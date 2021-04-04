Александрия – Динамо. Шаран и Луческу назвали стартовый состав на матч

Поединок 20-го тура УПЛ в Александрии начнется 4 апреля в 19:30

  • 04.04.2021 18:45
  • 3661 просмотр
  • 11 комментариев
Александрия – Динамо. Шаран и Луческу назвали стартовый состав на матч
© ФК Александрия. Владимир Шаран

4 апреля в Александрии на КСК «Ника» проходит матч 20-го тура УПЛ.

Играют «Александрия» и «Динамо» Киев, начало матча – в 19:30. Тренеры команд Владимир Шаран и Мирча Луческу назвали по 11 игроков основы на игру.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, де Пена, Беседин.

Запас: Бойко, Сирота, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригеш.

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Третьяков, Ковалец, Ситало.

Запас: Билык, Мельник, Стецьков, Калюжный, Дришлюк, Глоба, Шастал, Новиков, Устименко.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 19:16
    0
    funnycat, 04.04.2021 19:06
    Ну норм Жерсон со скамейки нормально усилит
    думаю они с Караваем по тайму отбегают
    Должен, будем наедятся не сильно умаялся за сборные, а то он тоже отчасти еще и игрок настроения, а с супрягой интересно шо там?
    Жаль Вебич еще не подоспел
    Ссылка
    Eskendereyya
      Eskendereyya, 04.04.2021 19:12
    0
    Голы: Беседин 3 мин., Буяльский 10 мин.............
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 04.04.2021 19:08
    -1
    Караваева затопчут...
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 04.04.2021 19:06
    0
    Alex86 1, 04.04.2021 18:54
    Состав норм, жаль видно Родригес устал да беседин в основе, ну да ладно
    Ну норм Жерсон со скамейки нормально усилит
    думаю они с Караваем по тайму отбегают
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 19:06
    +1
    Павел СН, 04.04.2021 19:03
    а кто второй нападающий сегодня в заявке?
    Нам не привыкать, на крайняк кого-то из полузащиты переставят если что с беседкой, а то что супряги даже в заявке нет несколько тревожно, хотя с его результативностью есть что-то удивительное?
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 04.04.2021 19:03
    0
    Alex86 1, 04.04.2021 19:01
    а надо? да и клейтона
    а кто второй нападающий сегодня в заявке?
    Ссылка
    Mikolaynen
      Mikolaynen, 04.04.2021 19:02
    -8
    Da da, Miko-Mikolaynen i zabaraynen , Byshanaunen pozorniu v sostve, aleksandriy zna4it pobedit
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 19:01
    0
    Павел СН, 04.04.2021 18:58
    Супряги даже в основе нет
    а надо? да и клейтона
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 04.04.2021 18:59
    +1
    Павел СН, 04.04.2021 18:58
    Супряги даже в основе нет
    в запасе
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 04.04.2021 18:58
    +1
    Alex86 1, 04.04.2021 18:54
    Состав норм, жаль видно Родригес устал да беседин в основе, ну да ладно
    Супряги даже в основе нет
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 18:54
    +1
    Состав норм, жаль видно Родригес устал да беседин в основе, ну да ладно
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 19:06
    +1
    Павел СН, 04.04.2021 19:03
    а кто второй нападающий сегодня в заявке?
    Нам не привыкать, на крайняк кого-то из полузащиты переставят если что с беседкой, а то что супряги даже в заявке нет несколько тревожно, хотя с его результативностью есть что-то удивительное?
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 04.04.2021 18:59
    +1
    Павел СН, 04.04.2021 18:58
    Супряги даже в основе нет
    в запасе
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 04.04.2021 18:58
    +1
    Alex86 1, 04.04.2021 18:54
    Состав норм, жаль видно Родригес устал да беседин в основе, ну да ладно
    Супряги даже в основе нет
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 18:54
    +1
    Состав норм, жаль видно Родригес устал да беседин в основе, ну да ладно
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 19:16
    0
    funnycat, 04.04.2021 19:06
    Ну норм Жерсон со скамейки нормально усилит
    думаю они с Караваем по тайму отбегают
    Должен, будем наедятся не сильно умаялся за сборные, а то он тоже отчасти еще и игрок настроения, а с супрягой интересно шо там?
    Жаль Вебич еще не подоспел
    Ссылка
    Eskendereyya
      Eskendereyya, 04.04.2021 19:12
    0
    Голы: Беседин 3 мин., Буяльский 10 мин.............
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 04.04.2021 19:06
    0
    Alex86 1, 04.04.2021 18:54
    Состав норм, жаль видно Родригес устал да беседин в основе, ну да ладно
    Ну норм Жерсон со скамейки нормально усилит
    думаю они с Караваем по тайму отбегают
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 04.04.2021 19:03
    0
    Alex86 1, 04.04.2021 19:01
    а надо? да и клейтона
    а кто второй нападающий сегодня в заявке?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 19:01
    0
    Павел СН, 04.04.2021 18:58
    Супряги даже в основе нет
    а надо? да и клейтона
    Ссылка
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