ФОТО. Монфис подарил Свитолиной роскошное авто

Дорогой подарок для украинской теннисистки

  • 06.04.2021 21:23
  • 2700 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Монфис подарил Свитолиной роскошное авто
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Элина Свитолина у себя в Инстаграме опубликовала роскошный «Mercedes», который ей подарил ее жених Гаэль Монфис:

«Он ведет себя со мной как с королевой», - написала Свитолина.

Недавно Монфис сделал предложение Свитолиной. Стоимость кольца, которое подарил француз, составила 700 тысяч евро.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 06.04.2021 21:34
    +7
    Це Гаель почитав коменти, що його в Україні альфонсом вважають. Туше
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 21:28
    0
    tkachik31, 06.04.2021 21:26
    Где она ездить ,по Киеву будет?
    За бугром живет
    Ссылка
    tkachik31
    online
      tkachik31, 06.04.2021 21:26
    0
    Где она ездить ,по Киеву будет?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 06.04.2021 21:34
    +7
    Це Гаель почитав коменти, що його в Україні альфонсом вважають. Туше
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 21:28
    0
    tkachik31, 06.04.2021 21:26
    Где она ездить ,по Киеву будет?
    За бугром живет
    Ссылка
    tkachik31
    online
      tkachik31, 06.04.2021 21:26
    0
    Где она ездить ,по Киеву будет?
    Ссылка
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