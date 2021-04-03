20-й тур
Александрия
0 : 0
Динамо Киев
04.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20 тура чемпионата Украины

  • 03.04.2021 15:15
  • 290 просмотров
  • 4 комментария
Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В воскресенье, 4 апреля, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника» и начнется в 19:30.

В прошлом туре киевский клуб сделал еще один шаг к чемпионству. «Динамо» разгромило «Рух» со счетом 3:0, а донецкий «Шахтер» проиграл «Львову». Таким образом, перевес «бело-синих» над «горняками» увеличился до семи очков. Александрийцы идут в середине турнирной таблице, но все еще пытаются зацепиться за зону Лиги Европы. В прошлом туре подопечные Владимира Шарана потеряли важные очки, проиграв «Ингульцу» с минимальным счетом. В первом круге киевляне обыграли «Александрию» благодаря результативному удару Дениса Попова на 1-й минуте.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 03.04.2021 16:00
    -1
    J0e777, 03.04.2021 15:53
    Ты наверное не в курсе, что последние матчи киевляне и бомжи играли в одно время
    Александрия рви дресню кипрскуюю
    Ссылка
    Mar
      Mar, 03.04.2021 15:58
    -1
    J0e777, 03.04.2021 15:53
    Ты наверное не в курсе, что последние матчи киевляне и бомжи играли в одно время
    Ключевое слово -"последние", и это ещё смешней. Потому что до этого всё было так же.))
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 03.04.2021 15:53
    0
    Mar, 03.04.2021 15:33
    И опять Динамо будет играть по результату Шахтёра. Почему???
    Ты наверное не в курсе, что последние матчи киевляне и бомжи играли в одно время
    Ссылка
    Mar
      Mar, 03.04.2021 15:33
    -3
    И опять Динамо будет играть по результату Шахтёра. Почему???
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 03.04.2021 15:53
    0
    Mar, 03.04.2021 15:33
    И опять Динамо будет играть по результату Шахтёра. Почему???
    Ты наверное не в курсе, что последние матчи киевляне и бомжи играли в одно время
    Ссылка
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