Игорь ЦЫГАНЫК: «В Шахтере конфликт между молодыми и старшими»

Известный журналист уверен, что главный тренер покинет команду в любом случае

  • 06.04.2021 14:12
  • 3829 просмотров
  • 5 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «В Шахтере конфликт между молодыми и старшими»
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, в чем заключаются главные проблемы «Шахтера».

«Уверен, что Каштру в любом случае в «Шахтере» не останется, даже если донецкий клуб чудом выиграет чемпионат. Потому что сейчас в середине команды слишком много проблем. 

Есть проблема Тайсона, все знают, что он специфический футболист, но он очень хороший человек и с ним можно было бы найти общий язык.  Его положение не добавляет уверенности остальным ветеранам. На самом деле, имеет место конфликт между молодыми и старшими. То, что сейчас происходит в «Шахтере», это не проблема футболистов, а проблема проблема раздевалки: тренер в ней не авторитет. 

Ветераны Каштру не верят, а молодые, на которых он рассчитывал – где они? Я бы сказал, что в команде сейчас скорее Пятов и Степаненко авторитеты, а не Каштру», – сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(12 голосов)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 06.04.2021 15:46
    0
    Больше всего смешно, когда этот псевдоЫксперт что-то о Шахтёре говорит.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.04.2021 15:43
    -1
    Инсайды Цыганыка основаны на его собственных догадках. Спустить Тайсона в дубль, я уверен это было решение не только тренера, тут решали что с ним делать коллегиально. С одним могу согласиться, что Тайсон может и хороший человек, и он много сделал для клуба, но интересы клуба должны быть выше своих. Я даже догадываюсь почему Тайсон встал в позу, так как ему с середины видней что тренер что-то делает не то, не тянет он, и видно хотел чем-то посоветовать, помочь, а к нему он не прислушался, и последней каплей для него было то, что он в игре в Евро Кубках, не поставил его в основу. Но я его не оправдываю, и то как его наказали, это всё по делу.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 06.04.2021 15:39
    0
    Цыганык лично не один раз был в раздевалке ШД, общался с игроками, тренерам.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 06.04.2021 15:26
    -1
    Футбольный журналист Игорь Цыганык
    ————————————
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 06.04.2021 15:00
    +3
    Гівнюк хороший Тайсон, а не хороша людина.
    До речі адвокат того поліцейського, який ніби придушив Флойда, виклав відео де видно, що поліцейський не давив коліном тому на шию, а на спину, що не могло призвести до смертельного випадку( згідно з заключенням лікарів). А сама смерть Флойда викликана передозуванням амфетаміну. В його крові був високий рівень угарного газу ,следи фентанілу та метамфетаміну.
    От і весь расизм.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 06.04.2021 15:00
    +3
    Гівнюк хороший Тайсон, а не хороша людина.
    До речі адвокат того поліцейського, який ніби придушив Флойда, виклав відео де видно, що поліцейський не давив коліном тому на шию, а на спину, що не могло призвести до смертельного випадку( згідно з заключенням лікарів). А сама смерть Флойда викликана передозуванням амфетаміну. В його крові був високий рівень угарного газу ,следи фентанілу та метамфетаміну.
    От і весь расизм.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 06.04.2021 15:46
    0
    Больше всего смешно, когда этот псевдоЫксперт что-то о Шахтёре говорит.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 06.04.2021 15:39
    0
    Цыганык лично не один раз был в раздевалке ШД, общался с игроками, тренерам.
    Ссылка
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