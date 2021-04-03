Известна причина. Два ведущих игрока Александрии не сыграют против Динамо

В воскресенье на поле мы не увидим не только Кирилла Ковальца, но и Романа Вантуха

  • 03.04.2021 21:10
  • 2404 просмотра
  • 3 комментария
Известна причина. Два ведущих игрока Александрии не сыграют против Динамо
© ФК Александрия. Роман Вантух

В 20-м туре УПЛ киевское «Динамо» сыграет в Александрии против команды Владимира Шарана.

Во время паузы в чемпионате александрийцы готовились в родных стенах, без контрольных матчей. Кроме травмированного Кирилла Ковальца, который продолжает восстанавливаться и заниматься по индивидуальной программе, в матче с «Динамо» не сможет принять участие защитник Роман Вантух

Дело в том, что футболист выступает в «Александрии» на правах аренды от киевского клуба, поэтому по условиям договора, который действует до конца сезона, он не может играть против «Динамо».

Матч «Александрия» – «Динамо» состоится в воскресенье, начало в 19:30.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 03.04.2021 21:38
    -6
    не сможет принять участие защитник Роман Вантух, который выступает в «Александрии» на правах аренды от киевского клуба (с)
    Задрали этими запретами Зачем тогда его вообще брать в аренду?? Неужели в Александрии нет перспективных молодых футболистов, что надо наигрывать игрока от которого толку как с козла молока.
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    Смог
      Смог, 03.04.2021 21:28
    0
    0:2 и тут
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.04.2021 21:19
    -1
    По Вантуху , так вроде до сегодня не было понятно , или ещё когда Супряга накидал нам трёшку ?
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    Смог
      Смог, 03.04.2021 21:28
    0
    0:2 и тут
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