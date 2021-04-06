Реал Мадрид
3 : 1
Ливерпуль
06.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Внушительный задел. Реал повторил счет «киевского» финала против Ливерпуля

Коллектив Юргена Клоппа оставил себе шансы за счет выездного гола

  • 06.04.2021 23:55
  • 1357 просмотров
  • 20 комментариев
Внушительный задел. Реал повторил счет «киевского» финала против Ливерпуля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Кто-то из болельщиков может считать, что «настоящая» Лига чемпионов УЕФА начинается именно со стадии четвертьфиналов. Сложно с этим не согласиться, ведь выборка команд сокращается до восьми лучших в футбольной Европе на данный момент, а ставки возрастают до невиданных ранее высот. Впрочем, повстречайся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль» где-нибудь на другой стадии любого международного турнира, атмосфера вокруг поединка первой и третьей команды по количеству поднятых над головой главных клубных европейских трофеев была бы все равно накалена до предела.

Участники того самого, памятного для всей Украины, финала 2018 года в Киеве в текущем сезоне имели колоссальные проблемы в своих внутренних первенствах, где до сих пор продолжают официально удерживать чемпионские титулы. Вот только, кажется, коллектив Юргена Клоппа уже смирился с тем, что им в скором времени предстоит расстаться со столь долгожданным трофеем, чего не скажешь про коллектив Зинедина Зидана, только вступавшего в финальную схватку против мадридского «Атлетико» и каталонской «Барселоны».

Но все эти внутренние распри меркнут перед одним – кубком европейских чемпионов, к которому неравнодушно продолжают дышать как в Мадриде, так и в Ливерпуле. Очевидно это стало на предыдущей стадии, где команды перемахнули через бергамаскую «Аталанту» и немецкий РБ «Лейпциг», после чего жребий свел их в единую пару в настолько далеком от решающего матча раунде. «Реал» начинал дома, и этот факт нес для него определенную угрозу с точки зрения всей стратегии дуэли.

На деле же оказалось, что Зинедин Зидан намного более качественно подготовил свою команду к поединку, чем Юрген Клопп. Мадридская команда прекрасно чувствовала, как свой ритм, так и соперников, и точечно использовала всем известные проблемы с игрой в обороне у «красных», которых в очередной раз подвело высокое расположение линии защитников. Именно в эту точку бил своими забросами из глубины Тони Кроос, и именно эта тактика принесла «Реалу» преимущество в два мяча уже до перерыва.

Характерной чертой в этих ситуациях становились нелепые ошибки обороны гостей. То Трент Александер-Арнольд сбросит мяч головой на одинокого Марко Асенсио перед собственной штрафной, то центр обороны завалит построение линии оффсайда еще у центра поля, то Озан Кабак попытает повторить успех нерадивого партнера под занавес тайма. Во всех этих эпизодах «Ливерпуль» имел шансы пропустить, но ограничился лишь голами от Винисиуса и Асенсио.

Клоппа не устраивала игра его команды по понятным причинам, поэтому еще до перерыва он подписал приговор для Наби Кейта относительно дальнейшего участия в этой игре, выпустив на поле Тиаго. Испанец, на первых порах, дал стабильность в контроле мяча, что привело гостей к важному голу для всего двухматчевого противостояния на 51-й минуте. Жота на дриблинге сумел протолкнуть мяч в центр чужой штрафной, а Салах расстрелял ворота Куртуа. Но «Ливерпуль» до этого понес настолько сильные удары по репутации, что уже не мог остановиться, за что и получил разительную атаку соперников в середине второго тайма.

«Красные» на мгновение потеряли бдительность при ауте в правом фланге для соперников, а очнулись уже тогда, когда мяч трепыхался в сетке после очередного удара Винисиуса, которому ассистировал Лука Модрич. В дальнейшем, «Реал» отправился на оборону собственных ворот, оставив впереди Бензема и того же бразильца, которые отрезали подключение центральных защитников к розыгрышу позиционных атак, из-за чего коллектив Клоппа так ни к чему и не пришел в своих многочисленных попытках созидания.

Ответный матч между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» пройдет на поле «Энфилда», 14 апреля.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Реал» – «Ливерпуль» - 3:1

Винисиус, 27, 65, Асенсио, 36 – Салах, 51

 Васкес, 49 – Мане, 38, Тиаго, 56, Александер-Арнольд, 83

«Реал»: Куртуа – Менди, Начо, Милитан, Васкес – Модрич, Каземиро, Кроос – Винисиус (Родриго, 85), Бензема, Асенсио (Вальверде, 70).

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Филлипс, Кабак (Фирмино, 82), Александер-Арнольд – Кейта (Тиаго, 42), Фабиньо, Вейналдум – Мане, Жота (Шакири, 82), Салах.

Арбитр: Феликс Брых (Мюнхен, Германия).

Стадион: «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 15 (6) – 7 (1)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 3 – 0.

РЕАЛ-ЛИВЕРПУЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 07.04.2021 00:44
    -1
    Какие же только дрова, этот Ливерпуль. Один раз в 30 лет выстрелил и снова в бурьяны на 30 лет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.04.2021 00:42
    0
    Что тут сказать можно.. . Браво Шахтер!!!
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 07.04.2021 00:23
    +1
    Немає Роналду, відсутній Рамос, а Ліверпуль грав, ніби всі пиріжками напередодні отруїлися. Салах взагалі 2хв. бігає, а потім на 15хв. зникає з поля.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 07.04.2021 00:22
    -1
    vitalikss86, 07.04.2021 00:03
    Ліверпуль-то не команда взагалі, випадково як я колись роки 2 тому назад писав виграла ЛЧ (бо ій дозволили по сути обставини), а так вискачка
    выскочка это ты, который уверен не следит ни за ливерпулем ни футболом в целом, и делает тут такие глупые заявления.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.04.2021 00:15
    -2
    Mole_M@ks, 07.04.2021 00:01
    Реал это мощь молодцы с уверенная победа ,Ну чемпион Украины Шахтер два раза их обыграл в этой ЛЧ это многого стоит ,а кто то реал в 99 обыгрывал в 20 веке,а сейчас детям барсы проигрывает с позорным счётом
    Кто о чем , а крот о норке. Макс просто Ливерпуль в глубоком спаде. Выиграли вы их и хорошо, не зацикливайся на этих двух матчах. Шахтер сейчас в той же жопе что и Ливерпуль
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 07.04.2021 00:14
    +2
    Дмитрий Матевощук, 07.04.2021 00:07
    Нужно было Шахтер набрать и спросить как разрывать этих типа звезд 😂 надеюсь к ответной игре в Ливерпуле все таки наберут лучшую команду восточной Европы и Каштру разкажет Клопу что делать! 🤣 Вперёд Ливерпуль ❤️🧡🇺🇦
    Представляю, что бы Агробизнес сделал с Реалом, если не оставил шансов шахтёру
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:11
    0
    Дмитрий Матевощук, 07.04.2021 00:07
    Нужно было Шахтер набрать и спросить как разрывать этих типа звезд 😂 надеюсь к ответной игре в Ливерпуле все таки наберут лучшую команду восточной Европы и Каштру разкажет Клопу что делать! 🤣 Вперёд Ливерпуль ❤️🧡🇺🇦
    Что такое "восточная Европа"? такой же расиянский термин как и "донбас"? Запомни, Украина - это Европа, а донбас - это ростов. СНБО скоро запретит это слово в Украине. Никакого донбаса
    Ссылка
    Дмитрий Матевощук
    online
      Дмитрий Матевощук, 07.04.2021 00:07
    -3
    Нужно было Шахтер набрать и спросить как разрывать этих типа звезд 😂 надеюсь к ответной игре в Ливерпуле все таки наберут лучшую команду восточной Европы и Каштру разкажет Клопу что делать! 🤣 Вперёд Ливерпуль ❤️🧡🇺🇦
    Ссылка
    Сергей Шевченко
    online
      Сергей Шевченко, 07.04.2021 00:05
    -2
    Гавно король. Бриг- пидар.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 07.04.2021 00:03
    -1
    Ліверпуль-то не команда взагалі, випадково як я колись роки 2 тому назад писав виграла ЛЧ (бо ій дозволили по сути обставини), а так вискачка
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 07.04.2021 00:01
    -2
    Реал это мощь молодцы с уверенная победа ,Ну чемпион Украины Шахтер два раза их обыграл в этой ЛЧ это многого стоит ,а кто то реал в 99 обыгрывал в 20 веке,а сейчас детям барсы проигрывает с позорным счётом
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 00:01
    +3
    Переиграли по всем статьям.
    Что там Клопп придумает, хз............
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.04.2021 00:00
    +5
    "Ливерпуль" какой то постный...
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 06.04.2021 23:59
    +2
    Реал возмёт своё Клопп перемудрил сам себя поверил слишком с заявой что Ливерпуль лучше Реала.Приземлили)
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 06.04.2021 23:59
    +1
    Реал сегодня смотрелся солидно,даже без Рамоса,понравилась сегодня 20ка(Винисиус) Реала,он мог забить еще на 13й минуте,после удара головой мяч шел в створ ворот,но коснувшись спины своего изменил траекторию,нууу кроме дубля еще и довел Арнольда до *белого каления*.
    Ливер кажется в этом сезоне отдыхает и здесь и в АПЛ.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 06.04.2021 23:59
    +3
    Трент aka "правый лучший защитник мира" организовал два гола Реала. И есть ещё люди, которые удивляются, почему этого распиаренного бегунка, который может только навешивать выперли из сборной Англии)
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 06.04.2021 23:59
    +7
    вероятно худшая игра Ливерпуля в этом сезоне. Игроки какие то все дохлые. Реал их просто перебегал.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 06.04.2021 23:58
    +5
    Кроос просто зверь...
    еще удивительно - что с вини сделали? раньше для него просто попасть два раза по воротам было порой достижением
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 06.04.2021 23:58
    +3
    В красоте, и барсодротам нечего тявкнуть
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.04.2021 23:58
    +1
    ЛиверНУЛЬ !!!
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 06.04.2021 23:59
    +7
    вероятно худшая игра Ливерпуля в этом сезоне. Игроки какие то все дохлые. Реал их просто перебегал.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.04.2021 00:00
    +5
    "Ливерпуль" какой то постный...
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 06.04.2021 23:58
    +5
    Кроос просто зверь...
    еще удивительно - что с вини сделали? раньше для него просто попасть два раза по воротам было порой достижением
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 00:01
    +3
    Переиграли по всем статьям.
    Что там Клопп придумает, хз............
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 06.04.2021 23:59
    +3
    Трент aka "правый лучший защитник мира" организовал два гола Реала. И есть ещё люди, которые удивляются, почему этого распиаренного бегунка, который может только навешивать выперли из сборной Англии)
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 06.04.2021 23:58
    +3
    В красоте, и барсодротам нечего тявкнуть
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 07.04.2021 00:14
    +2
    Дмитрий Матевощук, 07.04.2021 00:07
    Нужно было Шахтер набрать и спросить как разрывать этих типа звезд 😂 надеюсь к ответной игре в Ливерпуле все таки наберут лучшую команду восточной Европы и Каштру разкажет Клопу что делать! 🤣 Вперёд Ливерпуль ❤️🧡🇺🇦
    Представляю, что бы Агробизнес сделал с Реалом, если не оставил шансов шахтёру
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 06.04.2021 23:59
    +2
    Реал возмёт своё Клопп перемудрил сам себя поверил слишком с заявой что Ливерпуль лучше Реала.Приземлили)
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 07.04.2021 00:23
    +1
    Немає Роналду, відсутній Рамос, а Ліверпуль грав, ніби всі пиріжками напередодні отруїлися. Салах взагалі 2хв. бігає, а потім на 15хв. зникає з поля.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 06.04.2021 23:59
    +1
    Реал сегодня смотрелся солидно,даже без Рамоса,понравилась сегодня 20ка(Винисиус) Реала,он мог забить еще на 13й минуте,после удара головой мяч шел в створ ворот,но коснувшись спины своего изменил траекторию,нууу кроме дубля еще и довел Арнольда до *белого каления*.
    Ливер кажется в этом сезоне отдыхает и здесь и в АПЛ.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.04.2021 23:58
    +1
    ЛиверНУЛЬ !!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.04.2021 00:42
    0
    Что тут сказать можно.. . Браво Шахтер!!!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:11
    0
    Дмитрий Матевощук, 07.04.2021 00:07
    Нужно было Шахтер набрать и спросить как разрывать этих типа звезд 😂 надеюсь к ответной игре в Ливерпуле все таки наберут лучшую команду восточной Европы и Каштру разкажет Клопу что делать! 🤣 Вперёд Ливерпуль ❤️🧡🇺🇦
    Что такое "восточная Европа"? такой же расиянский термин как и "донбас"? Запомни, Украина - это Европа, а донбас - это ростов. СНБО скоро запретит это слово в Украине. Никакого донбаса
    Ссылка
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