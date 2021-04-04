4 апреля в Александрии на КСК «Ника» проходит матч 20-го тура УПЛ. «Александрия» и «Динамо» Киев начали игру в 19:30.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).
ГОЛ! 1:0. Ситало, 14 мин.
ГОЛ! 1:1. Шапаренко, 35 мин (пен).
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Жерсон Родригеш, 90 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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