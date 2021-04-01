Тайсон тренируется в дубле Шахтера

Бразильский футболист не сыграет с «Ворсклой»

  • 01.04.2021 14:52
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Тайсон тренируется в дубле Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к поединку 20-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы».

В четверг, 1 апреля, к «горнякам» присоединились игроки сборной Украины. У них будет восстановительные тренировка. В пятницу вернется в Киев из расположения сборной Израиля Манор Соломон, который забил гол в ворота Молдавии.

По-прежнему не изменилась ситуация с бразильским легионером Тайсоном, который продолжает находится вне состава первой команды. Несмотря на сообщения бразильской прессы о переходе игрока в «Интернасьонал» до конца этой недели, в эти дни футболист тренируется в дубле и к матчу с «Ворсклой» готовиться с основой не будет.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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