ТАЙСОН: «Не могу дождаться, когда утихнет эта буря»

33-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон эмоционально поделился мнением о текущей ситуации.
«Я не могу дождаться, когда утихнет эта буря, чтобы в моем сердце воцарился мир!..», — написал Тайсон.
Тайсон был переведен в дубль «Шахтера» после того, как он отказался выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой».
Контракт футболиста с «Шахтером» рассчитан до конца июня текущего года, после чего он станет свободным агентом.
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Источник — Twitter
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