Ребров прокомментировал возможность работы со сборной Украины

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров не скрывает, что хотел бы вернуться работать в Украину, но не готов конкретно говорить о национальной сборной.

«Сборная Украины? Как я говорил раньше, любой тренер, наверное, хочет вернуться в свою страну и работать там. В каком качестве - это другой вопрос. Тема сборной - это для любого наставника престижно. Но я не говорю конкретно сейчас о ситуации в Украине».

«Я уверен в работе Андрея Шевченко. Мы все ждем Евро и надеемся. Мы часто с Андреем на связи, у нас два игрока «Ференцвароша» в сборной, так что часто общаемся».

«Работа в России? Точно сейчас туда не поеду работать», - сказал Ребров.