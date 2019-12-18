Деннис БОНАВЕНТУРЕ: «Переход в Динамо не состоялся из-за агента»

22-летний экс-форвард луганской «Зари» Деннис Бонавентуре рассказал о том, почему не перешел в киевское «Динамо».

«В «Динамо» все было хорошо, у меня получалось на тренировках, я понравился тренеру Сергею Реброву. Но тогда переход не состоялся из-за агента. Мой агент хотел устроить меня в европейский топ-клуб», — рассказал Бонавентуре.

Бонавентуре защищал цвета «Зари» в сезоне 2016/2017. Сейчас футболист выступает за «Брюгге». В текущем сезоне Деннис провел за «Брюгге» 23 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.