Четвертого апреля на стадионе «Ника» местная «Александрия» в рамках 20-го тура УПЛ будет принимать «Динамо». Несмотря на то, что соперники на данный момент решают разные турнирные задачи – киевляне на всех парах мчатся к чемпионству, а идущая на седьмом месте «Александрия» без особых шансов цепляется за пятую, «лигоевропейскую» позицию, - поединок по статусу будет одним из центральных в туре.

И обещает стать непростым для обеих команд. Для хозяев потому, что они сыграют против лидера УПЛ, который на данном отрезке показывает сбалансированный и грамотный футбол. А для гостей из-за того, что «Александрию» в родных стенах можно назвать одной из самых неудобных соперников для любого оппонента, ведь команда Шарана отлично готова функционально и заточена преимущественно на контратаки да стандарты.

По информации официального сайта александрийского клуба, поединок пройдет со зрителями. Цена билетов – 40 гривен. Их реализовывать клуб заблаговременно начал онлайн, а в день матча пропуски на игру можно купить и в кассах стадиона.

Паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных, динамовцы провели с пользой. Киевляне сыграли спарринг со своими румынскими одноклубниками (из Бухареста) – и победили 3:0. По словам президента «Динамо» Игоря Суркиса, сыграть против румынской команды была инициатива Луческу. В том матче киевский Мистер решил проверить ближайший резерв и дал сыграть тем игрокам, которые не были вызваны в свои национальные сборные.

Также Суркис рассказал о сроках восстановления травмированных Беседина и Цыганкова: форварда уже можно ожидать в матче против «Александрии», а вот лидер динамовской полузащиты вернется в строй чуть позже. Цыганкова не оказалось среди игроков, которые в субботу днем на автобусе отправились в Александрию. Сразу после матча на этом же транспортном средстве динамовцы вернутся в Киев.

А вот команда Владимира Шарана в междутуровое «окно» контрольных матчей не проводила. «Александрия» ограничилась двусторонней игрой. В этом поединке не сыграл Ковалец, еще не полностью восстановившийся после серьезной травмы. Кирилл занимается по индивидуальной программе, и к матчу против «Динамо» он вряд ли успеет набрать нужные кондиции. Не играл и Дубра, но по иной причине: защитник находился в расположении сборной Латвии.

Встреча соперников в первом круге завершилась минимальной победой команды Луческу - 1:0. Гол защитника «бело-синих» Попова, забитый на первой минуте встречи, оказался единственным, хотя динамовцы создали много опасных моментов у ворот Панькива. Но в тот вечер голкипер «Александрии» был на высоте. А еще в том поединке был удален полузащитник «Динамо» Шапаренко.

Предстоящий матч для соперников станет их 27-м противостоянием. Огромное преимущество на стороне киевлян: 20 побед, пять ничьих и лишь два поражения.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Лучкевич, Дубра, Бондаренко, Вантух, Гречишкин, Банада, Калюжный, Ситало, Третьяков, Устименко

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Жерсон, Де Пена, Буяльский, Беседин.

4 апреля, воскресенье