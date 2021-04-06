ВИДЕО. Кто его учил играть? Удивительный гол привез себе вратарь в Колумбии

Удивительный гол был забит в 13-м туре чемпионата Колумбии между командами «Альянса Петролера» и «Атлетико Букараманга» (1:3).
На 3-й минуте голкипер хозяев Хуан Серрано привез своей команде курьезный гол. Получив пас от защитника, вратарь зачем-то запихал мяч к линии своих ворот, где его добил Брайан Фернандес.
ВИДЕО. Удивительный гол привез себе вратарь в Колумбии
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Источник — Sport.ua
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