Тайсон тренируется в дубле Шахтера

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к поединку 20-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы».

В четверг, 1 апреля, к «горнякам» присоединились игроки сборной Украины. У них будет восстановительные тренировка. В пятницу вернется в Киев из расположения сборной Израиля Манор Соломон, который забил гол в ворота Молдавии.

По-прежнему не изменилась ситуация с бразильским легионером Тайсоном, который продолжает находится вне состава первой команды. Несмотря на сообщения бразильской прессы о переходе игрока в «Интернасьонал» до конца этой недели, в эти дни футболист тренируется в дубле и к матчу с «Ворсклой» готовиться с основой не будет.