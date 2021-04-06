Игорь ЦЫГАНЫК: «В Шахтере конфликт между молодыми и старшими»

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, в чем заключаются главные проблемы «Шахтера».
«Уверен, что Каштру в любом случае в «Шахтере» не останется, даже если донецкий клуб чудом выиграет чемпионат. Потому что сейчас в середине команды слишком много проблем.
Есть проблема Тайсона, все знают, что он специфический футболист, но он очень хороший человек и с ним можно было бы найти общий язык. Его положение не добавляет уверенности остальным ветеранам. На самом деле, имеет место конфликт между молодыми и старшими. То, что сейчас происходит в «Шахтере», это не проблема футболистов, а проблема проблема раздевалки: тренер в ней не авторитет.
Ветераны Каштру не верят, а молодые, на которых он рассчитывал – где они? Я бы сказал, что в команде сейчас скорее Пятов и Степаненко авторитеты, а не Каштру», – сказал Цыганык.
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Источник — Циганик LIVE
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До речі адвокат того поліцейського, який ніби придушив Флойда, виклав відео де видно, що поліцейський не давив коліном тому на шию, а на спину, що не могло призвести до смертельного випадку( згідно з заключенням лікарів). А сама смерть Флойда викликана передозуванням амфетаміну. В його крові був високий рівень угарного газу ,следи фентанілу та метамфетаміну.
От і весь расизм.
До речі адвокат того поліцейського, який ніби придушив Флойда, виклав відео де видно, що поліцейський не давив коліном тому на шию, а на спину, що не могло призвести до смертельного випадку( згідно з заключенням лікарів). А сама смерть Флойда викликана передозуванням амфетаміну. В його крові був високий рівень угарного газу ,следи фентанілу та метамфетаміну.
От і весь расизм.
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