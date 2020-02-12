Боруссия Д претендует на экс-форварда Зари, Брюгге хочет 25 млн евро

Нападающий «Брюгге» Деннис Бонавентуре, который известен в Украине по выступлениям в составе «Зари», в летнее трансферное окно с большой долей вероятности покинет клуб.
22-летний футболист находится в сфере внимания «Ньюкасла», «Брайтона», «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорда», «Монако» и «Сампдории». «Сороки» в середине января даже пытались договориться с «Брюгге» о переходе Денниса.
Однако фаворитом в гонке за форварда ныне является дортмундская «Боруссия». Руководство немецкого клуба видит в нигерийском футболисте большой потенциал, а потому готово побороться за право подписать с ним контракт.
Отметим, что боссы «Брюгге» не намерены удерживать Денниса Бонавентуре, но готовы отпустить его только за сумму не менее 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Деннис Бонавентуре провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 2 результативными передачами.
Источник — Het Laatste Nieuws
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Кстати, при продаже в Брюгге были вписаны проценты от будущей перепродажи Так что - чем дороже, тем лучше для Зари.
Кстати, при продаже в Брюгге были вписаны проценты от будущей перепродажи Так что - чем дороже, тем лучше для Зари.
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