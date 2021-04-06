Мариуполь примет Шахтер в Киеве

Матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» - «Шахтер» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Соответствующая информация появилась на официальном сайте УАФ.

Перенос матча в Киев связан с проблемами с новым газоном на домашнем стадионе «Мариуполя». В 20-м туре УПЛ «Мариуполь» принимал «Ингулец» на стадионе «Металлист» в Харькове.

Матч «Мариуполь» - «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля. Начало – в 14:00.

Напомним, НСК «Олимпийский» сейчас является домашним стадионом «Шахтера».