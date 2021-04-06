ФОТО. Тебе здесь не рады. Ультрас Динамо обратились к Луческу на румынском

Мирча пока не реагирует

  • 06.04.2021 13:13
  • 2419 просмотров
  • 22 комментария
ФОТО. Тебе здесь не рады. Ультрас Динамо обратились к Луческу на румынском
© WBC Ультрас Динамо

Ультрас «Динамо» WBC вывесили на матче с «Александрией» баннер на румынском, надпись на котором гласила: «Тебе здесь не рады».

Фанаты столичного клуба таким образом обратились к главному тренеру киевлян Мирче Луческу.

«Луческу за десять лет не проявил никакого уважения к нашей стране, чтобы понимать украинский, поэтому мы вынуждены сделать для него текстовик на румынском языке.

Активные болельщики никогда не примут Луческу и при любой возможности напоминать о недопустимости пребывания приспособленцев в киевском «Динамо», – объяснили свою акцию ультрас.

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 13:59
    0
    А они общались с фанами Бухареста? Или где то за углами дули крутили?
    Могли бы рассказать что то одни другим.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.04.2021 13:57
    +1
    Вспоминаю как с Семиным они творили тоже самое что и с Луческу сейчас. Хотя тот достиг лучшего результата после Лобановского и никто его не переплюнул. Но зато алкаша Демьяненка поддерживали как родного.
    Ссылка
    AgroZaryаRоmaLviv
      AgroZaryаRоmaLviv, 06.04.2021 13:57
    -1
    Oleg Savchuk, 06.04.2021 13:39
    Ну й дебіли,не фанати а чмо якесь , треба радіти успіхам клубу
    Так, звичайно, краще сємки під ноги гризти і пивко пити вдома
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.04.2021 13:54
    +1
    solart1964, 06.04.2021 13:51
    Вы ничего не попутали? Футбол - это игра. Это в политике надо смотреть кто что сказал, а тут важен результат. Луческу его дает. Если кому-то он после этого не нравится, то они болеют не за Динамо, а за свое Эго.
    Для ультрас никогда результат не имел особого значения. Они поддерживали Хацкевича, а Михайличенко для них вообще был идолом. Им бы покричать или харю кому-то начистить, вот это их стихия.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 13:54
    0
    полезным что ли б занялись лучше чем-то?
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 06.04.2021 13:51
    +1
    Павел СН, 06.04.2021 13:27
    ДЕБIЛИ!!! цiкаво скiльки iм платять за це? Справжнi вболiвальники радiють за успiхи улюбленноi команди.Браво Динамо, браво Луческу, браво Суркiс!!!!
    Наверно подкупили Шлюхтёрских болельщиков.
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 06.04.2021 13:51
    +2
    Вы ничего не попутали? Футбол - это игра. Это в политике надо смотреть кто что сказал, а тут важен результат. Луческу его дает. Если кому-то он после этого не нравится, то они болеют не за Динамо, а за свое Эго.
    Ссылка
    sovleh
    online
      sovleh, 06.04.2021 13:49
    +1
    Я вболівальник "Динамо" і я радий за Луческу в "Динамо"!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.04.2021 13:48
    +1
    IronValdemar, 06.04.2021 13:45
    Така в них позицію і вони в ній послідовні.
    Луческу після фізручил виглядає нормальним тренером, але претенезії ультрас не через результати команди, а через висловлювання Луческу, які він робив до приходу в Динамо.
    Тренер він хороший, але нічого надзвичайного. Як на мене, то Ребров довів що він не гірший, а може і кращий. Жаль, що тоді не пішли на умови Сергія.
    Да никаких высказываний не было. Я сам не нашел и никто мне так и не привел ниодного плохого слова Луческу в адрес Динамо. Браво Федерация это все что они могут предложить. При чем Федерация к Динамо я ума не приложу.
    Ссылка
    nik mynyk
    online
      nik mynyk, 06.04.2021 13:48
    +2
    Якщо ці хлопці взагалі вміють читати,то хочеться звернутись до них.Кучка дебілів із вашої зграї-це далеко не всі шанувальники динамо.Істинні вболівальники пам"ятають і 1975 ,і 1986 і сьогодні переживають за результати клубу.А вам недоумкам тільки себе випендрити хочеться...
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 06.04.2021 13:46
    +3
    Кожен має право на власну позицію. Ультра Динамо також. Але позиція однобічна, нажаль. Проти Луческу і Суркісів. Коли у них запитуєш про те, а що вони особисто пропонують? Які є шляхи вирішення ситуації? Чи є фінансовий план як викупити Динамо, підняти його на більш високий рівень, взяти інших тренерів? Немає такого плану. Є лише ось така позиція, що баба яга проти...
    А клуб іде до перемоги в чемпіонаті. Не словами, а ділами.
    Ссылка
    AgroZaryаRоmaLviv
      AgroZaryаRоmaLviv, 06.04.2021 13:45
    -1
    А кому якщо не їм це говорити молодці вони, підтримую, а на сайті тільки соплі вболівальники можуть жувати, які і на матчі команди не ходять
    Ссылка
    IronValdemar
      IronValdemar, 06.04.2021 13:45
    +1
    Така в них позицію і вони в ній послідовні.
    Луческу після фізручил виглядає нормальним тренером, але претенезії ультрас не через результати команди, а через висловлювання Луческу, які він робив до приходу в Динамо.
    Тренер він хороший, але нічого надзвичайного. Як на мене, то Ребров довів що він не гірший, а може і кращий. Жаль, що тоді не пішли на умови Сергія.
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 06.04.2021 13:43
    +1
    Не знаете, в каком клубе при назначении тренера советуются с болельщиками?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.04.2021 13:40
    -1
    А в Киеве не рады этим так называемым ультрас.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 06.04.2021 13:39
    0
    Ну й дебіли,не фанати а чмо якесь , треба радіти успіхам клубу
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 06.04.2021 13:37
    +5
    Павел СН, 06.04.2021 13:27
    ДЕБIЛИ!!! цiкаво скiльки iм платять за це? Справжнi вболiвальники радiють за успiхи улюбленноi команди.Браво Динамо, браво Луческу, браво Суркiс!!!!
    Согласен...
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 06.04.2021 13:36
    +9
    Разогнать вообще этих дебилоидов и нет пускать матчи! Я уверен, рано-или поздно Луческу уйдет, придет очередное "динамовское сердце", и потом они же будут ныть, что раньше при Луческу было лучше
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 06.04.2021 13:27
    +8
    ДЕБIЛИ!!! цiкаво скiльки iм платять за це? Справжнi вболiвальники радiють за успiхи улюбленноi команди.Браво Динамо, браво Луческу, браво Суркiс!!!!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 06.04.2021 13:25
    +2
    Понимаю такую позицию
    Но вот мне интересно , Лесик и особенно Хац который зубами за кресло держались - не приспособленцы были ?
    ——-
    Как по мне успехи Динамо - важнее всего .
    И цеолит оправдывает средства .
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 06.04.2021 13:36
    +9
    Разогнать вообще этих дебилоидов и нет пускать матчи! Я уверен, рано-или поздно Луческу уйдет, придет очередное "динамовское сердце", и потом они же будут ныть, что раньше при Луческу было лучше
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 06.04.2021 13:27
    +8
    ДЕБIЛИ!!! цiкаво скiльки iм платять за це? Справжнi вболiвальники радiють за успiхи улюбленноi команди.Браво Динамо, браво Луческу, браво Суркiс!!!!
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 06.04.2021 13:23
    +7
    Я понимаю все ! Ну болельщики Динамо К это не только ультрас
    Игорь Михайлович сказал правильно приходи в клуб ложи деньги и руководи !
    Сколько раз Суркис платил и штрафы и ограничения в плане посещения.
    Пусть сделает то что умеет для наследства вашего клуба и откроет суркису глаза
    Ссылка
    Max30
      Max30, 06.04.2021 13:21
    +6
    Как они достали,недоболельщики
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 06.04.2021 13:37
    +5
    Павел СН, 06.04.2021 13:27
    ДЕБIЛИ!!! цiкаво скiльки iм платять за це? Справжнi вболiвальники радiють за успiхи улюбленноi команди.Браво Динамо, браво Луческу, браво Суркiс!!!!
    Согласен...
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 06.04.2021 13:46
    +3
    Кожен має право на власну позицію. Ультра Динамо також. Але позиція однобічна, нажаль. Проти Луческу і Суркісів. Коли у них запитуєш про те, а що вони особисто пропонують? Які є шляхи вирішення ситуації? Чи є фінансовий план як викупити Динамо, підняти його на більш високий рівень, взяти інших тренерів? Немає такого плану. Є лише ось така позиція, що баба яга проти...
    А клуб іде до перемоги в чемпіонаті. Не словами, а ділами.
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 06.04.2021 13:51
    +2
    Вы ничего не попутали? Футбол - это игра. Это в политике надо смотреть кто что сказал, а тут важен результат. Луческу его дает. Если кому-то он после этого не нравится, то они болеют не за Динамо, а за свое Эго.
    Ссылка
    nik mynyk
    online
      nik mynyk, 06.04.2021 13:48
    +2
    Якщо ці хлопці взагалі вміють читати,то хочеться звернутись до них.Кучка дебілів із вашої зграї-це далеко не всі шанувальники динамо.Істинні вболівальники пам"ятають і 1975 ,і 1986 і сьогодні переживають за результати клубу.А вам недоумкам тільки себе випендрити хочеться...
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 06.04.2021 13:25
    +2
    Понимаю такую позицию
    Но вот мне интересно , Лесик и особенно Хац который зубами за кресло держались - не приспособленцы были ?
    ——-
    Как по мне успехи Динамо - важнее всего .
    И цеолит оправдывает средства .
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.04.2021 13:57
    +1
    Вспоминаю как с Семиным они творили тоже самое что и с Луческу сейчас. Хотя тот достиг лучшего результата после Лобановского и никто его не переплюнул. Но зато алкаша Демьяненка поддерживали как родного.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.04.2021 13:54
    +1
    solart1964, 06.04.2021 13:51
    Вы ничего не попутали? Футбол - это игра. Это в политике надо смотреть кто что сказал, а тут важен результат. Луческу его дает. Если кому-то он после этого не нравится, то они болеют не за Динамо, а за свое Эго.
    Для ультрас никогда результат не имел особого значения. Они поддерживали Хацкевича, а Михайличенко для них вообще был идолом. Им бы покричать или харю кому-то начистить, вот это их стихия.
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 06.04.2021 13:51
    +1
    Павел СН, 06.04.2021 13:27
    ДЕБIЛИ!!! цiкаво скiльки iм платять за це? Справжнi вболiвальники радiють за успiхи улюбленноi команди.Браво Динамо, браво Луческу, браво Суркiс!!!!
    Наверно подкупили Шлюхтёрских болельщиков.
    Ссылка
    sovleh
    online
      sovleh, 06.04.2021 13:49
    +1
    Я вболівальник "Динамо" і я радий за Луческу в "Динамо"!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.04.2021 13:48
    +1
    IronValdemar, 06.04.2021 13:45
    Така в них позицію і вони в ній послідовні.
    Луческу після фізручил виглядає нормальним тренером, але претенезії ультрас не через результати команди, а через висловлювання Луческу, які він робив до приходу в Динамо.
    Тренер він хороший, але нічого надзвичайного. Як на мене, то Ребров довів що він не гірший, а може і кращий. Жаль, що тоді не пішли на умови Сергія.
    Да никаких высказываний не было. Я сам не нашел и никто мне так и не привел ниодного плохого слова Луческу в адрес Динамо. Браво Федерация это все что они могут предложить. При чем Федерация к Динамо я ума не приложу.
    Ссылка
    IronValdemar
      IronValdemar, 06.04.2021 13:45
    +1
    Така в них позицію і вони в ній послідовні.
    Луческу після фізручил виглядає нормальним тренером, але претенезії ультрас не через результати команди, а через висловлювання Луческу, які він робив до приходу в Динамо.
    Тренер він хороший, але нічого надзвичайного. Як на мене, то Ребров довів що він не гірший, а може і кращий. Жаль, що тоді не пішли на умови Сергія.
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 06.04.2021 13:43
    +1
    Не знаете, в каком клубе при назначении тренера советуются с болельщиками?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 13:59
    0
    А они общались с фанами Бухареста? Или где то за углами дули крутили?
    Могли бы рассказать что то одни другим.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 13:54
    0
    полезным что ли б занялись лучше чем-то?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 06.04.2021 13:39
    0
    Ну й дебіли,не фанати а чмо якесь , треба радіти успіхам клубу
    Ссылка
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