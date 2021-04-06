ВИДЕО. Кто его учил играть? Удивительный гол привез себе вратарь в Колумбии

Курьез случился в матче между командами «Петролера» и «Букараманга»

  • 06.04.2021 00:59
  • 354 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Кто его учил играть? Удивительный гол привез себе вратарь в Колумбии
© Twitter

Удивительный гол был забит в 13-м туре чемпионата Колумбии между командами «Альянса Петролера» и «Атлетико Букараманга» (1:3).

На 3-й минуте голкипер хозяев Хуан Серрано привез своей команде курьезный гол. Получив пас от защитника, вратарь зачем-то запихал мяч к линии своих ворот, где его добил Брайан Фернандес.

ВИДЕО. Удивительный гол привез себе вратарь в Колумбии

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex K
    online
      Alex K, 06.04.2021 01:48
    0
    padlo95, 06.04.2021 01:13
    Еблан
    Так, имя мы твоё узнали, ты представился. А фамилия то как?
    Ссылка
    Ovilly
      Ovilly, 06.04.2021 01:22
    -2
    тренер миколенко схоже)))
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 06.04.2021 01:18
    0
    Бог игры ногами среди вратарей
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 06.04.2021 01:15
    0
    С такими футболёрами букмекеры будут существовать вечно.
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 06.04.2021 01:13
    -2
    Еблан
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 06.04.2021 01:48
    0
    padlo95, 06.04.2021 01:13
    Еблан
    Так, имя мы твоё узнали, ты представился. А фамилия то как?
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 06.04.2021 01:18
    0
    Бог игры ногами среди вратарей
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 06.04.2021 01:15
    0
    С такими футболёрами букмекеры будут существовать вечно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности