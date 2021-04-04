20-й тур
Александрия
1 : 2
Динамо Киев
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эмоции, VAR и джокер Луческу. Динамо вырвало победу у Александрии

Киевляне с боем взяли гостевые три очка

  • 04.04.2021 21:25
  • 19129 просмотров
  • 170 комментариев
Эмоции, VAR и джокер Луческу. Динамо вырвало победу у Александрии
© twitter.com/DynamoKyiv

Матч между «Александрией» и киевским «Динамо» на КСК «Ника» закрыл программу 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Мирчи Луческу приехала в Александрию без своего лидера Виктора Цыганкова, который восстанавливается после травмы. Его место на правом фланге занял Караваев, который едва не открыл счет в дебюте встречи. Александр замыкал подачу с левого фланга ударом в касание, но Юрий Панькив дотянулся до мяча и переправил его в перекладину. На отскок среагировал Виталий Буяльский, однако его добивание отразил защитник Валерий Бондаренко, сев на шпагат.

А вот «Александрия» воспользовалась первым же шансом открыть счет в матче. Залечив повреждение, Кирилл Ковалец вернулся в состав своей команды и ассистировал Артему Ситало, сделав шестой ассист в сезоне. Команда Владимира Шарана быстро повела в счете и получила соблазн сыграть от обороны.

«Динамо» после пропущенного гола понадобилось всего пару минут для того, чтобы отправить мяч в сетку ворот Панькива, но цифры на табло не изменились – Караваев забил одновременно со свистком главного арбитра, который зафиксировал офсайд. И все-таки в первом тайме «Динамо» удалось восстановить статус-кво: Денис Мирошниченко сыграл рукой в штрафной, и рефери после просмотра VAR назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Николай Шапаренко.

Вскоре после перерыва главный тренер «Александрии» Владимир Шаран был удален из технической зоны за чрезмерные эмоции, и это не пошло на пользу хозяевам. В середине второго тайма снова забил Караваев, замкнув прострел с левого фланга от Миколенко, но цифры на табло, как и в первом случае, остались прежними. Изначально арбитр указал на центр поля, однако видеоассистенты увидели, что Буяльский находился в офсайде перед вратарем. Дмитрий Кривушкин лично посмотрел повтор и отменил взятие ворот.

«Александрия» всеми силами пыталась сохранить ничейный счет, играя от обороны, но все-таки «Динамо» удалось одержать волевую победу. На последней минуте основного времени вышедший на замену Жерсон Родригеш на скорости ворвался в штрафную соперника, обыгрался с Буяльским, после чего сильно пробил в ближний угол. Панькив дотянулся до мяча, но отвести угрозу от ворот не смог.

2:1 – «Динамо» одержало пятую победу кряду в чемпионате и сохранило семь очков гандикапа над «Шахтером». Команда Мирчи Луческу уже сделала весомую заявку на чемпионство, в то время как шансы «Александрии» побороться за путевку в Лигу Европы значительно уменьшились.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Александрия» – «Динамо» – 1:2

Ситало (14) – Шапаренко (35, пенальти), Родригеш (90)

Третьяков (37) – Попов (54), Кендзёра (60), Родригеш (76)

«Александрия»: Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Гречишкин, Банада, Лучкевич (Стецков, 84), Пашаев, Ковалец (Мельник, 91), Третьяков, Ситало (Устименко, 75)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Караваев, Де Пена (Родригеш, 73), Беседин (Гармаш, 88)

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(49 голосов)

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Комментарии
    funnycat
    online
      funnycat, 04.04.2021 22:32
    0
    Alex86 1, 04.04.2021 22:28
    Напа однозначно, то я +/- в близком будущем, если они еще вообще захотят учитывая его зп что-то) а так по остатку да и Витю еще не продали ни куда, так что пока он конечно пусть играет, а там уже глядеть можно скоро
    Ну я думаю если на Евро нормально сыграет то уйдёт .
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 04.04.2021 22:32
    0
    Молодцы Динамо! Тяжелая победа на тяжелом поле, сразу после игр сборных, с очень неуступчевой командой играющей, не в обиду им сказано, в примитивный футбол, забросы, скидки, но так и гол забили, один Ковалец с техникой явно дружит.
    По судействе я бы второй гол Каравая засчитал, Буяльский не мешал в том эпизоде Панькову, он бы и так этот мяч под мышкой пропустил. Поражает поведение Шарана, вроде бывшего динамовца, никак не могу понять откуда у него столько злобы когда он с ДК играет, дело не только в этом матче, постоянные маты, перекошенное от злобы лицо, ухмылки демонстративные, вонючие комментарии после матча, у него что зуб на Динамо?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 04.04.2021 22:32
    0
    И какие же проливный однобокие и непрофессиональные комментаторы сегодня были
    —-
    Никогда не будет никакого единого пыла на немытом канале
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 04.04.2021 22:31
    0
    Віталій Ткачук, 04.04.2021 22:21
    "... клуб сепаратиста не може представляти Україну в єврокубках". Погоджуюсь. Ти все вірно про ахмета написав.
    Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на ютуб-канал "ТаТоТаке".
    - "Динамо" позиционирует себя как патриотический клуб. Ваш брат Григорий Суркис состоит в партии ОПЗЖ не очень патриотического направления. У вас разные политические взгляды с ним?
    - У меня нет никаких политических взглядов по одной простой причине. Войну надо прекратить.
    - А против кого мы воюем?
    - Мы воюем против России.
    - Партия, в которой ваш брат, этого не признает.
    - Я же не брат, я выражаю свое мнение. Если мы уберем русских, может быть, это не сама армия, а наемников, то нам будет проще вернуть наши земли.
    И в политику не пошел, никогда не собирался и не пойду, ибо не хочу врать. Знаете, как говорят: "Все политики лгут, все до единого".
    Наверное, и мой брат врет там, где выгодно. Так это работает. И во Франции, везде", - сказал Суркис.
    Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Сектор
    Все новости на одном ка
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.04.2021 22:31
    +1
    ДерЬнаМО, 04.04.2021 22:29
    ДерЬнамО самый сепарский клуб в УКРАИНЕ!
    Более сепарский, чем ордловский шахтёр?
    Ссылка
    ДерЬнаМО
    online
      ДерЬнаМО, 04.04.2021 22:29
    -6
    ДерЬнамО самый сепарский клуб в УКРАИНЕ!
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 22:28
    +1
    funnycat, 04.04.2021 22:25
    Так за Ярмолу 4-5 Лямов захотят
    Лучше уже нападающего взять тогда .
    Напа однозначно, то я +/- в близком будущем, если они еще вообще захотят учитывая его зп что-то) а так по остатку да и Витю еще не продали ни куда, так что пока он конечно пусть играет, а там уже глядеть можно скоро
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 04.04.2021 22:27
    -8
    Newvlad, 04.04.2021 22:25
    Дамбасс-Гангрена
    Луческо - прохфессор! С такими дятлами на чемпионов идет!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.04.2021 22:26
    +8
    vitalikss86, 04.04.2021 22:24
    І про Динамо теж - Суркісов в ОПЗЖ ! Так що обидва якщо по чесному ! Не розумію чому ви не бачити очевидне
    Почему вся лугандония, поголовно голосует за опзж? Но довыборах, но прошлой неделе, лугандоны проголосовали за типа, который был одним из организаторов референдума в дэнэрэ. Вы сами их выбираете, потом больше всех ноете
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 04.04.2021 22:25
    +6
    Zport., 04.04.2021 22:16
    Днонецкие, как будете даунбас-арену переименовывать, ведь скоро в Украине запретят слово донбасс?
    Дамбасс-Гангрена
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 04.04.2021 22:25
    +2
    Alex86 1, 04.04.2021 22:13
    Там чисто убить двух зайцев и зп разгрузить и игрока сплавить не особо нужного польза, а так я бы Витю уже продал (для СБУ польза), а Жерсона пока наигрывал ну и если повезет грузин подтянется, но там пока понтов больше, чем дела ... ну и не удивлюсь шо Ярмола вернется, 1-2 сезона точно потянет, а то чую скоро мытарства кончатся англ. его - не пошло
    Так за Ярмолу 4-5 Лямов захотят
    Лучше уже нападающего взять тогда .
    Ссылка
    vitalikss86
      vitalikss86, 04.04.2021 22:24
    -10
    Віталій Ткачук, 04.04.2021 22:21
    "... клуб сепаратиста не може представляти Україну в єврокубках". Погоджуюсь. Ти все вірно про ахмета написав.
    І про Динамо теж - Суркісов в ОПЗЖ ! Так що обидва якщо по чесному ! Не розумію чому ви не бачити очевидне
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.04.2021 22:23
    +6
    zelcman-narkoman, 04.04.2021 22:23
    Чи "юзальщики" )
    юзальщане
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 04.04.2021 22:23
    +3
    Zport., 04.04.2021 22:21
    А планктон, который там обитает - юзовцы. Классно звучит
    Чи "юзальщики" )
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 04.04.2021 22:21
    +11
    vitalikss86, 04.04.2021 21:44
    Ви мінусуйте мінусуйте .... вам недовго залишилося ... пригадайте Металліст - Динамо 3:0 Марлос коли вкінці третій , коли ви 4 місце посіли ! Так це ще були квіточки - тоді Динамо сильніше було - ми вас знищимо ! Клуб сепаратиста не може представляти Україну в Єврокубках
    "... клуб сепаратиста не може представляти Україну в єврокубках". Погоджуюсь. Ти все вірно про ахмета написав.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.04.2021 22:21
    +7
    zelcman-narkoman, 04.04.2021 22:19
    Правильно, потрібно повертати історичну назву - Юзівка.
    А планктон, который там обитает - юзовцы. Классно звучит
    Ссылка
    vitalikss86
      vitalikss86, 04.04.2021 22:20
    -7
    zelcman-narkoman, 04.04.2021 22:18
    Динамо теж завжди допомагає воїнам нашим...а от подивись кому твоє мкг1925 належить і не ганьбись.
    Там багато акціонерів в 1925 ! Чи Ви про Стороженко?
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 04.04.2021 22:19
    +8
    Zport., 04.04.2021 22:17
    В Украине скоро запретят слово донбасс https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/24/7287714/
    Правильно, потрібно повертати історичну назву - Юзівка.
    Ссылка
    ДерЬнаМО
    online
      ДерЬнаМО, 04.04.2021 22:19
    -13
    Zport., 04.04.2021 22:18
    Думаешь так переименуют?
    Ты за ДерЬнаМО?!🆘и тихо 🆘и чмошница!
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 04.04.2021 22:18
    +11
    vitalikss86, 04.04.2021 22:16
    Я пишу : навіщо ОПЗЖ Суркісов підтримуєте в чемпіонаті? І друге якщо я дізнаюся офіційно тільки що Ярік фінансує ОПЗЖ то моєї ноги на стадіоні не буде! За 1925 буду - воїнам АТО у шпиталі на 14 жовтня команда завжди помогає і фанати теж - файна команда - в цьому сезоні сподіваюся у УПЛ вийде ! Чому мінусуйте? Я знаю бо ми ватнікі - якщо справжня українська команда буде в еліті - ви ж плювати будете кожну гру в неї ! Немає поваги до багатьох із вас через це
    Динамо теж завжди допомагає воїнам нашим...а от подивись кому твоє мкг1925 належить і не ганьбись.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 21:26
    +22
    Всех с победой! Идем таки к чемпионству! Не даром значит у кротов бомбило при назначении "цеховика" Луческу!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.04.2021 21:40
    +20
    Следующий тур нужно будет играть против Днепр-1 который уже 7 матчей подряд не проигрывает, ну а Марик расставляет ноги без сопротивления перед кротами, там 3 очка на ровном месте. Интересно даже, ставки на победу Шахтера будут принимать?
    Ссылка
    BronenosecPotelkam
    online
      BronenosecPotelkam, 04.04.2021 21:32
    +18
    после гола Родригеса в глазах игроков александрии было столько боли об утраченых копейках от ржавой шлюхи )))
    Ссылка
    Сергей Евланов
    online
      Сергей Евланов, 04.04.2021 21:46
    +17
    Искренне жалко болел кротов! Они сегодня и желчью, и мочой захлебнулись. И судьи купленные, и Александрия даром деньги получила, и мяч был квадратный, а еще между таймами ворота Александрии раздвигали!
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
      Alexandr Rozovyk, 04.04.2021 21:35
    +16
    Хоть мне и не сильно импонирует Жерсон, но сегодня он Царь, браво! Динамо все ближе к чемпионству, браво!
    Ссылка
    Александр Петров
      Александр Петров, 04.04.2021 21:28
    +16
    У Жерсона сейчас явный эмоциоальный подьем, после матчей сборной. Так держать Жерсон!!!!
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    funnycat
    online
      funnycat, 04.04.2021 21:32
    +15
    Там после гола Александрии немытые небось друг друга с чемпионством поздравляли ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 04.04.2021 21:26
    +15
    С успехом Динамо
    Вот это эмоции вот это интрига !
    —-
    Спасибо за волевую , сложную победу!
    Лучший клуб Украины сегодня порадовал !
    —-
    Едем дальше
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 04.04.2021 21:41
    +14
    Кроти кудись раптово зникли. Мабуть, розірвані зади заштопують
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 04.04.2021 21:39
    +14
    Отличный матч. Во первых благодарность Александрии за зрелищный и открытый футбол. Действительно дали бой. Поле очень плохое, но нужно привыкнуть к реалиям УПЛ.
    Динамо проявило характер, очень понравились быстрые атаки. Если будут развивать это направление, будет немного острее атаки. По игрокам, в трёх категориях:
    Хороший матч: Караваев, Родригес, Миколенко, Попов, Буяльский, Сидорчук.
    Нормальный матч: Шапаренко, Кенжора, Бущан.
    Плохой матч: де Пена, Беседин, Забарный.
    Всем спасибо за игру, готовимся к следующей.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 04.04.2021 21:36
    +14
    mayjumanji, 04.04.2021 21:35
    сосите куй, шлюхины дети
    Когда у крота горит эмблема это как бальзам на душу
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 04.04.2021 21:35
    +14
    funnycat, 04.04.2021 21:31
    Она бедная , как и два ахметовских комментатора , весь матч пытались пайку отработать
    ——
    А не фартануло
    Ну, комментатор сразу сказал, шо це - пенальті. А игроков сашки жалко, прикинь сколько денег от рыжего потеряли премиальных, все так за голову хватались, как будто ничья их в группу Еврокубка выводила.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 04.04.2021 21:28
    +14
    Браво чемпионы Динамо лучший и самый титулованный клуб Украины
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 04.04.2021 21:34
    +13
    Хотя 300 кило баксов не подняли, но игру выдали хорошую. Это вам не точная возня Ворскла- Шахтёр. А реальный триллер до последней минуты!
    Спасибо Луческу за то, что характер в Динамо появился и желание биться до последней минуты. Хотя ранее многие соплями исходил на счёт его назначения, да и возврата Родригеша из Турции ...
    Молодцы!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 04.04.2021 21:30
    +13
    Карлос кстати сдал немного .
    Ему нужен отдых .
    —-
    Так что против Днепра ждём Жерсона в основе
    —-
    Ну а канону сезона хотелось бы очень Вербича ещё и и конечно Витю увидеть .
    У нас ещё кубок . Который сам себя не выиграет
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.04.2021 21:30
    +13
    Макскик и бойкинючка сегодня с горя по ходу напьются и пойдут драть форевку по ходу после сегодняшнего матча
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 04.04.2021 21:29
    +13
    Колхозники на своем огороде из-зо всех сил пердели, что бы копейку от рыжей мрази получить
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.04.2021 21:27
    +13
    Кроты, ну шо где вы где?)))
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.04.2021 21:26
    +13
    Родригес дорожает с каждым днем!
    Ссылка
    Инна Добровольская
      Инна Добровольская, 04.04.2021 22:03
    +12
    Кроты дососали уже хyйцы?
    Ссылка
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