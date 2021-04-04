Эмоции, VAR и джокер Луческу. Динамо вырвало победу у Александрии

Матч между «Александрией» и киевским «Динамо» на КСК «Ника» закрыл программу 20-го тура украинской Премьер-лиги.
Команда Мирчи Луческу приехала в Александрию без своего лидера Виктора Цыганкова, который восстанавливается после травмы. Его место на правом фланге занял Караваев, который едва не открыл счет в дебюте встречи. Александр замыкал подачу с левого фланга ударом в касание, но Юрий Панькив дотянулся до мяча и переправил его в перекладину. На отскок среагировал Виталий Буяльский, однако его добивание отразил защитник Валерий Бондаренко, сев на шпагат.
А вот «Александрия» воспользовалась первым же шансом открыть счет в матче. Залечив повреждение, Кирилл Ковалец вернулся в состав своей команды и ассистировал Артему Ситало, сделав шестой ассист в сезоне. Команда Владимира Шарана быстро повела в счете и получила соблазн сыграть от обороны.
«Динамо» после пропущенного гола понадобилось всего пару минут для того, чтобы отправить мяч в сетку ворот Панькива, но цифры на табло не изменились – Караваев забил одновременно со свистком главного арбитра, который зафиксировал офсайд. И все-таки в первом тайме «Динамо» удалось восстановить статус-кво: Денис Мирошниченко сыграл рукой в штрафной, и рефери после просмотра VAR назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Николай Шапаренко.
Вскоре после перерыва главный тренер «Александрии» Владимир Шаран был удален из технической зоны за чрезмерные эмоции, и это не пошло на пользу хозяевам. В середине второго тайма снова забил Караваев, замкнув прострел с левого фланга от Миколенко, но цифры на табло, как и в первом случае, остались прежними. Изначально арбитр указал на центр поля, однако видеоассистенты увидели, что Буяльский находился в офсайде перед вратарем. Дмитрий Кривушкин лично посмотрел повтор и отменил взятие ворот.
«Александрия» всеми силами пыталась сохранить ничейный счет, играя от обороны, но все-таки «Динамо» удалось одержать волевую победу. На последней минуте основного времени вышедший на замену Жерсон Родригеш на скорости ворвался в штрафную соперника, обыгрался с Буяльским, после чего сильно пробил в ближний угол. Панькив дотянулся до мяча, но отвести угрозу от ворот не смог.
2:1 – «Динамо» одержало пятую победу кряду в чемпионате и сохранило семь очков гандикапа над «Шахтером». Команда Мирчи Луческу уже сделала весомую заявку на чемпионство, в то время как шансы «Александрии» побороться за путевку в Лигу Европы значительно уменьшились.
Украинская Премьер-лига. 20 тур.
«Александрия» – «Динамо» – 1:2
Ситало (14) – Шапаренко (35, пенальти), Родригеш (90)
Третьяков (37) – Попов (54), Кендзёра (60), Родригеш (76)
«Александрия»: Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Гречишкин, Банада, Лучкевич (Стецков, 84), Пашаев, Ковалец (Мельник, 91), Третьяков, Ситало (Устименко, 75)
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Караваев, Де Пена (Родригеш, 73), Беседин (Гармаш, 88)
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
КСК «Ника» (Александрия)
Денис Шаховец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
По судействе я бы второй гол Каравая засчитал, Буяльский не мешал в том эпизоде Панькову, он бы и так этот мяч под мышкой пропустил. Поражает поведение Шарана, вроде бывшего динамовца, никак не могу понять откуда у него столько злобы когда он с ДК играет, дело не только в этом матче, постоянные маты, перекошенное от злобы лицо, ухмылки демонстративные, вонючие комментарии после матча, у него что зуб на Динамо?
—-
Никогда не будет никакого единого пыла на немытом канале
- "Динамо" позиционирует себя как патриотический клуб. Ваш брат Григорий Суркис состоит в партии ОПЗЖ не очень патриотического направления. У вас разные политические взгляды с ним?
- У меня нет никаких политических взглядов по одной простой причине. Войну надо прекратить.
- А против кого мы воюем?
- Мы воюем против России.
- Партия, в которой ваш брат, этого не признает.
- Я же не брат, я выражаю свое мнение. Если мы уберем русских, может быть, это не сама армия, а наемников, то нам будет проще вернуть наши земли.
И в политику не пошел, никогда не собирался и не пойду, ибо не хочу врать. Знаете, как говорят: "Все политики лгут, все до единого".
Наверное, и мой брат врет там, где выгодно. Так это работает. И во Франции, везде", - сказал Суркис.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Сектор
Все новости на одном ка
Лучше уже нападающего взять тогда .
Лучше уже нападающего взять тогда .
Вот это эмоции вот это интрига !
—-
Спасибо за волевую , сложную победу!
Лучший клуб Украины сегодня порадовал !
—-
Едем дальше
Динамо проявило характер, очень понравились быстрые атаки. Если будут развивать это направление, будет немного острее атаки. По игрокам, в трёх категориях:
Хороший матч: Караваев, Родригес, Миколенко, Попов, Буяльский, Сидорчук.
Нормальный матч: Шапаренко, Кенжора, Бущан.
Плохой матч: де Пена, Беседин, Забарный.
Всем спасибо за игру, готовимся к следующей.
——
А не фартануло
Спасибо Луческу за то, что характер в Динамо появился и желание биться до последней минуты. Хотя ранее многие соплями исходил на счёт его назначения, да и возврата Родригеша из Турции ...
Молодцы!
Ему нужен отдых .
—-
Так что против Днепра ждём Жерсона в основе
—-
Ну а канону сезона хотелось бы очень Вербича ещё и и конечно Витю увидеть .
У нас ещё кубок . Который сам себя не выиграет
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.