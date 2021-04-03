Беседин прибыл с Динамо в Александрию, Цыганков – нет

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Александрию, где в воскресенье, 4 апреля, проведет матч УПЛ против «Александрии» (начало - в 19:30).
На поединок против подопечных Владимира Шарана тренерский штаб «бело-синих» взял следующих игроков:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко;
Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тымчик, Денис Попов;
Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Викентий Волошин;
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.
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Источник — ФК Динамо Киев
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