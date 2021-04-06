ФОТО. Монфис подарил Свитолиной роскошное авто

Элина Свитолина у себя в Инстаграме опубликовала роскошный «Mercedes», который ей подарил ее жених Гаэль Монфис:

«Он ведет себя со мной как с королевой», - написала Свитолина.

Недавно Монфис сделал предложение Свитолиной. Стоимость кольца, которое подарил француз, составила 700 тысяч евро.