Исключительно триумф в УПЛ может хоть как-то реабилитировать пока еще действующих чемпионов Украины в уходящем сезоне, но «Ворскла» – далеко не тот соперник, который позволит «Шахтеру» легко начать свое преображение.

Неплохо провели старт календарного года полтавчане, потерпев лишь одно поражение (0:1 от «Днепра-1») и вплотную приблизившись к третьему месту таблицы. Благоволит коллективу Юрия Максимова и календарь: на родной арене «Ворскла» провела уже пять кряду матчей, и продолжит серию еще тремя (включая визит «горняков»).

Луиш Каштру накануне поединка раздал немало комплиментов будущим оппонентам: «У «Ворсклы» хорошие атака и оборона. Соперник проводит много быстрых атак большим количеством игроков. Одна из лучших команд нашего чемпионата, она очень сильна. Будет сложная игра на сложном поле».

Сам же «Шахтер» в семи последних матчах во всех турнирах потерпел пять (!) поражений, и такие показатели вызывают откровенное недоумение. Интересно было бы узнать у знатоков статистики, когда в истории донецкого клуба случались настолько черные полосы.

Впрочем, жизнь продолжается, и касательно кадров «горняки» известили о травме Евгения Коноплянки, а вот Виктор Корниенко и Исмаили накануне занимались по индивидуальной программе. Стоит отметить, что Корниенко пропустил последние недели из-за подтвержденного коронавируса, но сейчас отрицательный тест показал, что эта проблема теперь остается позади. Продолжает пребывать в «дубле» «горняков» Тайсон, в субботу отметившийся голом в воротах «Ворсклы» в рамках первенства U-21 Премьер-лиги.

Из расположения полтавского клуба особых новостей не поступало, но хорошей новостью для «Ворсклы» может стать банальное улучшение погоды. Как говорил не так давно Юрий Максимов, легионеры его команды очень «южные», поэтому привыкли к солнечной погоде. «Для нас главное – дождаться, когда солнце запоет», – сказал наставник «Ворсклы», и прогнозы синоптиков позволяют смотреть в ближайшее будущее (стабильные около «+10» днем) с оптимизмом. Ну а главной фигурой последнего успеха команды (3:0 с «Олимпиком») был бесспорно автор дубля Руслан Степанюк, хотя, как раз бразилец Луизао и малиец Кане тогда выступили прекрасными ассистентами.

При всем громадном перевесе «Шахтера» в статистике встреч, в прошлом году оба раза «горняки» с «Ворсклой» не справились. Весной в Полтаве сильнее были хозяева (1:0 с голом Руслана Степанюка), а осенью на стадионе имени Банникова в столице соперники разошлись ничьей. Как помним, на быстрый гол Владислава Кулача (здорово сыграл на опережении) «горняки» ответили точным ударом Манора Соломона (классный ассист Тете), к слову, признанного болельщиками лучшим игроком «Шахтера» в марте. При этом, почти весь второй тайм полтавчане играли в меньшинстве после удаления Альюна. Трудовая ничья с чемпионом, и у тренерского штаба «Ворсклы» точно имеется собственный рецепт успеха!

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Пердута, Якубу, Луизао, Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Алан Патрик, Майкон, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.

4 апреля, воскресенье