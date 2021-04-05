Реал Мадрид

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Ливерпуль
06.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал — Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Возьмут ли «красные» реванш за поражение в памятном финале?

  • 05.04.2021 17:53
  • 208 просмотров
  • 4 комментария
Реал — Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет «Ливерпуль».

Честно говоря, «Реал» — «Ливерпуль» — пожалуй, одна из самых непредсказуемых пар на этой стадии турнира. В пяти последних розыгрышах Лиги чемпионов трижды победителем становился именно «Реал», еще один раз — «Ливерпуль». При этом текущий сезон для обеих команд пока что сложно назвать очень удачным.

«Реал»

В нынешнем сезоне «сливочные» отлично известны украинским любителям футбола, ведь «Реал» выступал в группе B вместе с донецким «Шахтером». И «Реал»… умудрился проиграть «горнякам» дважды — 2:3 дома и 0:2 в гостях. Очевидное — невероятное, но из песни слов не выкинешь. При этом «Реал» с 10-ю очками в активе сумел выйти из группы с первого места, а «Шахтер» стал только третьим.

В 1/8 финала мадридской команде противостояла итальянская «Аталанта», где выступает 27-летний украинский хавбек Руслан Малиновский. Проблем у сливочных не возникло — победы 1:0 в гостях и 3:1 дома позволили испанцам уверенно выйти в четвертьфинал соревнований.

А вот в чемпионате Испании «Реал» потихоньку приближается к лидирующему «Атлетико». После 29-ти сыгранных туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 63 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 51-23. У «Атлетико» 66 очков, у «Барселоны», идущей на третьем месте, 62 зачетных пункта и матч в запасе.

«Ливерпуль»

В Лиге чемпионов «красные» пока выступают вполне удачно. «Ливерпуль» с 13-ю очками в активе уверенно занял первое место в группе, опередив «Аталанту», «Аякс» и «Мидтьюлланн». В 1/8 финала подопечные Юргена Клоппа тоже не растерялись, дважды обыграв немецкий «Лейпциг» со счетом 2:0.

А вот в чемпионате Англии дела «Ливерпуля» не столь блестящи. После 30-ти сыгранных туров «красные» занимают всего лишь пятое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 51-36. «Ливерпуль» пропускает очень много, но тому виной, в частности, эпидемия травм, обрушившаяся на команду Клоппа в текущем сезоне.

Даже букмекеры не знают, кому отдать предпочтение в этой паре — коэффициенты на команды практически одинаковые. Вероятно, в первом матче один из наиболее логичных итогов — результативная ничья. А окончательное выяснение отношений соперники перенесут на «Энфилд».

К слову, в финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018 мадридский «Реал» обыграл именно «Ливерпуль» со счетом 3:1. Так что у «красных» к «сливочным» свои счеты…

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа — Васкес, Варан, Фернанлес, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема, Винисиус.

«Ливерпуль»: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон, Алькантара, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Жота, Мане.

Не сыграют: Азар, Рамос, Карвахаль, Вальверде — Ориги, Матип, Келлехер, ван Дейк, Хендерсон, Гомес.

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6 апреля, вторник

«Реал» — «Ливерпуль»
Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано». 22:00
РЕАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прямая трансляция на «Футбол 1» и MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 05.04.2021 18:22
    0
    Без Рамоса Реал конечно не так грозен.
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 05.04.2021 18:21
    0
    Ливерпуль!
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.04.2021 18:09
    +1
    Однозначно Ливерпуль!
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 05.04.2021 18:06
    0
    Ливер!
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 05.04.2021 18:09
    +1
    Однозначно Ливерпуль!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 05.04.2021 18:22
    0
    Без Рамоса Реал конечно не так грозен.
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 05.04.2021 18:21
    0
    Ливерпуль!
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 05.04.2021 18:06
    0
    Ливер!
    Ссылка
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