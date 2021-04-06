За тур до финиша сезона Динамо станет чемпионом, Шахтер будет вторым

После 20-го тура разрыв между первым и вторым местом в чемпионате Украины не изменился: все те же семь очков. Как ни старалась «Александрия», как ни пыхтела «Ворскла», однако отобрать очки у двух наших грандов эти «заинтересованные стороны» не смогли.

Чем ближе к финишу сезона, тем все больше будет этих самых «заинтересованных сторон». Потому что «Шахтер», несмотря на существенное отставание от заклятого друга, все равно будет пытаться догнать уходящий поезд. И не верьте тем, кто вам будет говорить обратное – мол, «горняки» не будут стимулировать соперников «Динамо» по УПЛ. У нас другая информация. Кардинально противоположная.

Будет продолжать «дуть на воду» и «Динамо». Потому что, несмотря на столь серьезный очковый гандикап, любая оплошность – это удар под дых, мандраж, учитывая, что есть еще и «класико», где соперник обязательно будет грызть землю.

В общем, в оставшихся поединках что лидер, что его преследователь будут делать все от них зависящее и даже больше, дабы финишировать на первой строчке. Потому что цена вопроса слишком высока: свыше тридцати миллионов евро бонусов от УЕФА за прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов (в сезоне 2021/2022 Украина еще будет иметь прямую путевку в чемпионскую Лигу). На эти деньги можно спокойно и безболезненно жить целый год.

Кто же их получит? Давайте раскроем карты. И пошагово, тур за туром, рассмотрим «под микроскопом» чемпионскую гонку.

Рассматривать будем лишь матчи с участием «Динамо» и «Шахтера». При всем уважении к идущей сейчас на третьем месте «Зари», которая потенциально отстает от «горняков» лишь на четыре очка (при условии, что команда Скрипника выиграет отложенный матч против «Олимпика»), на наш субъективный взгляд, луганская команда уже не сможет побороться за зону ЛЧ. Теоретически это возможно, но вот практически – вряд ли. Два поражения подряд – от «Динамо» и «Колоса» - фактически поставили крест на лигочемпионских амбициях «Зари». Зная конъюнктуру нашего футбольного хозяйства, а также орудуя логикой, можно утверждать, что «Динамо» ниже второго места уже не финиширует. То есть одна путевка в ЛЧ известна. «Заря» вряд ли сможет навязать «Шахтеру» борьбу за вторую путевку исключительно по неигровым моментам. Потому что в случае крайней необходимости все еще действующий чемпион может стимулировать и соперников луганчан. Подобного инструментария, подобной «харизмы» у «Зари» пока что нет. Так что какой бы не была симпатичной эта команда, каким бы гениальным не был ее тренер, но вариант с чемпионством «Лестера» у нас пройдет лишь в самом безумно крайнем случае. Пока что этот случай не наступил. К сожалению, наверное.

21-й тур

Итак, в 21 туре «Шахтер» в гостях сыграет против «Мариуполя», а «Динамо» хоть и будет считаться номинальным хозяином поля, но тоже сыграет на выезде с «Днепром-1». За итоговый результат «горняков» свечку по определению ставить не нужно: уж извините, там все понятно. Помимо того, что за «Мариуполь» не сыграют все арендованные у «Шахтера» футболисты, так еще и не до сантиментов сейчас команде Каштру. Это раньше, имея комфортное преимущество над конкурентами, «Шахтер» мог себе позволить делить очки с приазовской командой. На данный момент не до проблем «младшего брата». Поэтому без вариантов – плюс три очка «горнякам».

Киевляне свой матч против «днепрян» начнут после игры «Шахтера», то есть, они уже будут знать итог того матча. Итог предсказуемый, поэтому динамовцам тоже кровь из носу нужно будет брать три очка. И они их возьмут. Даже без крови. Потому что каким бы ни был сейчас хорошим с точки зрения игры «Днепр-1», но помочь «дальнему родственнику» все равно придется. Итого: 52 очка у «Динамо», 45 очков у «Шахтера».

22-й тур



ФК Шахтер

Вот она, вишенка на торте: лобовое столкновение. Уязвленный, проблемный, обескровленный, но все равно классово немного выше своего главного соперника «Шахтер» поставит все, что можно и нельзя, на эту игру. И, скорее всего, добьется своего. У «Динамо» не будет фатальной необходимости в той встрече ставить абсолютно все на кон, можно будет сыграть от соперника, как в Суперкубке. Словом, Луческу рисковать не обязательно. Лучше поберечь силы на финиш. Итого: у «Динамо» 52 очка, у «Шахтера» - 48-м.

23-й тур

У киевлян проблем быть не должно: дома играют против «Ингульца». Команда Лавриненко наверняка будет упираться, но уровень и класс динамовцев на порядок выше. Законные плюс три очка хозяевам. А вот «горняки» отправятся в гости к неуступчивой «Александрии». И тот матч будет практически таким же по содержанию, как и недавняя игра «Динамо» на «Нике». Есть большой риск для «Шахтера» потерять очки. Очень большой. Но все же предположим, что дончане вымучают победу. Итого: «Динамо» - 55 очков, «Шахтер» - 51-о.

24-й тур



ФК Шахтер

На наш взгляд, этот тур станет определяющим в борьбе за чемпионство. «Горняки» дома сыграют против «Днепра-1», тогда как динамовцы наведаются в Полтаву. И «днепряне», и «ворскляне» наверняка будут предельно мотивированы. Смеем предположить, что «Динамо» будет, все же, проще решить свою задачу. «Ворскла» - команда скорее настроения, нежели класса. Она обязательно будет пытаться что-то сделать, но плетью обуха не перешибешь. Считаем, плюс три балла команде Луческу. А вот команда Каштру, скорее всего, сломает зубы о компактную и организованную оборону «днепрян». Коллектив у Йовичевича сейчас – самый «играющий» в УПЛ (наряду с «Зарей»). Да и все та же «повышенная мотивация». В общем, предположим, что «Шахтер» в том поединке добудет лишь одно очко. Итого: «Динамо» - 58 очков, «Шахтер» - 52-а.

25-й тур

За два тура до финиша сезона киевлянам нужно будет набрать одно очко, чтобы остаться недосягаемым для оппонента. И они его возьмут. Точнее, они возьмут все три: «Мариуполь» хоть и будет в любом случае строить «Сталинград», молодая и малоопытная команда Маркевича – не чета опытной и матерой команде Луческу. Поэтому снова плюс три, и за тур до финиша «Динамо» становится чемпионом. «Шахтер» в этот игровой день будет гостить в Ужгороде у «Миная». Будет ли «Минай» на то время боевой единицей, или превратится в нечто подобное прошлогодним «Карпатам», не суть важно: «Шахтер» все равно победит. Тоже плюс три. Но поезд уже уйдет. Итого: «Динамо» - 61 очко, «Шахтер» - 55-ть.

26-й тур

Он превратится в пустую формальность. «Шахтер» дома будет принимать «Ингулец». И, конечно же, победит. Тут без вариантов. «Динамо» же будет гостить у «Колоса». У неуступчивого «Колоса», которому тогда очки могут быть очень нужны. А «Динамо» - уже нет. Предположим, что в Ковалевке киевляне сыграют резервным составом. И проиграют. Но то поражение никоим образом не испортит динамовской обедни. Итого: «Динамо» - 61 очко, «Шахтер» - 58-м.