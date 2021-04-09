Ребров прокомментировал возможность работы со сборной Украины

Наставник не против вернуться в Украину и не поедет работать в Россию

  • 09.04.2021 16:28
  • 1264 просмотра
  • 4 комментария
Ребров прокомментировал возможность работы со сборной Украины
© fradi.hu

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров не скрывает, что хотел бы вернуться работать в Украину, но не готов конкретно говорить о национальной сборной.

«Сборная Украины? Как я говорил раньше, любой тренер, наверное, хочет вернуться в свою страну и работать там. В каком качестве - это другой вопрос. Тема сборной - это для любого наставника престижно. Но я не говорю конкретно сейчас о ситуации в Украине».

«Я уверен в работе Андрея Шевченко. Мы все ждем Евро и надеемся. Мы часто с Андреем на связи, у нас два игрока «Ференцвароша» в сборной, так что часто общаемся».

«Работа в России? Точно сейчас туда не поеду работать», - сказал Ребров.

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Источник — Денисов Time

(2 голоса)

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Комментарии
    vladimir20211
      vladimir20211, 09.04.2021 16:56
    0
    конечно лучше ребров.ференцварош чемпионом венгрии сделал и вышел в лигу чемпионов.хоть чемпионат венгрии уровень чемпионата беларуси.шева диктует за счет команды итальянцев.кто лучше.оценка всегда будет субьективна
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    DKTheBest2
      DKTheBest2, 09.04.2021 16:53
    -1
    NaVarDrisni, 09.04.2021 16:43
    лучше Ребров чем Шева
    Краще хто завгодно, аби лиш не Блохін.
    Блохін поки самий фартовий тренер збірної України.
    Краще Ребров чим Шева. При Шеві збірна показує найкращий футбол за всю свою історію. Біда, що не вистачає стабільності.
    Ребров, коли прийде в збірну, тоді і будемо судити краще він чи Шева.
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    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 09.04.2021 16:43
    -2
    лучше Ребров чем Шева
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    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 16:32
    0
    Коню понятно что или кто-то ждал ответа, состоит он ждёт не дождётся пока шева свалит и на чемоданах уже билет берет в сбу ехать работать?
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    vladimir20211
      vladimir20211, 09.04.2021 16:56
    0
    конечно лучше ребров.ференцварош чемпионом венгрии сделал и вышел в лигу чемпионов.хоть чемпионат венгрии уровень чемпионата беларуси.шева диктует за счет команды итальянцев.кто лучше.оценка всегда будет субьективна
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 16:32
    0
    Коню понятно что или кто-то ждал ответа, состоит он ждёт не дождётся пока шева свалит и на чемоданах уже билет берет в сбу ехать работать?
    Ссылка
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