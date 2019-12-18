Войти или Зарегистрироваться

Деннис БОНАВЕНТУРЕ: «Переход в Динамо не состоялся из-за агента»

Нигерийский форвард мог стать игроком киевского клуба

  • 18.12.2019 11:13
  • 2325 просмотров
  • 1 комментарий
Деннис БОНАВЕНТУРЕ: «Переход в Динамо не состоялся из-за агента»
© ФК Заря Луганск. Деннис Бонавентуре

22-летний экс-форвард луганской «Зари» Деннис Бонавентуре рассказал о том, почему не перешел в киевское «Динамо».

«В «Динамо» все было хорошо, у меня получалось на тренировках, я понравился тренеру Сергею Реброву. Но тогда переход не состоялся из-за агента. Мой агент хотел устроить меня в европейский топ-клуб», — рассказал Бонавентуре.

Бонавентуре защищал цвета «Зари» в сезоне 2016/2017. Сейчас футболист выступает за «Брюгге». В текущем сезоне Деннис провел за «Брюгге» 23 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПРОФУТБОЛ

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Vladimir Starky
    online
      Vladimir Starky, 18.12.2019 11:28
    +2
    Все хотят подписывать и просматривать. А потом говорят, что болельщики плохие
    Ссылка
    Vladimir Starky
    online
      Vladimir Starky, 18.12.2019 11:28
    +2
    Все хотят подписывать и просматривать. А потом говорят, что болельщики плохие
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности