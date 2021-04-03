Известна причина. Два ведущих игрока Александрии не сыграют против Динамо

В 20-м туре УПЛ киевское «Динамо» сыграет в Александрии против команды Владимира Шарана.
Во время паузы в чемпионате александрийцы готовились в родных стенах, без контрольных матчей. Кроме травмированного Кирилла Ковальца, который продолжает восстанавливаться и заниматься по индивидуальной программе, в матче с «Динамо» не сможет принять участие защитник Роман Вантух.
Дело в том, что футболист выступает в «Александрии» на правах аренды от киевского клуба, поэтому по условиям договора, который действует до конца сезона, он не может играть против «Динамо».
Матч «Александрия» – «Динамо» состоится в воскресенье, начало в 19:30.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Задрали этими запретами Зачем тогда его вообще брать в аренду?? Неужели в Александрии нет перспективных молодых футболистов, что надо наигрывать игрока от которого толку как с козла молока.
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