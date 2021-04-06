Внушительный задел. Реал повторил счет «киевского» финала против Ливерпуля

Кто-то из болельщиков может считать, что «настоящая» Лига чемпионов УЕФА начинается именно со стадии четвертьфиналов. Сложно с этим не согласиться, ведь выборка команд сокращается до восьми лучших в футбольной Европе на данный момент, а ставки возрастают до невиданных ранее высот. Впрочем, повстречайся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль» где-нибудь на другой стадии любого международного турнира, атмосфера вокруг поединка первой и третьей команды по количеству поднятых над головой главных клубных европейских трофеев была бы все равно накалена до предела.



Участники того самого, памятного для всей Украины, финала 2018 года в Киеве в текущем сезоне имели колоссальные проблемы в своих внутренних первенствах, где до сих пор продолжают официально удерживать чемпионские титулы. Вот только, кажется, коллектив Юргена Клоппа уже смирился с тем, что им в скором времени предстоит расстаться со столь долгожданным трофеем, чего не скажешь про коллектив Зинедина Зидана, только вступавшего в финальную схватку против мадридского «Атлетико» и каталонской «Барселоны».



Но все эти внутренние распри меркнут перед одним – кубком европейских чемпионов, к которому неравнодушно продолжают дышать как в Мадриде, так и в Ливерпуле. Очевидно это стало на предыдущей стадии, где команды перемахнули через бергамаскую «Аталанту» и немецкий РБ «Лейпциг», после чего жребий свел их в единую пару в настолько далеком от решающего матча раунде. «Реал» начинал дома, и этот факт нес для него определенную угрозу с точки зрения всей стратегии дуэли.



На деле же оказалось, что Зинедин Зидан намного более качественно подготовил свою команду к поединку, чем Юрген Клопп. Мадридская команда прекрасно чувствовала, как свой ритм, так и соперников, и точечно использовала всем известные проблемы с игрой в обороне у «красных», которых в очередной раз подвело высокое расположение линии защитников. Именно в эту точку бил своими забросами из глубины Тони Кроос, и именно эта тактика принесла «Реалу» преимущество в два мяча уже до перерыва.



Характерной чертой в этих ситуациях становились нелепые ошибки обороны гостей. То Трент Александер-Арнольд сбросит мяч головой на одинокого Марко Асенсио перед собственной штрафной, то центр обороны завалит построение линии оффсайда еще у центра поля, то Озан Кабак попытает повторить успех нерадивого партнера под занавес тайма. Во всех этих эпизодах «Ливерпуль» имел шансы пропустить, но ограничился лишь голами от Винисиуса и Асенсио.



Клоппа не устраивала игра его команды по понятным причинам, поэтому еще до перерыва он подписал приговор для Наби Кейта относительно дальнейшего участия в этой игре, выпустив на поле Тиаго. Испанец, на первых порах, дал стабильность в контроле мяча, что привело гостей к важному голу для всего двухматчевого противостояния на 51-й минуте. Жота на дриблинге сумел протолкнуть мяч в центр чужой штрафной, а Салах расстрелял ворота Куртуа. Но «Ливерпуль» до этого понес настолько сильные удары по репутации, что уже не мог остановиться, за что и получил разительную атаку соперников в середине второго тайма.



«Красные» на мгновение потеряли бдительность при ауте в правом фланге для соперников, а очнулись уже тогда, когда мяч трепыхался в сетке после очередного удара Винисиуса, которому ассистировал Лука Модрич. В дальнейшем, «Реал» отправился на оборону собственных ворот, оставив впереди Бензема и того же бразильца, которые отрезали подключение центральных защитников к розыгрышу позиционных атак, из-за чего коллектив Клоппа так ни к чему и не пришел в своих многочисленных попытках созидания.



Ответный матч между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» пройдет на поле «Энфилда», 14 апреля.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Реал» – «Ливерпуль» - 3:1



Винисиус, 27, 65, Асенсио, 36 – Салах, 51



Васкес, 49 – Мане, 38, Тиаго, 56, Александер-Арнольд, 83

«Реал»: Куртуа – Менди, Начо, Милитан, Васкес – Модрич, Каземиро, Кроос – Винисиус (Родриго, 85), Бензема, Асенсио (Вальверде, 70).

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Филлипс, Кабак (Фирмино, 82), Александер-Арнольд – Кейта (Тиаго, 42), Фабиньо, Вейналдум – Мане, Жота (Шакири, 82), Салах.

Арбитр: Феликс Брых (Мюнхен, Германия).

Стадион: «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания).



Удары (в створ): 15 (6) – 7 (1)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 3 – 0.

РЕАЛ-ЛИВЕРПУЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C