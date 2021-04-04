Эмоции, VAR и джокер Луческу. Динамо вырвало победу у Александрии

Матч между «Александрией» и киевским «Динамо» на КСК «Ника» закрыл программу 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Мирчи Луческу приехала в Александрию без своего лидера Виктора Цыганкова, который восстанавливается после травмы. Его место на правом фланге занял Караваев, который едва не открыл счет в дебюте встречи. Александр замыкал подачу с левого фланга ударом в касание, но Юрий Панькив дотянулся до мяча и переправил его в перекладину. На отскок среагировал Виталий Буяльский, однако его добивание отразил защитник Валерий Бондаренко, сев на шпагат.

А вот «Александрия» воспользовалась первым же шансом открыть счет в матче. Залечив повреждение, Кирилл Ковалец вернулся в состав своей команды и ассистировал Артему Ситало, сделав шестой ассист в сезоне. Команда Владимира Шарана быстро повела в счете и получила соблазн сыграть от обороны.

«Динамо» после пропущенного гола понадобилось всего пару минут для того, чтобы отправить мяч в сетку ворот Панькива, но цифры на табло не изменились – Караваев забил одновременно со свистком главного арбитра, который зафиксировал офсайд. И все-таки в первом тайме «Динамо» удалось восстановить статус-кво: Денис Мирошниченко сыграл рукой в штрафной, и рефери после просмотра VAR назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Николай Шапаренко.

Вскоре после перерыва главный тренер «Александрии» Владимир Шаран был удален из технической зоны за чрезмерные эмоции, и это не пошло на пользу хозяевам. В середине второго тайма снова забил Караваев, замкнув прострел с левого фланга от Миколенко, но цифры на табло, как и в первом случае, остались прежними. Изначально арбитр указал на центр поля, однако видеоассистенты увидели, что Буяльский находился в офсайде перед вратарем. Дмитрий Кривушкин лично посмотрел повтор и отменил взятие ворот.

«Александрия» всеми силами пыталась сохранить ничейный счет, играя от обороны, но все-таки «Динамо» удалось одержать волевую победу. На последней минуте основного времени вышедший на замену Жерсон Родригеш на скорости ворвался в штрафную соперника, обыгрался с Буяльским, после чего сильно пробил в ближний угол. Панькив дотянулся до мяча, но отвести угрозу от ворот не смог.

2:1 – «Динамо» одержало пятую победу кряду в чемпионате и сохранило семь очков гандикапа над «Шахтером». Команда Мирчи Луческу уже сделала весомую заявку на чемпионство, в то время как шансы «Александрии» побороться за путевку в Лигу Европы значительно уменьшились.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Александрия» – «Динамо» – 1:2

Ситало (14) – Шапаренко (35, пенальти), Родригеш (90)

Третьяков (37) – Попов (54), Кендзёра (60), Родригеш (76)

«Александрия»: Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Гречишкин, Банада, Лучкевич (Стецков, 84), Пашаев, Ковалец (Мельник, 91), Третьяков, Ситало (Устименко, 75)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Караваев, Де Пена (Родригеш, 73), Беседин (Гармаш, 88)

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА