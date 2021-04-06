Ветераны в блестящей форме. 7 футболистов, которые могут играть до 45 лет

Накануне в итальянское прессе появилась информация о том, что Ювентус не планирует предлагать своему ветерану-голкиперу Джанлуиджи Буффону новый контракт, по причине чего тот якобы может уже грядущим летом завершить карьеру. Эти сведения как-то не слишком вписываются в ранее неоднократно звучавшие слова Буффона о желании играть как минимум до 2023 года, то есть до момента, когда ему исполнится 45 лет. Поэтому уже сейчас в прессе судачат о возможном уходе Джиджи из Юве в Аталанту, Наполи, Порту или Лилль, но сомнений в способности Буффона провести еще как минимум пару сезонов на пристойном уровне, глядя на физическую готовность вратаря, возникать не должно.

По этому поводу мы решили оформить подборку из опытных футболистов, которым при их отношении к делу вполне по силам играть минимум до 45 лет на достаточно пристойном уровне.

Джанлуиджи БУФФОН

Возраст: 43 года

Клуб: Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

Буффон – это не просто вратарь, а самый настоящий символ нынешнего Ювентуса. Да, туринцы нуждаются в перезагрузке, обновлении и омоложении, но в нынешней ситуации Джанлуиджи олицетворяет кадровый подход «Старой синьоры», когда серьезная ставка делается на опытных футболистов – Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Хуана Куадрадо… На счету Буффона к настоящему моменту 681 матч за туринскую команду, с которой он не только выиграл десять чемпионских титулов в Италии, но и прошел сложнейший период изгнания в Серии Б после нашумевшего коррупционного скандала, получившего название Кальчополи.

Ныне 43-летний Буффон проигрывает конкуренцию куда более молодому поляку Войцеху Щенсны, но в перспективе Джанлуиджи вполне способен провести еще несколько лет на хорошем уровне. Возможно, это будет в Аталанте, о которой уже упоминалось выше, или в другом клубе, который уступает Ювентусу в статусности, но крайне не хочется, чтобы Буффон уходил сейчас на такой ноте – в статусе резервиста. Джанлуиджи достоин того, чтобы покидать футбол с высоко поднятой головой в роли важного исполнителя для своей команды, пусть даже таковой окажется родная для кипера Парма, переживающая ныне сложные времена.

Себастьян АБРЕУ

Возраст: 44 года

Клуб: Суд Америка

Экс-форвард сборной Уругвая Себастьян Абреу начал профессиональную карьеру футболиста в далеком уже 1996 году, и к настоящему моменту является рекордсменом по числу смен клубной прописки, коих у Абреу набралось уже 33! Наиболее значимых достижений Себастьян добился за океаном, хотя и в Европе ему удалось немного поиграть за испанские Депортиво и Реал Сосьедад, израильский Бейтар и греческий Арис.

В настоящий момент Абреу уже 44 года, а осенью исполнится 45. С начала 2021-го Себастьян успел поменять два клуба – сперва в феврале пришел в бразильский Атлетик, а не так давно, уже в конце марта, подписал контракт с уругвайской Суд Америкой. Возможно, именно этот клуб и станет последним в насыщенной карьере Абреу, а быть может, ветеран продолжит играть, лишь увеличивая свой рекордный показатель трансферных переходов, который, как кажется, в какой-то момент и стал главным смыслом в карьере Себастьяна.

Дани АЛВЕС

Возраст: 37 лет

Клуб: Сан-Паулу

Getty Images/Global Images Ukraine

Дани Алвесу удалось выстроить великолепную карьеру в Европе в составе Севильи и Барселоны. С первой он дважды выигрывал Кубок УЕФА, со второй добыл шесть чемпионских титулов в Ла Лиге, и трижды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов. После этого Алвес отбыл на год в Ювентус, где взял чемпионат и Кубок Италии, а затем два сезона провел в Пари Сен-Жермен, став обладателем еще шести различных трофеев.

С лета 2019 года Дани Алвес играет на родине за Сан-Паулу. В начале мая защитнику исполнится уже 38, но его контракт с «трехцветными» рассчитан до декабря 2022-го, а потому заканчивать карьеру в ближайшем будущем Дани точно не планирует. Вероятнее всего, даже в начале 2023 года Алвес не задумается об уходе на пенсию, так как сильно хочет выиграть чемпионат Бразилии, и продолжать получать удовольствие от футбола. Поговаривают, что последний сезон в карьере Дани хотел бы провести в родной Байе, и если этому верить, то пока говорить о закате Алвеса откровенно преждевременно.

Самир ХАНДАНОВИЧ

Возраст: 36 лет

Клуб: Интер

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2012 года Самир Ханданович за 12 миллионов евро перешел из Удинезе в Интер, и с тех пор является ключевым вратарем для «нерадзурри». В стане миланской команды кипер отыграл уже 379 поединков, и наверняка нарастит этот показатель как минимум за счет следующего сезона, до конца которого у него рассчитан нынешний контракт. Впрочем, в Интере не проявляют какого-либо недовольства Хандановичем, а потому словенец, скорее всего, получит возможность переподписать трудовое соглашение на более длительный срок.

Даже когда в топ-клубе придется заканчивать, Ханданович вполне способен поиграть за менее амбициозные коллективы в прекрасно знакомой ему Италии, либо же вернуться в родную Словению, где Самир на профессиональном уровне отыграл совсем немного в сезоне-2003/04, после чего его заприметили скауты и забрали в Серию А. Способствует сохранению формы и завершение Хандановичем международной карьеры в 2015 году. Благодаря этому возрастной кипер имеет возможность лучше готовиться и восстанавливаться, и наверняка попытается доказать, что долголетие Буффона – это то, к чему должны стремиться все топ-вратари современности.

ХОАКИН Санчес

Возраст: 39 лет

Клуб: Бетис

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии Бетиса Хоакин Санчес кажется уже едва ли не вечным в испанском футболе. Профессиональную карьеру этот хавбек начал в 1999 году в родном клубе, паузу в выступлениях за который взял в 2006 году сроком на девять лет. Этот период вместил выступления Хоакина за Валенсию, Малагу и Фиорентину. Очевидно, что если бы не двухлетний вояж в Италию в 2013-2015 годах, то хавбек уже сейчас мог бы претендовать на покорение казавшегося некогда вечным рекорда Андони Субисарреты по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге. На счету экс-кипера Атлетика, Барселоны и Валенсии таковых 622, в то время как у Хоакина ныне только 572.

Чтобы побить рекорд Субисарреты, Хоакину нужно отыграть в Ла Лиге еще минимум два сезона. Глядя на форму и результаты хавбека, эта цифра вовсе не выглядит предельной. Очевидно, что с каждым годом Хоакин все реже и реже будет попадать в стартовый состав, но как минимум со скамьи запасных способен помочь Бетису еще несколько сезонов. В конце концов, присутствие игрока с таким опытом и харизмой крайне полезно для воцарения правильной атмосферы в раздевалке, где один из футболистов, являющихся фактически живой легендой, всегда может выступить полноценной опорой для тренера и его решений.

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Возраст: 39 лет

Клуб: Милан

Getty Images/Global Images Ukraine

В октябре нынешнего года Златан Ибрагимович отпразднует свой 40-й день рождения, но, как кажется сейчас, останавливаться на этом швед не намерен. Не так давно форвард вернулся в национальную сборную, с которой как минимум планирует сыграть в финальной части Евро-2020, а вот на клубном уровне Ибрагимович пока поддерживает интригу. Нет, вопрос не в том, закончит ли Златан играть нынешним летом, а в том, в каком клубе он продолжит это делать.

Согласно последних сведений из прессы, Милан долгое время не спешил предлагать Ибрагимовичу новый контракт, так как боссы клуба не были уверены в способности команды завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, от чего в значительной степени зависит бюджет клуба. Теперь, когда подобных опасений почти не осталось, руководство Милана нацелено провести переговоры со Златаном, и утрясти с ним договор еще на сезон. За которым, возможно, последует второй и даже третий. А завершить карьеру форвард практически наверняка отправится на родину – или в родной Мальме, или в Хаммарбю, совладельцем которого он является с недавних пор, что вызвало среди фанатов в Швеции немалый резонанс в 2020-м.

Криштиану РОНАЛДУ

Возраст: 36 лет

Клуб: Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

Великолепный португалец уже давно вписал свое имя золотыми буквами в историю футбола. Отныне о нем будут говорить, как об одном из наиболее великих, наряду с Пеле, Марадоной, Кройфом… В свои 36 лет Роналду продолжает оставаться одним из наиболее ярких форвардов европейского континента, и даже слухи о вероятном уходе из Ювентуса не ставят под сомнение сам факт того, что Криштиану будет продолжать играть. Причем не где-то там, а непременно в топ-клубе, об интересе которых к португальцу пока и сообщается.

Очевидно, что через два-три года, когда Роналду будет уже под сорок, он задумается о смене места обитания, и, возможно, решит поехать за океан, где на уровне МЛС сумеет без особых проблем провести еще четыре-пять хороших сезонов, радуя публику своими финтами, точными ударами и шикарными передачами. Такие игроки, как Роналду, в отличие от не менее гениального Лионеля Месси, имеют огромное преимущество в виде феноменальной физической готовности. Именно это качество позволяет Кришу и сейчас практически на равных тягаться с куда более молодыми оппонентами, а в будущем – максимально продлить свою игровую карьеру.

Текст: meta.ua/sport