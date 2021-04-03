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Шахтер Донецк
04.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Неуступчивая Полтава ждет чемпионов

  • 03.04.2021 18:26
  • 539 просмотров
  • 9 комментариев
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

Исключительно триумф в УПЛ может хоть как-то реабилитировать пока еще действующих чемпионов Украины в уходящем сезоне, но «Ворскла» – далеко не тот соперник, который позволит «Шахтеру» легко начать свое преображение.

Неплохо провели старт календарного года полтавчане, потерпев лишь одно поражение (0:1 от «Днепра-1») и вплотную приблизившись к третьему месту таблицы. Благоволит коллективу Юрия Максимова и календарь: на родной арене «Ворскла» провела уже пять кряду матчей, и продолжит серию еще тремя (включая визит «горняков»).

Луиш Каштру накануне поединка раздал немало комплиментов будущим оппонентам: «У «Ворсклы» хорошие атака и оборона. Соперник проводит много быстрых атак большим количеством игроков. Одна из лучших команд нашего чемпионата, она очень сильна. Будет сложная игра на сложном поле».

Сам же «Шахтер» в семи последних матчах во всех турнирах потерпел пять (!) поражений, и такие показатели вызывают откровенное недоумение. Интересно было бы узнать у знатоков статистики, когда в истории донецкого клуба случались настолько черные полосы.

Впрочем, жизнь продолжается, и касательно кадров «горняки» известили о травме Евгения Коноплянки, а вот Виктор Корниенко и Исмаили накануне занимались по индивидуальной программе. Стоит отметить, что Корниенко пропустил последние недели из-за подтвержденного коронавируса, но сейчас отрицательный тест показал, что эта проблема теперь остается позади. Продолжает пребывать в «дубле» «горняков» Тайсон, в субботу отметившийся голом в воротах «Ворсклы» в рамках первенства U-21 Премьер-лиги.

Из расположения полтавского клуба особых новостей не поступало, но хорошей новостью для «Ворсклы» может стать банальное улучшение погоды. Как говорил не так давно Юрий Максимов, легионеры его команды очень «южные», поэтому привыкли к солнечной погоде. «Для нас главное – дождаться, когда солнце запоет», – сказал наставник «Ворсклы», и прогнозы синоптиков позволяют смотреть в ближайшее будущее (стабильные около «+10» днем) с оптимизмом. Ну а главной фигурой последнего успеха команды (3:0 с «Олимпиком») был бесспорно автор дубля Руслан Степанюк, хотя, как раз бразилец Луизао и малиец Кане тогда выступили прекрасными ассистентами.

При всем громадном перевесе «Шахтера» в статистике встреч, в прошлом году оба раза «горняки» с «Ворсклой» не справились. Весной в Полтаве сильнее были хозяева (1:0 с голом Руслана Степанюка), а осенью на стадионе имени Банникова в столице соперники разошлись ничьей. Как помним, на быстрый гол Владислава Кулача (здорово сыграл на опережении) «горняки» ответили точным ударом Манора Соломона (классный ассист Тете), к слову, признанного болельщиками лучшим игроком «Шахтера» в марте. При этом, почти весь второй тайм полтавчане играли в меньшинстве после удаления Альюна. Трудовая ничья с чемпионом, и у тренерского штаба «Ворсклы» точно имеется собственный рецепт успеха!

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Пердута, Якубу, Луизао, Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Алан Патрик, Майкон, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.

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4 апреля, воскресенье

«Ворскла» — «Шахтер»
Полтава. Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ВОРСКЛА – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Виталий Тараненко
      Виталий Тараненко, 03.04.2021 19:08
    0
    Вау! Нарешті вірний прогноз від sport.ua
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.04.2021 19:08
    0
    mooncat, 03.04.2021 19:01
    Удачи Ворскле
    Без Степаненко будет снова проходной двор в центре
    ну а если на поле будет Витао - то вопрос лишь сколько Ворскла забьет и пропустит ли в ответ!
    Ждем яркий матч
    У Полтавы борьба за бронзу - так что должны рвать и метать!
    Жека Жека... мечты или реальность
    Ссылка
    mooncat
    online
      mooncat, 03.04.2021 19:01
    -1
    Удачи Ворскле
    Без Степаненко будет снова проходной двор в центре
    ну а если на поле будет Витао - то вопрос лишь сколько Ворскла забьет и пропустит ли в ответ!
    Ждем яркий матч
    У Полтавы борьба за бронзу - так что должны рвать и метать!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 03.04.2021 18:54
    +1
    Будет ничья 1-1. Шахтер ниже 2 места не опустится!
    Ссылка
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 03.04.2021 18:51
    -2
    0-4
    Ссылка
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 03.04.2021 18:51
    -2
    maxno, 03.04.2021 18:47
    Шахтёр для тебя победа 3 место в этом году !!!
    Махновец глотай молча
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.04.2021 18:49
    -2
    1-3
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 03.04.2021 18:47
    +1
    MaD MoLe⚒, 03.04.2021 18:38
    Чемпион только победа
    Шахтёр для тебя победа 3 место в этом году !!!
    Ссылка
    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 03.04.2021 18:38
    -4
    Чемпион только победа
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 03.04.2021 18:54
    +1
    Будет ничья 1-1. Шахтер ниже 2 места не опустится!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 03.04.2021 18:47
    +1
    MaD MoLe⚒, 03.04.2021 18:38
    Чемпион только победа
    Шахтёр для тебя победа 3 место в этом году !!!
    Ссылка
    Виталий Тараненко
      Виталий Тараненко, 03.04.2021 19:08
    0
    Вау! Нарешті вірний прогноз від sport.ua
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.04.2021 19:08
    0
    mooncat, 03.04.2021 19:01
    Удачи Ворскле
    Без Степаненко будет снова проходной двор в центре
    ну а если на поле будет Витао - то вопрос лишь сколько Ворскла забьет и пропустит ли в ответ!
    Ждем яркий матч
    У Полтавы борьба за бронзу - так что должны рвать и метать!
    Жека Жека... мечты или реальность
    Ссылка
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