20-й тур
Александрия
1 : 2
Динамо Киев
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после VAR»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Александрией»

  • 04.04.2021 22:40
  • 4831 просмотр
  • 18 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после VAR»
© ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче УПЛ с «Александрией» (2:1):

«Сложная игра со сложным соперником на очень сложном поле. Я уверен, что многие команды здесь будут терять очки, потому что особенно в домашних матчах «Александрия» очень хорошо, агрессивно играет. Это физически сильная команда, которая играет длинными передачами.

Мы вступали в борьбу. Я просил ребят не уступать в единоборствах. Мы знали, как «Александрия» будет играть. Я поздравляю своих ребят с этой победой. Мы забили два гола, могли забить еще, особенно в первом тайме.

Мы доминировали на протяжении игры. Но мы играли против очень непростого, сильного соперника. Я хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после просмотра VAR. Но это будет позже.

Очень важная для нас и заслуженная победа. Не каждый соперник сможет добыть очки на этом поле с таким соперником, как «Александрия».

Видеообзор: «Александрия» – «Динамо» – 1:2 (отмененный гол – с момента 04:14)

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
35' ГОЛ ! С пенальти забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
14' ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 05.04.2021 00:00
    -1
    Два игрока перед вратарем в момент удара! Правда один в пассивном оффсайде лежал и не мог влиять, а вот второй был непосредственно перед вратарем и тем самым отвлекал его внимание, или не отвлекал, но это уже не важно. Получается правильно, что отменили гол.
    Ссылка
    etorfine
      etorfine, 04.04.2021 23:42
    -3
    Юра Шопов, 04.04.2021 23:14
    Тебе пизды надо дать, что меньше тявкал
    Жопов, хочешь тебе пистюлей навешаю? Можем в Киеве встретиться..
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 23:41
    +9
    Не было оффсайда. Пропагандисты с геббельсТВ даже побоялись обсуждать этот момент, тупо пропустили
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 04.04.2021 23:40
    -8
    syrkis-shybkis, 04.04.2021 23:34
    Отвечаешь за свои слова диванная сова?
    Не обращай внимание на интернет- воина. В жизни это очкатые мамкины дрыщи, сосущие из бутылочки манку перед сном.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 04.04.2021 23:39
    -9
    Та сколько можно ныть. Выиграли и всё одно ноют, засудили, было не было. В УПЛ судьи без извилин, это факт, но когда выиграли и всё равно сопли пускать, это хуже Баб.
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    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 04.04.2021 23:34
    -11
    Юра Шопов, 04.04.2021 23:14
    Тебе пизды надо дать, что меньше тявкал
    Отвечаешь за свои слова диванная сова?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 04.04.2021 23:31
    +9
    sahka1981, 04.04.2021 22:57
    Возможно и можно было показать, но тогда пришлось бы показывать намного раньше вторую желтую для Третьякова. А второй отмененный гол Каравая должны были засчитывать, Буяльский не мешал Панькову, тот гол в любом случае пропустил, а так нашли формально к чему зацепиться.
    Он там на мяч наступил. За что желтую
    Да и первую непонятно за что дали, ну толкнул, но поече в плече было. У александрии там можно было пол команды при желании удалить.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 04.04.2021 23:30
    +14
    Буяльский сбоку стоял, никак не машал, но Катруся нашла нужный рыжим ракурс )
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 04.04.2021 23:30
    +8
    якась реальна пічьялька із кваліфікацією рефері --
    навіть через вар той паяцц не бачить, що Буяльський збоку і ніяким чином не впливає на епізод...
    хіба што на шпагаті щось би там замудрив
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 23:23
    +12
    будулай--чистый гол катрусин кинозал отменил
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 04.04.2021 23:20
    +21
    Знатно у кротов подгорает павелковское отродье 2 гола не защитали.
    Ссылка
    Юра Шопов
      Юра Шопов, 04.04.2021 23:14
    +8
    syrkis-shybkis, 04.04.2021 22:47
    И пересмотри момент когда Жерсону вторую желтую надо было давать ещё до его гола
    Тебе пизды надо дать, что меньше тявкал
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 04.04.2021 23:05
    +20
    syrkis-shybkis, 04.04.2021 22:47
    И пересмотри момент когда Жерсону вторую желтую надо было давать ещё до его гола
    Клоун, за шо?? А нічо шо там з його сторони фола навіть небуло?? Людина грає в мяч. І да, перед тим не те що фол на Караваєв по другій жовтій, там за перший фол Дехто мав получат пряму червону
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 04.04.2021 22:57
    +18
    syrkis-shybkis, 04.04.2021 22:47
    И пересмотри момент когда Жерсону вторую желтую надо было давать ещё до его гола
    Возможно и можно было показать, но тогда пришлось бы показывать намного раньше вторую желтую для Третьякова. А второй отмененный гол Каравая должны были засчитывать, Буяльский не мешал Панькову, тот гол в любом случае пропустил, а так нашли формально к чему зацепиться.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 04.04.2021 22:56
    -25
    syrkis-shybkis, 04.04.2021 22:47
    И пересмотри момент когда Жерсону вторую желтую надо было давать ещё до его гола
    100 пудов, когда наступил на ногу сопернику.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 04.04.2021 22:55
    -28
    Надо не гол (негол) пересматривать, а как Буяльский мешал Панькиву.
    В хоккее бы ему набили морду и никого бы не удалили.)
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 04.04.2021 22:51
    -26
    Над Мирчей надо провести обряд экзорцизма - ибо явно продался дьяволу ради бабла и подозрительных побед динамо
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 04.04.2021 22:47
    -26
    И пересмотри момент когда Жерсону вторую желтую надо было давать ещё до его гола
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 04.04.2021 23:20
    +21
    Знатно у кротов подгорает павелковское отродье 2 гола не защитали.
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 04.04.2021 23:05
    +20
    syrkis-shybkis, 04.04.2021 22:47
    И пересмотри момент когда Жерсону вторую желтую надо было давать ещё до его гола
    Клоун, за шо?? А нічо шо там з його сторони фола навіть небуло?? Людина грає в мяч. І да, перед тим не те що фол на Караваєв по другій жовтій, там за перший фол Дехто мав получат пряму червону
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 04.04.2021 22:57
    +18
    syrkis-shybkis, 04.04.2021 22:47
    И пересмотри момент когда Жерсону вторую желтую надо было давать ещё до его гола
    Возможно и можно было показать, но тогда пришлось бы показывать намного раньше вторую желтую для Третьякова. А второй отмененный гол Каравая должны были засчитывать, Буяльский не мешал Панькову, тот гол в любом случае пропустил, а так нашли формально к чему зацепиться.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 04.04.2021 23:30
    +14
    Буяльский сбоку стоял, никак не машал, но Катруся нашла нужный рыжим ракурс )
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 04.04.2021 23:23
    +12
    будулай--чистый гол катрусин кинозал отменил
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2021 23:41
    +9
    Не было оффсайда. Пропагандисты с геббельсТВ даже побоялись обсуждать этот момент, тупо пропустили
    Ссылка
    VAD
      VAD, 04.04.2021 23:31
    +9
    sahka1981, 04.04.2021 22:57
    Возможно и можно было показать, но тогда пришлось бы показывать намного раньше вторую желтую для Третьякова. А второй отмененный гол Каравая должны были засчитывать, Буяльский не мешал Панькову, тот гол в любом случае пропустил, а так нашли формально к чему зацепиться.
    Он там на мяч наступил. За что желтую
    Да и первую непонятно за что дали, ну толкнул, но поече в плече было. У александрии там можно было пол команды при желании удалить.
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 04.04.2021 23:30
    +8
    якась реальна пічьялька із кваліфікацією рефері --
    навіть через вар той паяцц не бачить, що Буяльський збоку і ніяким чином не впливає на епізод...
    хіба што на шпагаті щось би там замудрив
    Ссылка
    Юра Шопов
      Юра Шопов, 04.04.2021 23:14
    +8
    syrkis-shybkis, 04.04.2021 22:47
    И пересмотри момент когда Жерсону вторую желтую надо было давать ещё до его гола
    Тебе пизды надо дать, что меньше тявкал
    Ссылка
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