В воскресенье, 4 апреля, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника» и начнется в 19:30.

В прошлом туре киевский клуб сделал еще один шаг к чемпионству. «Динамо» разгромило «Рух» со счетом 3:0, а донецкий «Шахтер» проиграл «Львову». Таким образом, перевес «бело-синих» над «горняками» увеличился до семи очков. Александрийцы идут в середине турнирной таблице, но все еще пытаются зацепиться за зону Лиги Европы. В прошлом туре подопечные Владимира Шарана потеряли важные очки, проиграв «Ингульцу» с минимальным счетом. В первом круге киевляне обыграли «Александрию» благодаря результативному удару Дениса Попова на 1-й минуте.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо».