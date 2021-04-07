ЗИДАН: «Они всего раз пробили по воротам и забили. Такое случается»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Хорошие ощущения. Я горжусь командой. Мы хорошо сыграли, но у нас были трудности в начале второго тайма. Нельзя забывать, что впереди ответная игра.
Мы знали, что можем атаковать по флангам. Их крайние защитники часто подключаются к атакам, и в этом плане все для нас сложилось хорошо. Передача, которую выдал Тони Кроос, многое говорит о его мастерстве, а Винисиус показал отличную скорость.
Во втором тайме они всего раз пробили по воротам и забили. Это было трудно принять, но таков футбол. Мяч отскочил к их игроку – и все. Такое случается. В целом, я доволен тем, как играли мои ребята.
Винисиус? Я очень за него рад, потому что он должен был добавить в результативности, как Асенсио и Бензема. Он здорово играет, помогает команде. И когда он забивает, у него словно вырастают крылья».
Видеообзор матча 1/4 финала ЛЧ: «Реал» – «Ливерпуль» – 3:1
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
Источник — УЕФА
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