20-й тур
Александрия
1 : 2
Динамо Киев
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия – Динамо – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.04.2021 21:43
  • 20395 просмотров
  • 0 комментариев
Александрия – Динамо – 1:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

4 апреля в Александрии на КСК «Ника» проходит матч 20-го тура УПЛ. «Александрия» и «Динамо» Киев начали игру в 19:30. 

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).

ГОЛ! 1:0. Ситало, 14 мин.

ГОЛ! 1:1. Шапаренко, 35 мин (пен).

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:2. Жерсон Родригеш, 90 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
35' ГОЛ ! С пенальти забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
14' ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности