ФОТО. Тебе здесь не рады. Ультрас Динамо обратились к Луческу на румынском

Ультрас «Динамо» WBC вывесили на матче с «Александрией» баннер на румынском, надпись на котором гласила: «Тебе здесь не рады».

Фанаты столичного клуба таким образом обратились к главному тренеру киевлян Мирче Луческу.

«Луческу за десять лет не проявил никакого уважения к нашей стране, чтобы понимать украинский, поэтому мы вынуждены сделать для него текстовик на румынском языке.

Активные болельщики никогда не примут Луческу и при любой возможности напоминать о недопустимости пребывания приспособленцев в киевском «Динамо», – объяснили свою акцию ультрас.