Беседин прибыл с Динамо в Александрию, Цыганков – нет

Киевляне снова будут играть без лидера

  • 03.04.2021 23:19
  • 437 просмотров
  • 3 комментария
Беседин прибыл с Динамо в Александрию, Цыганков – нет
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Александрию, где в воскресенье, 4 апреля, проведет матч УПЛ против «Александрии» (начало - в 19:30).

На поединок против подопечных Владимира Шарана тренерский штаб «бело-синих» взял следующих игроков:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко;

Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тымчик, Денис Попов;

Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Викентий Волошин;

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 03.04.2021 23:41
    0
    Во наркомана Беседку пиарят, как будто это Кристина 7, или Месси
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 23:28
    0
    Плохо, но должны справится и без него
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 03.04.2021 23:21
    0
    Тымчика и Гармаша хочется увидеть в основе!
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 03.04.2021 23:41
    0
    Во наркомана Беседку пиарят, как будто это Кристина 7, или Месси
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 23:28
    0
    Плохо, но должны справится и без него
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 03.04.2021 23:21
    0
    Тымчика и Гармаша хочется увидеть в основе!
    Ссылка
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