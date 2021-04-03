В воскресенье, 4-го апреля, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 17:00.

Действующий чемпион Украины был чуть ли не единственным коллективом УПЛ, для которого международная пауза была жизненно необходимой. Подопечные Луиша Каштру уходили на нее с негативными эмоциями от вылета из Лиги Европы УЕФА и сенсационному поражению ПФК «Львов» (2:3), а возвращаются с гостевой игры против полтавской «Ворсклы», которая прекрасно знает, как доставить «горнякам» максимум проблем. По большому счету, любая осечка «Шахтера» рискует стать поводом для досрочного чемпионства киевского «Динамо», поэтому дончанам попросту некуда отступать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер».