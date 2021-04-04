20-й тур
Ворскла
0 : 2
Шахтер Донецк
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Именинник-бомбардир. Дубль Мораеса принес Шахтеру победу над Ворсклой

Поединок был омрачен ужасной травмой Оливье Тилля

  • 04.04.2021 18:54
  • 3179 просмотров
  • 33 комментария
Именинник-бомбардир. Дубль Мораеса принес Шахтеру победу над Ворсклой
© ФК Шахтер Донецк

В двух последних очных противостояниях этих соперников «Шахтер» не смог победить «Ворсклу». Так, в прошлом сезоне в 20-м туре горняки проиграли в Полтаве со счетом 0:1, а в первом круге нынешнего чемпионата украинской Премьер-Лиги команды сыграли вничью 1:1. Кроме того, интриги добавляло то обстоятельство, что после пауз на матчи сборных, «Шахтер» далеко не всегда показывал качественный футбол и добивался положительного для себя результата. А еще у «Ворсклы» появилась хорошая мотивация в случае успеха снова подняться на четвертое место и продолжить бороться не только за место в Лиге Европы, а и за бронзовые награды.     

В стартовом составе гостей после длительной паузы на поле вышел Тарас Степаненко, которого так не хватало в последних матчах горняков и сборной Украины. Зато во второй раз подряд по известным всем причинам не попал в заявку некогда один из лидеров клуба Тайсон. В свою очередь Юрий Максимов выставил с первых минут тех же 11 футболистов, который начинали победный матч с «Олимпиком» 3:0 в предыдущем туре.

Уже на второй минуте «Ворскла» провела неплохую атаку на ворота горняков, которую завершал ударом с острого угла Тилль. Мяч полетел выше ворот. «Шахтер» достойно ответил на 9-й минуте, причем в одной атаке его игроки пять раз (!) пытались поразить цель. Сперва Соломон со средней дистанции нанес сильный удар низом, мяч попал в штангу, вылетел в поле, ударился в Ризныка и отскочил к Мораесу. Тот попытался пробить через себя, но не очень удачно, после чего били Марлос, Алан Патрик и Майкон, однако каждый раз на пути мяча оказывались футболисты полтавской команды. 

Далее игра проходила с преимуществом пока еще действующего чемпиона страны, но до реальных угроз владениям Ризныка дело практически не доходило. И только на 26-й минуте Марлосу наконец удалось нанести коварный удар из пределов штрафной площади, однако мяч попал прямо в руки голкиперу. А через две минуты Майкон со штрафного сильно пробил рядом со штангой. 

На 29-й минуте опасный момент возник уже у ворот «Шахтера». Все началось с того, что Луизао удачно прорвался по правому флангу и выполнил передачу на линию вратарской площади. У Тилля удар головой не получился, зато мяч отскочил прямо к Якубу, который в «ближнем бою» не сумел переиграть Трубина. А на 32-й минуте Алан Патрик с перспективного штрафного пробил в правую от себя штангу, после чего мяч вылетел за пределы поля. 

И все же до перерыва горнякам удалось забить гол. На 42-й минуте Алан Патрик прекрасным пасом нашел в штрафной площади соперников Жуниора Мораеса и тот точно пробил в левый дальний угол ворот. Таким образом бразильский украинец поздравил сам себя с днем рождения - ему сегодня исполнилось 34 года. 

Уже после того, как счет в матче был открыт, команды тут же могли его изменить. На 44-й минуте Соломон пробивал с близкого расстояния, но Ризнык ногами мяч отбил. А спустя минуту Кулач нанес удар примерно метров с двенадцати, однако мяч полетел выше ворот. 

К сожалению, в компенсированное к первому тайму время тяжелую травму получил Тилль. В центре поля в борьбе за верховой мяч он неудачно столкнулся со своим партнером Яворским и был вынужден покинуть поле на носилках.  

Второй тайм активнее начала «Ворскла», которая больше владела мячом. Вот только до удара дело дошло лишь на 56-й минуте. Бил Кулач, но неточно. С тем же успехом атаковали и гости. Так продолжалось до 62-й минуты. И здесь в течение нескольких секунд счет мог измениться как в одну, так и в другую сторону. 

Вначале Степанюк и Кулач вдвоем выбежали против Кривцова, однако Руслан замешкался и мяч потерял. И тут пошла оборотка. Как и в первом тайме автором голевой передачи стал Алан Патрик, а дубль оформил Жуниор Мораес. Он опять выбежал один на один с Ризныком и четко реализовал своеобразный «футбольный буллит». Правда, судьи, отвечающие за работу системы VAR, еще раз внимательно посмотрели этот эпизод, но никаких нарушений правил не увидели.   

До конца матча были еще моменты, чтобы забить и не один гол. К примеру, на 66-й минуте Соломон обыграл на левом фланге Якубу и пробил по воротам, но Ризнык был на месте. На 79-й минуте Челядин удачно выполнил аут, Степанюк оказался с мячом вблизи ворот горняков и нанес сильный удар с острого угла. Теперь уже голкипер гостей показал свое мастерство. И на 85-й минуте Чеснаков с перспективного штрафного, назначенного вблизи ворот соперников, пробил низом, однако Трубин снова выбрал правильную позицию и забрал мяч в руки. 

В итоге «Шахтер» выиграл в гостях у «Ворсклы» 2:0 и, набрав 42 очка, хотя бы на пару часов, но приблизился к «Динамо» в турнирной таблице.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» - 0:2

Мораес, 42, 62

 Пуцлин, 32 – Марлос, 45+3, Майкон, 88

«Ворскла»: Ризнык – Якубу, Яворский (Челядин, 66), Чеснаков, Пердута (Скляр, 38) – Кане, Пуцлин, Тилль (Альюн, 46), Луизао (Ребенок, 75) – Степанюк – Кулач.

«Шахтер»: Трубин – Сиприано, Бондарь, Кривцов, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон (Мудрик, 89), Патрик (Маркос Антонио, 89), Марлос (Фернандо, 73) – Мораес (Дентиньо, 81).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 7 (2) – 9 (4)
Угловые: 2 – 5
Оффсайды: 2 – 0.

ВОРСКЛА-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.04.2021 19:28
    0
    Молодці! Завжди би так!
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 04.04.2021 19:24
    0
    роги,сАсааать!
    Ссылка
    D.Bykoff
    online
      D.Bykoff, 04.04.2021 19:23
    +1
    Кипрские балеринки кукукают и скулят, как будто это они проиграле, бхахахаха! Не-не, шубнятинка, у вас ещё "всё спереди", как говорят в Одессе!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.04.2021 19:23
    +1
    ya_3, 04.04.2021 19:21
    Средне. У ВОРСКЛЫ особых моментов практически не было, но и в обороне не сидели, поэтому у ШАХТЁРА было больше игрового пространства, за счёт этого и смогли организовать свои голы, да и Мораес вроде бы как немного разыгрался после гола за сборную. Понравился Кривцов - действовал без ошибок, Трубин тоже на высоте, остальные сыграли на своём уровне
    Трубин точно молодец. три момента было - он спас. Кривцов не .
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 04.04.2021 19:22
    +2
    ya_3, 04.04.2021 19:21
    Средне. У ВОРСКЛЫ особых моментов практически не было, но и в обороне не сидели, поэтому у ШАХТЁРА было больше игрового пространства, за счёт этого и смогли организовать свои голы, да и Мораес вроде бы как немного разыгрался после гола за сборную. Понравился Кривцов - действовал без ошибок, Трубин тоже на высоте, остальные сыграли на своём уровне
    Ах, да, Степаненко: видно, что травма его потрепала - были обрезки да и в борьбу слишком сильно не лез. Надеюсь, к играм за сборную он восстановится...
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 04.04.2021 19:21
    +1
    Darkness1984, 04.04.2021 19:06
    Как игра? Я ее смотрел.
    А то у многих тут спрашивать толку нет
    Средне. У ВОРСКЛЫ особых моментов практически не было, но и в обороне не сидели, поэтому у ШАХТЁРА было больше игрового пространства, за счёт этого и смогли организовать свои голы, да и Мораес вроде бы как немного разыгрался после гола за сборную. Понравился Кривцов - действовал без ошибок, Трубин тоже на высоте, остальные сыграли на своём уровне
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.04.2021 19:20
    -1
    По интервью Максимова ясно:
    Он говорит, что не верил, что кто то может убежать.
    А как же Львов смог?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.04.2021 19:18
    -2
    серж жорж, 04.04.2021 19:13
    Грачев эксперт канала футбол сказал что перед 2 годом кротов было нарушение только ведущий и сабо начали верищать что не было .
    Было нарушение и офсайд еще далее не факт , что не было.
    Но повтора транслятор не дал . И вар не показали.
    Ссылка
    Ярик Ярослав
    online
      Ярик Ярослав, 04.04.2021 19:17
    +3
    mayjumanji, 04.04.2021 18:58
    ворскла продалась с патрохами шлюхе ))))) кто же из них большая шлюха???
    Твоя мамка🤦‍♂️
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.04.2021 19:16
    -2
    По нарушению на Тилле. Повтор показали. Ну Степа две руки на него положил и не дал выпрыгнуть . В результате Яворский в него врезался не в корпус, а в голову
    Ссылка
    ДерЬнаМО
    online
      ДерЬнаМО, 04.04.2021 19:16
    +3
    Молодец Шахтёр!
    Ссылка
    серж жорж
    online
      серж жорж, 04.04.2021 19:13
    -3
    Грачев эксперт канала футбол сказал что перед 2 годом кротов было нарушение только ведущий и сабо начали верищать что не было .
    Ссылка
    VAD
      VAD, 04.04.2021 19:10
    -8
    Цирк сначала ворксла как может помогает кротам забить, потом как может старается не забить.
    одно хорошо,игра кротов дно как и раньше, но теперь решили решать напрямую
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 04.04.2021 19:08
    0
    MoLe⚒, 04.04.2021 18:58
    Ворскла позорная с Чемпионом борется,а дресне кипрской дынамовской слила матч в первом круге за грузинчика циаташвили фу мля ,,и Днепр 1 сливал дресне за булецу
    Ну ты хоть копипаст усвоил
    Ссылка
    Predator
      Predator, 04.04.2021 19:08
    0
    mayjumanji, 04.04.2021 18:58
    ворскла продалась с патрохами шлюхе ))))) кто же из них большая шлюха???
    Кто, кто? Ты! Шалава подзаборная
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 04.04.2021 19:08
    0
    Вячеслав Самойлов, 04.04.2021 19:07
    Всех болельщиков Шахтера - с победой. Будем надеяться, с поправкой Степаненко Шахтер заиграет стабильнее и качественнее в атаке (в плане забитых голов) и в обороне (меньше пропуская).
    Сегодня - вроде неплохо получилось (особенно у именинника с "помощником").
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.04.2021 19:07
    +2
    Всех болельщиков Шахтера - с победой. Будем надеяться, с поправкой Степаненко Шахтер заиграет стабильнее и качественнее в атаке (в плане забитых голов) и в обороне (меньше пропуская).
    Сегодня - вроде неплохо получилось (особенно у именинника с "помощником").
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 04.04.2021 19:07
    0
    Darkness1984, 04.04.2021 19:06
    Как игра? Я ее смотрел.
    А то у многих тут спрашивать толку нет
    Не*
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 04.04.2021 19:06
    0
    ya_3, 04.04.2021 19:01
    Просто - с победой! Жаль, что наверное уже толку в борьбе за чемпионство от этих побед мало, но Мораеса стоит поздравить с юбилеем Ну и будем надеяться на возрождение ШАХТЁРА в следующем сезоне
    Как игра? Я ее смотрел.
    А то у многих тут спрашивать толку нет
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.04.2021 19:06
    +4
    Trollface, 04.04.2021 19:02
    Ворскла очень понравилась. Шахтер весь второй тайм сливал игру. Бразильцы играть не хотели.
    Может, не "сливал", а "сушил" игру? Что такое "слить игру" - по Вашему? По-моему, это значит поддаться и проиграть без сопротивления.
    А об игре правильно сказал комментатор: "Шахтер (после 2-го забитого) - играл прагматично, по счету".
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.04.2021 19:01
    +6
    Что называется (Патрик и Мораес) - "сообразили на двоих"...
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 04.04.2021 19:01
    +5
    Просто - с победой! Жаль, что наверное уже толку в борьбе за чемпионство от этих побед мало, но Мораеса стоит поздравить с юбилеем Ну и будем надеяться на возрождение ШАХТЁРА в следующем сезоне
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.04.2021 19:06
    +4
    Trollface, 04.04.2021 19:02
    Ворскла очень понравилась. Шахтер весь второй тайм сливал игру. Бразильцы играть не хотели.
    Может, не "сливал", а "сушил" игру? Что такое "слить игру" - по Вашему? По-моему, это значит поддаться и проиграть без сопротивления.
    А об игре правильно сказал комментатор: "Шахтер (после 2-го забитого) - играл прагматично, по счету".
    Ссылка
    Ярик Ярослав
    online
      Ярик Ярослав, 04.04.2021 19:17
    +3
    mayjumanji, 04.04.2021 18:58
    ворскла продалась с патрохами шлюхе ))))) кто же из них большая шлюха???
    Твоя мамка🤦‍♂️
    Ссылка
    ДерЬнаМО
    online
      ДерЬнаМО, 04.04.2021 19:16
    +3
    Молодец Шахтёр!
    Ссылка
    Eskendereyya
      Eskendereyya, 04.04.2021 19:00
    +3
    mayjumanji, 04.04.2021 18:58
    ворскла продалась с патрохами шлюхе ))))) кто же из них большая шлюха???
    И Челси продались Бромвичу 2:5
    Арсенал продался Ливерпулю 0:3
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 04.04.2021 19:22
    +2
    ya_3, 04.04.2021 19:21
    Средне. У ВОРСКЛЫ особых моментов практически не было, но и в обороне не сидели, поэтому у ШАХТЁРА было больше игрового пространства, за счёт этого и смогли организовать свои голы, да и Мораес вроде бы как немного разыгрался после гола за сборную. Понравился Кривцов - действовал без ошибок, Трубин тоже на высоте, остальные сыграли на своём уровне
    Ах, да, Степаненко: видно, что травма его потрепала - были обрезки да и в борьбу слишком сильно не лез. Надеюсь, к играм за сборную он восстановится...
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.04.2021 19:07
    +2
    Всех болельщиков Шахтера - с победой. Будем надеяться, с поправкой Степаненко Шахтер заиграет стабильнее и качественнее в атаке (в плане забитых голов) и в обороне (меньше пропуская).
    Сегодня - вроде неплохо получилось (особенно у именинника с "помощником").
    Ссылка
    D.Bykoff
    online
      D.Bykoff, 04.04.2021 19:23
    +1
    Кипрские балеринки кукукают и скулят, как будто это они проиграле, бхахахаха! Не-не, шубнятинка, у вас ещё "всё спереди", как говорят в Одессе!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.04.2021 19:23
    +1
    ya_3, 04.04.2021 19:21
    Средне. У ВОРСКЛЫ особых моментов практически не было, но и в обороне не сидели, поэтому у ШАХТЁРА было больше игрового пространства, за счёт этого и смогли организовать свои голы, да и Мораес вроде бы как немного разыгрался после гола за сборную. Понравился Кривцов - действовал без ошибок, Трубин тоже на высоте, остальные сыграли на своём уровне
    Трубин точно молодец. три момента было - он спас. Кривцов не .
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 04.04.2021 19:21
    +1
    Darkness1984, 04.04.2021 19:06
    Как игра? Я ее смотрел.
    А то у многих тут спрашивать толку нет
    Средне. У ВОРСКЛЫ особых моментов практически не было, но и в обороне не сидели, поэтому у ШАХТЁРА было больше игрового пространства, за счёт этого и смогли организовать свои голы, да и Мораес вроде бы как немного разыгрался после гола за сборную. Понравился Кривцов - действовал без ошибок, Трубин тоже на высоте, остальные сыграли на своём уровне
    Ссылка
    MoLe⚒
      MoLe⚒, 04.04.2021 18:57
    +1
    HAKUNA MATATA, 04.04.2021 18:56
    С победой лучшую команду Украины и восточной Европы!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.04.2021 19:28
    0
    Молодці! Завжди би так!
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 04.04.2021 19:24
    0
    роги,сАсааать!
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 04.04.2021 19:08
    0
    MoLe⚒, 04.04.2021 18:58
    Ворскла позорная с Чемпионом борется,а дресне кипрской дынамовской слила матч в первом круге за грузинчика циаташвили фу мля ,,и Днепр 1 сливал дресне за булецу
    Ну ты хоть копипаст усвоил
    Ссылка
    Predator
      Predator, 04.04.2021 19:08
    0
    mayjumanji, 04.04.2021 18:58
    ворскла продалась с патрохами шлюхе ))))) кто же из них большая шлюха???
    Кто, кто? Ты! Шалава подзаборная
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 04.04.2021 19:08
    0
    Вячеслав Самойлов, 04.04.2021 19:07
    Всех болельщиков Шахтера - с победой. Будем надеяться, с поправкой Степаненко Шахтер заиграет стабильнее и качественнее в атаке (в плане забитых голов) и в обороне (меньше пропуская).
    Сегодня - вроде неплохо получилось (особенно у именинника с "помощником").
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 04.04.2021 19:07
    0
    Darkness1984, 04.04.2021 19:06
    Как игра? Я ее смотрел.
    А то у многих тут спрашивать толку нет
    Не*
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 04.04.2021 19:06
    0
    ya_3, 04.04.2021 19:01
    Просто - с победой! Жаль, что наверное уже толку в борьбе за чемпионство от этих побед мало, но Мораеса стоит поздравить с юбилеем Ну и будем надеяться на возрождение ШАХТЁРА в следующем сезоне
    Как игра? Я ее смотрел.
    А то у многих тут спрашивать толку нет
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.04.2021 19:03
    0
    mayjumanji, 04.04.2021 18:58
    ворскла продалась с патрохами шлюхе ))))) кто же из них большая шлюха???
    Ага! Полтора года рубилась с ними, кучу очков отобрала у Шахтера (в отличие от игр с Динамо), а тут вдруг "продалась".
    Ссылка
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