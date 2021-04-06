ТАЙСОН: «Не могу дождаться, когда утихнет эта буря»

Футболист «Шахтера» хочет определенности в карьере

  • 06.04.2021 11:57
  • 757 просмотров
  • 4 комментария
ТАЙСОН: «Не могу дождаться, когда утихнет эта буря»
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон эмоционально поделился мнением о текущей ситуации.

«Я не могу дождаться, когда утихнет эта буря, чтобы в моем сердце воцарился мир!..», — написал Тайсон.

Тайсон был переведен в дубль «Шахтера» после того, как он отказался выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой».

Контракт футболиста с «Шахтером» рассчитан до конца июня текущего года, после чего он станет свободным агентом.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 06.04.2021 12:29
    0
    Тайсон підписав попередній контракт з Динамо...Луческу дуже хоче бачити його в команді
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 06.04.2021 12:23
    +3
    Это не буря,а шторм в стакане воды
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 06.04.2021 12:19
    +2
    У чувака дома все обои в черточках)))
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
      AgroZaryaRomaLviv, 06.04.2021 12:14
    +1
    Є такі пігулки Фталазол, норм скріплюють шлунок для поліпшення стула
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.04.2021 12:23
    +3
    Это не буря,а шторм в стакане воды
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 06.04.2021 12:19
    +2
    У чувака дома все обои в черточках)))
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
      AgroZaryaRomaLviv, 06.04.2021 12:14
    +1
    Є такі пігулки Фталазол, норм скріплюють шлунок для поліпшення стула
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 06.04.2021 12:29
    0
    Тайсон підписав попередній контракт з Динамо...Луческу дуже хоче бачити його в команді
    Ссылка
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