Александрия – Динамо. Шаран и Луческу назвали стартовый состав на матч

4 апреля в Александрии на КСК «Ника» проходит матч 20-го тура УПЛ.
Играют «Александрия» и «Динамо» Киев, начало матча – в 19:30. Тренеры команд Владимир Шаран и Мирча Луческу назвали по 11 игроков основы на игру.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд.
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, де Пена, Беседин.
Запас: Бойко, Сирота, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригеш.
«Александрия»: Панькив, Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Третьяков, Ковалец, Ситало.
Запас: Билык, Мельник, Стецьков, Калюжный, Дришлюк, Глоба, Шастал, Новиков, Устименко.
Источник — Sport.ua
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думаю они с Караваем по тайму отбегают
Жаль Вебич еще не подоспел
думаю они с Караваем по тайму отбегают
думаю они с Караваем по тайму отбегают
Жаль Вебич еще не подоспел
думаю они с Караваем по тайму отбегают
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