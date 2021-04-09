Ребров прокомментировал возможность работы со сборной Украины

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров не скрывает, что хотел бы вернуться работать в Украину, но не готов конкретно говорить о национальной сборной.
«Сборная Украины? Как я говорил раньше, любой тренер, наверное, хочет вернуться в свою страну и работать там. В каком качестве - это другой вопрос. Тема сборной - это для любого наставника престижно. Но я не говорю конкретно сейчас о ситуации в Украине».
«Я уверен в работе Андрея Шевченко. Мы все ждем Евро и надеемся. Мы часто с Андреем на связи, у нас два игрока «Ференцвароша» в сборной, так что часто общаемся».
«Работа в России? Точно сейчас туда не поеду работать», - сказал Ребров.
Источник — Денисов Time
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Блохін поки самий фартовий тренер збірної України.
Краще Ребров чим Шева. При Шеві збірна показує найкращий футбол за всю свою історію. Біда, що не вистачає стабільності.
Ребров, коли прийде в збірну, тоді і будемо судити краще він чи Шева.
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