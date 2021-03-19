Источник: Динамо вернет из аренды защитника, который играет в Александрии

Роман Вантух проводит неплохой сезон в команде Владимира Шарана

  • 19.03.2021 12:17
  • 2369 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Динамо вернет из аренды защитника, который играет в Александрии
© Динамомания. Роман Вантух

«Динамо» летом вернет левого защитника Романа Вантуха, который на данный момент выступает в аренде в «Александрии». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«Неплохой арендный сезон Вантуха в «Александрии» не остался незамеченным тренерским штабом киевлян. В июне вернется в «Динамо». Хорошее решение, учитывая что Романа именно отправляли (а не «сплавляли») в аренду, а также тот факт, что на первых сборах у Луческу защитник оставил хорошее впечатление. И давайте не забывать, что из наших участников ЧЕ-2021 именно Миколенко и Кендзеру желают наиболее засветить перед продажей. И фланговые беки команде весьма необходимы. А Вантух способен расти и прогрессировать», – сказано в сообщении.
 
В текущем сезоне 22-летний Вантух сыграл 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 19.03.2021 12:37
    0
    А можно огласить весь список тех , кто хочет купить Миколенко?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 19.03.2021 12:37
    0
    А можно огласить весь список тех , кто хочет купить Миколенко?
    Ссылка
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