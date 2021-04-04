Именинник-бомбардир. Дубль Мораеса принес Шахтеру победу над Ворсклой

В двух последних очных противостояниях этих соперников «Шахтер» не смог победить «Ворсклу». Так, в прошлом сезоне в 20-м туре горняки проиграли в Полтаве со счетом 0:1, а в первом круге нынешнего чемпионата украинской Премьер-Лиги команды сыграли вничью 1:1. Кроме того, интриги добавляло то обстоятельство, что после пауз на матчи сборных, «Шахтер» далеко не всегда показывал качественный футбол и добивался положительного для себя результата. А еще у «Ворсклы» появилась хорошая мотивация в случае успеха снова подняться на четвертое место и продолжить бороться не только за место в Лиге Европы, а и за бронзовые награды.

В стартовом составе гостей после длительной паузы на поле вышел Тарас Степаненко, которого так не хватало в последних матчах горняков и сборной Украины. Зато во второй раз подряд по известным всем причинам не попал в заявку некогда один из лидеров клуба Тайсон. В свою очередь Юрий Максимов выставил с первых минут тех же 11 футболистов, который начинали победный матч с «Олимпиком» 3:0 в предыдущем туре.

Уже на второй минуте «Ворскла» провела неплохую атаку на ворота горняков, которую завершал ударом с острого угла Тилль. Мяч полетел выше ворот. «Шахтер» достойно ответил на 9-й минуте, причем в одной атаке его игроки пять раз (!) пытались поразить цель. Сперва Соломон со средней дистанции нанес сильный удар низом, мяч попал в штангу, вылетел в поле, ударился в Ризныка и отскочил к Мораесу. Тот попытался пробить через себя, но не очень удачно, после чего били Марлос, Алан Патрик и Майкон, однако каждый раз на пути мяча оказывались футболисты полтавской команды.

Далее игра проходила с преимуществом пока еще действующего чемпиона страны, но до реальных угроз владениям Ризныка дело практически не доходило. И только на 26-й минуте Марлосу наконец удалось нанести коварный удар из пределов штрафной площади, однако мяч попал прямо в руки голкиперу. А через две минуты Майкон со штрафного сильно пробил рядом со штангой.

На 29-й минуте опасный момент возник уже у ворот «Шахтера». Все началось с того, что Луизао удачно прорвался по правому флангу и выполнил передачу на линию вратарской площади. У Тилля удар головой не получился, зато мяч отскочил прямо к Якубу, который в «ближнем бою» не сумел переиграть Трубина. А на 32-й минуте Алан Патрик с перспективного штрафного пробил в правую от себя штангу, после чего мяч вылетел за пределы поля.

И все же до перерыва горнякам удалось забить гол. На 42-й минуте Алан Патрик прекрасным пасом нашел в штрафной площади соперников Жуниора Мораеса и тот точно пробил в левый дальний угол ворот. Таким образом бразильский украинец поздравил сам себя с днем рождения - ему сегодня исполнилось 34 года.

Уже после того, как счет в матче был открыт, команды тут же могли его изменить. На 44-й минуте Соломон пробивал с близкого расстояния, но Ризнык ногами мяч отбил. А спустя минуту Кулач нанес удар примерно метров с двенадцати, однако мяч полетел выше ворот.

К сожалению, в компенсированное к первому тайму время тяжелую травму получил Тилль. В центре поля в борьбе за верховой мяч он неудачно столкнулся со своим партнером Яворским и был вынужден покинуть поле на носилках.

Второй тайм активнее начала «Ворскла», которая больше владела мячом. Вот только до удара дело дошло лишь на 56-й минуте. Бил Кулач, но неточно. С тем же успехом атаковали и гости. Так продолжалось до 62-й минуты. И здесь в течение нескольких секунд счет мог измениться как в одну, так и в другую сторону.

Вначале Степанюк и Кулач вдвоем выбежали против Кривцова, однако Руслан замешкался и мяч потерял. И тут пошла оборотка. Как и в первом тайме автором голевой передачи стал Алан Патрик, а дубль оформил Жуниор Мораес. Он опять выбежал один на один с Ризныком и четко реализовал своеобразный «футбольный буллит». Правда, судьи, отвечающие за работу системы VAR, еще раз внимательно посмотрели этот эпизод, но никаких нарушений правил не увидели.

До конца матча были еще моменты, чтобы забить и не один гол. К примеру, на 66-й минуте Соломон обыграл на левом фланге Якубу и пробил по воротам, но Ризнык был на месте. На 79-й минуте Челядин удачно выполнил аут, Степанюк оказался с мячом вблизи ворот горняков и нанес сильный удар с острого угла. Теперь уже голкипер гостей показал свое мастерство. И на 85-й минуте Чеснаков с перспективного штрафного, назначенного вблизи ворот соперников, пробил низом, однако Трубин снова выбрал правильную позицию и забрал мяч в руки.

В итоге «Шахтер» выиграл в гостях у «Ворсклы» 2:0 и, набрав 42 очка, хотя бы на пару часов, но приблизился к «Динамо» в турнирной таблице.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» - 0:2



Мораес, 42, 62

Пуцлин, 32 – Марлос, 45+3, Майкон, 88

«Ворскла»: Ризнык – Якубу, Яворский (Челядин, 66), Чеснаков, Пердута (Скляр, 38) – Кане, Пуцлин, Тилль (Альюн, 46), Луизао (Ребенок, 75) – Степанюк – Кулач.

«Шахтер»: Трубин – Сиприано, Бондарь, Кривцов, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон (Мудрик, 89), Патрик (Маркос Антонио, 89), Марлос (Фернандо, 73) – Мораес (Дентиньо, 81).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).



Удары (в створ): 7 (2) – 9 (4)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 2 – 0.

ВОРСКЛА-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C