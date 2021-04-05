Во вторник, 6-го апреля, состоится первый поединок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано», начало в 22:00.

Вполне возможно, что у большинства любителей футбола при одно только воспоминании данной пары команд перед глаза возникают образы киевского финала Лиги чемпионов УЕФА-2017/18, когда коллектив Зинедина Зидана поднял над головой заветный кубок в специальной ложе НСК «Олимпийский». Однако, с тех пор прошло уже достаточно много времени, и «Ливерпуль» Юргена Клоппа также успел подержать Кубок чемпионов у себя в руках. В грядущей игре нас ожидает большое состязание амбиций, и совершенное непонимание того, кто же находится в данный момент сезона в более качественной физической форме.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Ливерпуль».