Игорь ЦЫГАНЫК: «В Шахтере конфликт между молодыми и старшими»

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, в чем заключаются главные проблемы «Шахтера».

«Уверен, что Каштру в любом случае в «Шахтере» не останется, даже если донецкий клуб чудом выиграет чемпионат. Потому что сейчас в середине команды слишком много проблем.

Есть проблема Тайсона, все знают, что он специфический футболист, но он очень хороший человек и с ним можно было бы найти общий язык. Его положение не добавляет уверенности остальным ветеранам. На самом деле, имеет место конфликт между молодыми и старшими. То, что сейчас происходит в «Шахтере», это не проблема футболистов, а проблема проблема раздевалки: тренер в ней не авторитет.

Ветераны Каштру не верят, а молодые, на которых он рассчитывал – где они? Я бы сказал, что в команде сейчас скорее Пятов и Степаненко авторитеты, а не Каштру», – сказал Цыганык.

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