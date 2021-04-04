Ворскла — Шахтер — 0:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 20-го тура УПЛ донецкий «Шахтер» на выезде обыграл полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ворскла» — «Шахтер» — 0:2
Голы: Мораес, 42, 62
0:1, Мораес, 42
Лучшие моменты первого тайма
0:2, Мораес, 62
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3
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