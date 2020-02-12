Боруссия Д претендует на экс-форварда Зари, Брюгге хочет 25 млн евро

Деннис Бонавентуре вызывает живой интерес у клубов из топ-чемпионатов

  • 12.02.2020 09:56
  • 1527 просмотров
  • 1 комментарий
Боруссия Д претендует на экс-форварда Зари, Брюгге хочет 25 млн евро
© Belga. Деннис Бонавентуре

Нападающий «Брюгге» Деннис Бонавентуре, который известен в Украине по выступлениям в составе «Зари», в летнее трансферное окно с большой долей вероятности покинет клуб.

22-летний футболист находится в сфере внимания «Ньюкасла», «Брайтона», «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорда», «Монако» и «Сампдории». «Сороки» в середине января даже пытались договориться с «Брюгге» о переходе Денниса.

Однако фаворитом в гонке за форварда ныне является дортмундская «Боруссия». Руководство немецкого клуба видит в нигерийском футболисте большой потенциал, а потому готово побороться за право подписать с ним контракт.

Отметим, что боссы «Брюгге» не намерены удерживать Денниса Бонавентуре, но готовы отпустить его только за сумму не менее 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Деннис Бонавентуре провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 2 результативными передачами.

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Источник — Het Laatste Nieuws

(6 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 12.02.2020 10:21
    +1
    Еще один птенец Вернидуба, которые засветились в Заре и пошли дальше.
    Кстати, при продаже в Брюгге были вписаны проценты от будущей перепродажи Так что - чем дороже, тем лучше для Зари.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 12.02.2020 10:21
    +1
    Еще один птенец Вернидуба, которые засветились в Заре и пошли дальше.
    Кстати, при продаже в Брюгге были вписаны проценты от будущей перепродажи Так что - чем дороже, тем лучше для Зари.
    Ссылка
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