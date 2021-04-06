Мариуполь примет Шахтер в Киеве

Команды сыграют между собой в 21-м туре УПЛ

  • 06.04.2021 19:34
  • 1042 просмотра
  • 49 комментариев
Мариуполь примет Шахтер в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» - «Шахтер» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Соответствующая информация появилась на официальном сайте УАФ.

Перенос матча в Киев связан с проблемами с новым газоном на домашнем стадионе «Мариуполя». В 20-м туре УПЛ «Мариуполь» принимал «Ингулец» на стадионе «Металлист» в Харькове.

Матч «Мариуполь» - «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля. Начало – в 14:00.

Напомним, НСК «Олимпийский» сейчас является домашним стадионом «Шахтера».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 06.04.2021 20:24
    0
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:22
    Тот момент, когда Шахтер проиграл и вылетел с 1/8 ЛЕ и все в печали.. а Дно Киевское пролетело как фанера 1/8 и все довольны, типо подвиг
    Кто в печали?) Тайсон в туалете? Кто ещё? Может вся Украина?)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:24
    +1
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:22
    Тот момент, когда Шахтер проиграл и вылетел с 1/8 ЛЕ и все в печали.. а Дно Киевское пролетело как фанера 1/8 и все довольны, типо подвиг
    Результат конечный один в итоге, табл коф. общая, а то что с обоих сторон троллят постоянно друг друга, то таке, а вот пробиваться с нашим счастьем через квалифай ЛЧ каждый раз действительно для обоих клубов был подвиг
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.04.2021 20:22
    -5
    Alex86 1, 06.04.2021 20:20
    Как видишь разница не велика, да и "доигрались" оба клуба что утратили прямую путевку в ЛЧ через сезон, тут уж точно не чему радоваться
    Тот момент, когда Шахтер проиграл и вылетел с 1/8 ЛЕ и все в печали.. а Дно Киевское пролетело как фанера 1/8 и все довольны, типо подвиг
    Ссылка
    Maks_Mole
    online
      Maks_Mole, 06.04.2021 20:20
    -2
    Мля ,а опущенец шпрот и его подруга опущенка п..дрФани,как всегда на ветке Шахтёра унижаются ,больше больше пишите дау. .ны то хозяин нээсенюку алка.ш заругает вас и в рот на даёт
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:20
    +3
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:19
    Ой зря ты скинул, та собака так и не научится пользоваться Гуглом (
    Как видишь разница не велика, да и "доигрались" оба клуба что утратили прямую путевку в ЛЧ через сезон, тут уж точно не чему радоваться
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.04.2021 20:19
    -4
    Alex86 1, 06.04.2021 20:18
    Если не ошибаюсь то так было?
    Shakhtar Donetsk 14.0
    Dinamo Kiev EL 13.5
    Ой зря ты скинул, та собака так и не научится пользоваться Гуглом (
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.04.2021 20:18
    -3
    Zport., 06.04.2021 20:14
    У меня?? Я рад, что в Украине больше не будет территории, название которой придумали расяяне. Будут просто донецкая и луганская области. А даунбас пусть в ростове остаётся.
    Держи 2-й лайк за всю историю от меня. 1-й был за " небесную сотню ".
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:18
    0
    funnycat, 06.04.2021 20:10
    Насколько больше ?
    Точные цифры дай пожалуйста
    Если не ошибаюсь то так было?
    Shakhtar Donetsk 14.0
    Dinamo Kiev EL 13.5
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 06.04.2021 20:14
    0
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:11
    Там мне то вообще все равно , это у тебя пукан бомбит по этому поводу
    У меня?? Я рад, что в Украине больше не будет территории, название которой придумали расяяне. Будут просто донецкая и луганская области. А даунбас пусть в ростове остаётся.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 06.04.2021 20:13
    +1
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:12
    в гугл вали, все даром подавай, а .і. тебе
    То есть ты это придумал ?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.04.2021 20:12
    -3
    funnycat, 06.04.2021 20:10
    Насколько больше ?
    Точные цифры дай пожалуйста
    в гугл вали, все даром подавай, а .і. тебе
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.04.2021 20:11
    -3
    Zport., 06.04.2021 20:10
    Слово донбасс скоро запретят. Привыкой писать это слово с маленькой буквы. А лучше вообще забудь
    Там мне то вообще все равно , это у тебя пукан бомбит по этому поводу
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 20:10
    +1
    Тарику Махмуду Чаудри не ту траву подсунули для стадиона им. В. Бойко.
    Играли бы уже на поле Яруда. Сколько можно скитаться?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 06.04.2021 20:10
    +1
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:07
    Тут спорить не буду. Но даже якобы в таком " провальном " сезоне, Шахтер больше очков в таблицу коэффициентов принес. Хотя у Дна было больше матчей.
    Насколько больше ?
    Точные цифры дай пожалуйста
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.04.2021 20:10
    -2
    Zport., 06.04.2021 20:09
    Зато Динамо получит на три трофея больше!!!
    Готовь покрышки, это событие 100-летия
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 06.04.2021 20:10
    -1
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:05
    Приезжай к ним и спрашивай. Ты говоришь что не с Донбасса, но даже я бы тебя танком переехал
    Слово донбасс скоро запретят. Привыкой писать это слово с маленькой буквы. А лучше вообще забудь
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 06.04.2021 20:09
    +1
    Ну такой матч и в кабине можно было провести, сразу с 3-0, благо опыт имеется...
    А так в принципе все ожидаемо, Марик свой огород с песком держит на матч сезона против Динамо...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:09
    0
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:07
    Тут спорить не буду. Но даже якобы в таком " провальном " сезоне, Шахтер больше очков в таблицу коэффициентов принес. Хотя у Дна было больше матчей.
    Так никто и не орал тут что ДК в этом году рейтинг прям перетянуло, там +/- вроде бы оба клуба и принесли
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 06.04.2021 20:09
    +1
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:07
    Тут спорить не буду. Но даже якобы в таком " провальном " сезоне, Шахтер больше очков в таблицу коэффициентов принес. Хотя у Дна было больше матчей.
    Зато Динамо получит на три трофея больше!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:08
    0
    DKTheBest2, 06.04.2021 20:02
    Нікого не дивує, що Кроти не хочуть грати в Маріуполі, в рідній Донецькій області, майже вдома?
    Если туда загнать пляжников, то их макакичи пошлют с зп в 1 млн евро сидеть там у при фронтовой, условно говоря, зоне)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:20
    +3
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:19
    Ой зря ты скинул, та собака так и не научится пользоваться Гуглом (
    Как видишь разница не велика, да и "доигрались" оба клуба что утратили прямую путевку в ЛЧ через сезон, тут уж точно не чему радоваться
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 06.04.2021 19:57
    +3
    Zport., 06.04.2021 19:53
    Зачем ордловский беженец называет себя киевлянином? Ты изгой
    Потому что он стесняется своего места рождения .
    Думает , это место плохое и виновато в том , что он не смог себя реализовать в жизни .
    А клей за гаражами с 3 но класса и увлечение спиртосодержащими средствами с 5 го , здесь совершенно не причём
    —-
    Вот такой вот он Сашка Макеевка
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:05
    +2
    Alexander Киев, 06.04.2021 19:56
    Еще были очки? или это всё на что способно Днище?
    Суть в том что в итоге оба клуба вылетели на 1-ой и той же стадии ЛЕ и оба без шансов, остальная риторика вряд ли чем поможет.
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    funnycat
    online
      funnycat, 06.04.2021 20:05
    +2
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:02
    Скоро будешь 11-й аккаунт создавать а у меня все тот же 1-н единственный
    Как и извилина
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 06.04.2021 20:00
    +2
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 06.04.2021 19:56
    +2
    диНаМа все мАтчи В Киеве иГрает , абыр- выгыр, чемпИанат Киевской области , абыр выгыр.(с)
    —-
    Немытые , вы сможет хоть раз упрекать кого-то в том , в чем ваш недоКлуб сам не успел зашквариться ?
    ——-
    Предлагаю Кличко разрешить свозить автобусами , ой , то есть пускать болельщиков на этот матч шахтёра .
    В условиях карантина сложно попасть на хороший, стоящий спектакль
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:24
    +1
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:22
    Тот момент, когда Шахтер проиграл и вылетел с 1/8 ЛЕ и все в печали.. а Дно Киевское пролетело как фанера 1/8 и все довольны, типо подвиг
    Результат конечный один в итоге, табл коф. общая, а то что с обоих сторон троллят постоянно друг друга, то таке, а вот пробиваться с нашим счастьем через квалифай ЛЧ каждый раз действительно для обоих клубов был подвиг
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 06.04.2021 20:13
    +1
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:12
    в гугл вали, все даром подавай, а .і. тебе
    То есть ты это придумал ?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 20:10
    +1
    Тарику Махмуду Чаудри не ту траву подсунули для стадиона им. В. Бойко.
    Играли бы уже на поле Яруда. Сколько можно скитаться?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 06.04.2021 20:10
    +1
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:07
    Тут спорить не буду. Но даже якобы в таком " провальном " сезоне, Шахтер больше очков в таблицу коэффициентов принес. Хотя у Дна было больше матчей.
    Насколько больше ?
    Точные цифры дай пожалуйста
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 06.04.2021 20:09
    +1
    Ну такой матч и в кабине можно было провести, сразу с 3-0, благо опыт имеется...
    А так в принципе все ожидаемо, Марик свой огород с песком держит на матч сезона против Динамо...
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 06.04.2021 20:09
    +1
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:07
    Тут спорить не буду. Но даже якобы в таком " провальном " сезоне, Шахтер больше очков в таблицу коэффициентов принес. Хотя у Дна было больше матчей.
    Зато Динамо получит на три трофея больше!!!
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 06.04.2021 19:52
    +1
    не тратте времени и денег-играть самим с собой-результат ясен... а переезд в Киев-это вы уже прогибаетесь по полной.. не это ваше....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 19:50
    +1
    Zport., 06.04.2021 19:45
    Зачем этот матч вообще нужен? На него даже ставки не принимают. А если и принимают, то не больше чем 1.05 на днонецких
    Солидный коф)
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 06.04.2021 19:36
    +1
    Даже приедут в Киев! Просто раздвинуть булки перед Шахтой мало
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 06.04.2021 20:24
    0
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:22
    Тот момент, когда Шахтер проиграл и вылетел с 1/8 ЛЕ и все в печали.. а Дно Киевское пролетело как фанера 1/8 и все довольны, типо подвиг
    Кто в печали?) Тайсон в туалете? Кто ещё? Может вся Украина?)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:18
    0
    funnycat, 06.04.2021 20:10
    Насколько больше ?
    Точные цифры дай пожалуйста
    Если не ошибаюсь то так было?
    Shakhtar Donetsk 14.0
    Dinamo Kiev EL 13.5
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 06.04.2021 20:14
    0
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:11
    Там мне то вообще все равно , это у тебя пукан бомбит по этому поводу
    У меня?? Я рад, что в Украине больше не будет территории, название которой придумали расяяне. Будут просто донецкая и луганская области. А даунбас пусть в ростове остаётся.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:09
    0
    Alexander Киев, 06.04.2021 20:07
    Тут спорить не буду. Но даже якобы в таком " провальном " сезоне, Шахтер больше очков в таблицу коэффициентов принес. Хотя у Дна было больше матчей.
    Так никто и не орал тут что ДК в этом году рейтинг прям перетянуло, там +/- вроде бы оба клуба и принесли
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 20:08
    0
    DKTheBest2, 06.04.2021 20:02
    Нікого не дивує, що Кроти не хочуть грати в Маріуполі, в рідній Донецькій області, майже вдома?
    Если туда загнать пляжников, то их макакичи пошлют с зп в 1 млн евро сидеть там у при фронтовой, условно говоря, зоне)
    Ссылка
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