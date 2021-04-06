СТУПАР: «Арбитр матча Ворскла - Шахтер допустил явную и очевидную ошибку»

Эксперт считает, что Сергей Бойко дважды ошибся в одном из эпизодов

  • 06.04.2021 10:50
  • 1080 просмотров
  • 4 комментария
СТУПАР: «Арбитр матча Ворскла - Шахтер допустил явную и очевидную ошибку»
© screenshot

Известный футбольный эксперт Мирослав Ступар рассказал о двойной ошибке арбитра Сергея Бойко в матче «Ворскла» - «Шахтер» (0:2), которая, к счастью, не повлияла на ход или результат игры.

«Эпизод в игре «Ворскла» - «Шахтер», который произошел на 85-й минуте, стоит внимания из-за принятия ошибочного решения арбитром Бойко и дискуссий по поводу этого момента. Состоялся заброс мяча с левого фланга атаки «Ворсклы» в штрафную площадь «Шахтера», Чеснаков готовился принять мяч, но Додо, находясь в штрафной площади, сыграл на опережение и в высоком прыжке выбил мяч надплечьем, - частью тела, расположенной между плечом и шеей, - и приземлился за пределами штрафной площади. Арбитр Бойко матч остановил и зафиксировал игру рукой у бразильца, назначив штрафной удар. Здесь сразу две ошибки: по определению игры рукой и места нарушения.

Штрафной - это не одиннадцатиметровый, на матче работал ВАР, помощь которого базируется на определенных принципах. Можно помочь арбитрам в поле только в случае явной и очевидной ошибки, которая и была допущена Бойком. Но эпизод выходил за пределы определенных для компетенции ВАР случаев, связанных с определением следующего:

- гол - нет гола;

- был - не был одиннадцатиметровый удар;

- прямая красная карточка, но не из-за второго предупреждения;

- прямая идентификация - когда арбитр удаляет или выносит предупреждение не тому игроку, который совершил нарушение.

Получается, что арбитр допустил явную и очевидную ошибку, но этот эпизод не связан с перечисленными четырьмя пунктами. Поэтому ВАР и не вмешивался. Но правильно ли это? Представим, что со штрафного Чеснаков забил бы гол, и никакой ВАР, согласно сегодняшним протоколом, не смог бы его отменить, если бы удар был выполнен правильно.

Система ВАР делает только первые шаги и нуждается в усовершенствовании согласно философий правил, которые должны обеспечить спортивный принцип и честность игры, - сказал Ступар.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UA-Football

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.04.2021 11:14
    0
    ВАР - очень хитрое нововведение ФИФА, позволяющее любой спорный момент трактовать так, как выгодно судейской бригаде...
    Ссылка
    Andy_P
      Andy_P, 06.04.2021 11:10
    0
    В ворота ШД не ставят и не ставили и более очевидные пенальти, а тут вообще спорный момент.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 06.04.2021 11:08
    0
    Ступару выплатили пособие от хана!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.04.2021 11:02
    +1
    С ВАРом надо что-то менять. А то просмотры по полчаса там где не надо и отсутствие просмотров там где надо сильно раздражают.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.04.2021 11:02
    +1
    С ВАРом надо что-то менять. А то просмотры по полчаса там где не надо и отсутствие просмотров там где надо сильно раздражают.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.04.2021 11:14
    0
    ВАР - очень хитрое нововведение ФИФА, позволяющее любой спорный момент трактовать так, как выгодно судейской бригаде...
    Ссылка
    Andy_P
      Andy_P, 06.04.2021 11:10
    0
    В ворота ШД не ставят и не ставили и более очевидные пенальти, а тут вообще спорный момент.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 06.04.2021 11:08
    0
    Ступару выплатили пособие от хана!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности