20-й тур
Ворскла
0 : 2
Шахтер Донецк
04.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Мы потеряли Тете и Матвиенко. Очень нестабильный сезон»

Наставник «Шахтера» прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (2:0)

  • 04.04.2021 20:23
  • 1745 просмотров
  • 1 комментарий
Луиш КАШТРУ: «Мы потеряли Тете и Матвиенко. Очень нестабильный сезон»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о победе над «Ворсклой» (2:0), выполненных задачах, энергии команды и возвращении Степаненко.

– Мистер, довольны ли вы сегодня игрой «Шахтера»?
– Да, доволен. У каждого игрока нашей команды, как и всегда, была определенная задача на поле, и все ее правильно выполнили. В первом тайме мы создали несколько моментов и один трансформировали в гол. Дважды попали в штангу, Соломон выходил один на один с вратарем… Во втором тайме забили еще один мяч. Полностью доминировали в игре. На очень сложном газоне противостояли сложному сопернику и смогли добиться полностью заслуженной победы. Очень важна была хорошая энергия на поле, и это сегодня присутствовало вместе со всеми качествами.

– В состав вернулся Степаненко. Насколько он усилил игру?
– Я хочу, чтобы все мои футболисты были готовы выступать в каждом матче. К сожалению, такого нет. Еще вчера мы потеряли Тете и Матвиенко. Нет Исмаили, Хочолавы, многих игроков, которые были в течение сезона. Иногда они выпадают либо из-за травм, либо из-за COVID-19. Очень нестабильный сезон. Но когда футболисты возвращаются, это не может не радовать.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.04.2021 20:27
    -3
    Хрена се нытик) ничего что во всей упл ни у кого нет игроков аля тете, разве что у ДК и то немного таких по $?
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