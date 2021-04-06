Мариуполь примет Шахтер в Киеве

Матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» - «Шахтер» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Соответствующая информация появилась на официальном сайте УАФ.
Перенос матча в Киев связан с проблемами с новым газоном на домашнем стадионе «Мариуполя». В 20-м туре УПЛ «Мариуполь» принимал «Ингулец» на стадионе «Металлист» в Харькове.
Матч «Мариуполь» - «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля. Начало – в 14:00.
Напомним, НСК «Олимпийский» сейчас является домашним стадионом «Шахтера».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Shakhtar Donetsk 14.0
Dinamo Kiev EL 13.5
Точные цифры дай пожалуйста
Shakhtar Donetsk 14.0
Dinamo Kiev EL 13.5
Точные цифры дай пожалуйста
Играли бы уже на поле Яруда. Сколько можно скитаться?
Точные цифры дай пожалуйста
А так в принципе все ожидаемо, Марик свой огород с песком держит на матч сезона против Динамо...
Думает , это место плохое и виновато в том , что он не смог себя реализовать в жизни .
А клей за гаражами с 3 но класса и увлечение спиртосодержащими средствами с 5 го , здесь совершенно не причём
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Вот такой вот он Сашка Макеевка
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Немытые , вы сможет хоть раз упрекать кого-то в том , в чем ваш недоКлуб сам не успел зашквариться ?
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Предлагаю Кличко разрешить свозить автобусами , ой , то есть пускать болельщиков на этот матч шахтёра .
В условиях карантина сложно попасть на хороший, стоящий спектакль
Играли бы уже на поле Яруда. Сколько можно скитаться?
Точные цифры дай пожалуйста
А так в принципе все ожидаемо, Марик свой огород с песком держит на матч сезона против Динамо...
Точные цифры дай пожалуйста
Shakhtar Donetsk 14.0
Dinamo Kiev EL 13.5
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