Юрий ВЕРНИДУБ: «Бонавентуре обошелся Заре в тарелку борща»

Экс-тренер «Зари» Юрий Вернидуб, который сейчас работает в Беларуси, вспомнил, с кем было тяжелее всего работать в Украине. В число таких игроков попал Деннис Бонавентуре, которого в итоге выгодно продали в Бельгию.

«Было непросто работать с Бонавентуре и Боли. Бонавентуре, не обижая парня, нам достался за тарелку борща. А заработала «Заря» на нем, как на золотом прииске. Но было тяжело с ним, он неординарный в своих поступках. Он как зверек такой дикий».

«Но зато какой футболист. Боли - тоже самое. К ним нужно подобрать подход», - сказал Вернидуб.

Бонавентуре в нынешнем сезоне в составе «Брюгге» забил 8 голов в том числе 3 в Лиге чемпионов.