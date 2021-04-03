Известна причина. Два ведущих игрока Александрии не сыграют против Динамо

В 20-м туре УПЛ киевское «Динамо» сыграет в Александрии против команды Владимира Шарана.

Во время паузы в чемпионате александрийцы готовились в родных стенах, без контрольных матчей. Кроме травмированного Кирилла Ковальца, который продолжает восстанавливаться и заниматься по индивидуальной программе, в матче с «Динамо» не сможет принять участие защитник Роман Вантух.

Дело в том, что футболист выступает в «Александрии» на правах аренды от киевского клуба, поэтому по условиям договора, который действует до конца сезона, он не может играть против «Динамо».

Матч «Александрия» – «Динамо» состоится в воскресенье, начало в 19:30.