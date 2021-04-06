СТУПАР: «Арбитр матча Ворскла - Шахтер допустил явную и очевидную ошибку»

Известный футбольный эксперт Мирослав Ступар рассказал о двойной ошибке арбитра Сергея Бойко в матче «Ворскла» - «Шахтер» (0:2), которая, к счастью, не повлияла на ход или результат игры.

«Эпизод в игре «Ворскла» - «Шахтер», который произошел на 85-й минуте, стоит внимания из-за принятия ошибочного решения арбитром Бойко и дискуссий по поводу этого момента. Состоялся заброс мяча с левого фланга атаки «Ворсклы» в штрафную площадь «Шахтера», Чеснаков готовился принять мяч, но Додо, находясь в штрафной площади, сыграл на опережение и в высоком прыжке выбил мяч надплечьем, - частью тела, расположенной между плечом и шеей, - и приземлился за пределами штрафной площади. Арбитр Бойко матч остановил и зафиксировал игру рукой у бразильца, назначив штрафной удар. Здесь сразу две ошибки: по определению игры рукой и места нарушения.

Штрафной - это не одиннадцатиметровый, на матче работал ВАР, помощь которого базируется на определенных принципах. Можно помочь арбитрам в поле только в случае явной и очевидной ошибки, которая и была допущена Бойком. Но эпизод выходил за пределы определенных для компетенции ВАР случаев, связанных с определением следующего:

- гол - нет гола;

- был - не был одиннадцатиметровый удар;

- прямая красная карточка, но не из-за второго предупреждения;

- прямая идентификация - когда арбитр удаляет или выносит предупреждение не тому игроку, который совершил нарушение.

Получается, что арбитр допустил явную и очевидную ошибку, но этот эпизод не связан с перечисленными четырьмя пунктами. Поэтому ВАР и не вмешивался. Но правильно ли это? Представим, что со штрафного Чеснаков забил бы гол, и никакой ВАР, согласно сегодняшним протоколом, не смог бы его отменить, если бы удар был выполнен правильно.

Система ВАР делает только первые шаги и нуждается в усовершенствовании согласно философий правил, которые должны обеспечить спортивный принцип и честность игры, - сказал Ступар.

