ТАЙСОН: «Не могу дождаться, когда утихнет эта буря»

33-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон эмоционально поделился мнением о текущей ситуации.

«Я не могу дождаться, когда утихнет эта буря, чтобы в моем сердце воцарился мир!..», — написал Тайсон.

Тайсон был переведен в дубль «Шахтера» после того, как он отказался выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой».

Контракт футболиста с «Шахтером» рассчитан до конца июня текущего года, после чего он станет свободным агентом.