Победы Реала и Ман Сити, Мариуполь примет Шахтер в Киеве, подарок для Элины

Главные новости за 6 апреля на Sport.ua

  • 07.04.2021 06:15
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Победы Реала и Ман Сити, Мариуполь примет Шахтер в Киеве, подарок для Элины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 апреля.

1A. Внушительный задел. Реал повторил счет «киевского» финала против Ливерпуля
Коллектив Юргена Клоппа оставил себе шансы за счет выездного гола

1B. Эмоциональная развязка. Манчестер Сити на последних минутах вырвал победу
«Боруссии» удалось забить важнейший выездной гол

2A. Мариуполь примет Шахтер в Киеве
Команды сыграют между собой в 21-м туре УПЛ

2B. Снова на выезд? Матч Динамо – Днепр-1 состоится на Днепр-Арене
Киевляне возвращают долги за первый круг

3. ФОТО. Монфис подарил Свитолиной роскошное авто
Дорогой подарок для украинской теннисистки

4. Источник: УПЛ завершится на неделю раньше – 9 мая, а не 16-го
Игорь Бурбас сообщил, что сборной нужно больше времени перед Евро-2020

5. Игорь ЦЫГАНЫК: «В Шахтере конфликт между молодыми и старшими»
Известный журналист уверен, что главный тренер покинет команду в любом случае

6. ФОТО. Тебе здесь не рады. Ультрас Динамо обратились к Луческу на румынском
Мирча пока не реагирует

7. СТУПАР: «Арбитр матча Ворскла – Шахтер допустил явную и очевидную ошибку»
Эксперт считает, что Сергей Бойко дважды ошибся в одном из эпизодов

8. ВИДЕО. Кто его учил играть? Удивительный гол привез себе вратарь в Колумбии
Курьез случился в матче между командами «Петролера» и «Букараманга»

9. Ветераны в блестящей форме. 7 футболистов, которые могут играть до 45 лет
Хотя предугадывать будущее всегда сложно

10. За тур до финиша сезона Динамо станет чемпионом, Шахтер будет вторым
Sport.ua – о чемпионских раскладах в УПЛ

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Источник — Sport.ua

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