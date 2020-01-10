Ньюкасл сделал предложение о покупке экс-форварда Зари

Форвард «Брюгге» и сборной Нигерии Деннис Бонавентуре, который прекрасно известен в Украине по выступлениям в составе «Зари», в ближайшее время может перебраться в чемпионат Англии.
Предложение о покупке 22-летнего футболиста в «Брюгге» направил «Ньюкасл», занимающий ныне 13-е место в АПЛ.
Ожидается, что «Брюгге» отпустит Бонавентуре только в случае получения компенсации в 25 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Деннис Бонавентуре забил 8 голов в 26 матчах за «Брюгге» во всех турнирах, в том числе отличившись дублем в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в матче Лиги чемпионов.
Ранее Деннис Бонавентуре объяснил, почему у него не сложился переход в киевское «Динамо».
Источник — Twitter
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