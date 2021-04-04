ЛУЧЕСКУ: «Хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после VAR»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче УПЛ с «Александрией» (2:1):

«Сложная игра со сложным соперником на очень сложном поле. Я уверен, что многие команды здесь будут терять очки, потому что особенно в домашних матчах «Александрия» очень хорошо, агрессивно играет. Это физически сильная команда, которая играет длинными передачами.

Мы вступали в борьбу. Я просил ребят не уступать в единоборствах. Мы знали, как «Александрия» будет играть. Я поздравляю своих ребят с этой победой. Мы забили два гола, могли забить еще, особенно в первом тайме.

Мы доминировали на протяжении игры. Но мы играли против очень непростого, сильного соперника. Я хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после просмотра VAR. Но это будет позже.

Очень важная для нас и заслуженная победа. Не каждый соперник сможет добыть очки на этом поле с таким соперником, как «Александрия».

Видеообзор: «Александрия» – «Динамо» – 1:2 (отмененный гол – с момента 04:14)