ЛУЧЕСКУ: «Хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после VAR»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче УПЛ с «Александрией» (2:1):
«Сложная игра со сложным соперником на очень сложном поле. Я уверен, что многие команды здесь будут терять очки, потому что особенно в домашних матчах «Александрия» очень хорошо, агрессивно играет. Это физически сильная команда, которая играет длинными передачами.
Мы вступали в борьбу. Я просил ребят не уступать в единоборствах. Мы знали, как «Александрия» будет играть. Я поздравляю своих ребят с этой победой. Мы забили два гола, могли забить еще, особенно в первом тайме.
Мы доминировали на протяжении игры. Но мы играли против очень непростого, сильного соперника. Я хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после просмотра VAR. Но это будет позже.
Очень важная для нас и заслуженная победа. Не каждый соперник сможет добыть очки на этом поле с таким соперником, как «Александрия».
Видеообзор: «Александрия» – «Динамо» – 1:2 (отмененный гол – с момента 04:14)
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Да и первую непонятно за что дали, ну толкнул, но поече в плече было. У александрии там можно было пол команды при желании удалить.
навіть через вар той паяцц не бачить, що Буяльський збоку і ніяким чином не впливає на епізод...
хіба што на шпагаті щось би там замудрив
В хоккее бы ему набили морду и никого бы не удалили.)
Да и первую непонятно за что дали, ну толкнул, но поече в плече было. У александрии там можно было пол команды при желании удалить.
навіть через вар той паяцц не бачить, що Буяльський збоку і ніяким чином не впливає на епізод...
хіба што на шпагаті щось би там замудрив
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.