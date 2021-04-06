ФОТО. Тебе здесь не рады. Ультрас Динамо обратились к Луческу на румынском

Ультрас «Динамо» WBC вывесили на матче с «Александрией» баннер на румынском, надпись на котором гласила: «Тебе здесь не рады».
Фанаты столичного клуба таким образом обратились к главному тренеру киевлян Мирче Луческу.
«Луческу за десять лет не проявил никакого уважения к нашей стране, чтобы понимать украинский, поэтому мы вынуждены сделать для него текстовик на румынском языке.
Активные болельщики никогда не примут Луческу и при любой возможности напоминать о недопустимости пребывания приспособленцев в киевском «Динамо», – объяснили свою акцию ультрас.
Источник — Facebook
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Могли бы рассказать что то одни другим.
Луческу після фізручил виглядає нормальним тренером, але претенезії ультрас не через результати команди, а через висловлювання Луческу, які він робив до приходу в Динамо.
Тренер він хороший, але нічого надзвичайного. Як на мене, то Ребров довів що він не гірший, а може і кращий. Жаль, що тоді не пішли на умови Сергія.
А клуб іде до перемоги в чемпіонаті. Не словами, а ділами.
Луческу після фізручил виглядає нормальним тренером, але претенезії ультрас не через результати команди, а через висловлювання Луческу, які він робив до приходу в Динамо.
Тренер він хороший, але нічого надзвичайного. Як на мене, то Ребров довів що він не гірший, а може і кращий. Жаль, що тоді не пішли на умови Сергія.
Но вот мне интересно , Лесик и особенно Хац который зубами за кресло держались - не приспособленцы были ?
——-
Как по мне успехи Динамо - важнее всего .
И цеолит оправдывает средства .
Игорь Михайлович сказал правильно приходи в клуб ложи деньги и руководи !
Сколько раз Суркис платил и штрафы и ограничения в плане посещения.
Пусть сделает то что умеет для наследства вашего клуба и откроет суркису глаза
А клуб іде до перемоги в чемпіонаті. Не словами, а ділами.
Но вот мне интересно , Лесик и особенно Хац который зубами за кресло держались - не приспособленцы были ?
——-
Как по мне успехи Динамо - важнее всего .
И цеолит оправдывает средства .
Луческу після фізручил виглядає нормальним тренером, але претенезії ультрас не через результати команди, а через висловлювання Луческу, які він робив до приходу в Динамо.
Тренер він хороший, але нічого надзвичайного. Як на мене, то Ребров довів що він не гірший, а може і кращий. Жаль, що тоді не пішли на умови Сергія.
Луческу після фізручил виглядає нормальним тренером, але претенезії ультрас не через результати команди, а через висловлювання Луческу, які він робив до приходу в Динамо.
Тренер він хороший, але нічого надзвичайного. Як на мене, то Ребров довів що він не гірший, а може і кращий. Жаль, що тоді не пішли на умови Сергія.
Могли бы рассказать что то одни другим.
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