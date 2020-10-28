Цену не снизят. Брюгге хочет 20 миллионов евро за экс-форварда Зари

Эммануэль Деннис высоко ценится руководством бельгийского гранда

  • 28.10.2020 19:33
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Цену не снизят. Брюгге хочет 20 миллионов евро за экс-форварда Зари
© Twitter. Эммануэль Деннис

Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, руководство «Брюгге» не собирается снижать запросы по возможному исходящему трансферу нападающего Эммануэля Денниса.

За нигерийского экс-футболиста «Зари» бельгийцы намерены выручить 20 миллионов евро.

Минувшим летом сообщалось об интересе к Деннису от ряда английских клубов, но не один из них так и не представил «Брюгге» выгодное предложение.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел 7 матчей во всех турнирах, отличившись забитым мячом в воротах «Зенита» в Лиге чемпионов.

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Источник — SCORENigeria

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