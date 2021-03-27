Мыльный сериал с Тайсоном, новый рулевой Миная, кандидат в тренеры Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 марта.

1A. Агент Тайсона: «Бразилец еще ничего не подписывал с Интернасьоналом»

Вице-президент клуба также опроверг сообщение о подписании бразильца

1B. Пути назад нет. Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналом

Летом 33-летний вингер покинет «Шахтер» и вернется в Бразилию

1С. Шахтер готов досрочно отпустить Тайсона ради подписания Винисиуса Тобиаса

«Горнякам» интересен 17-летний латераль «Интернасьонала»

1D. СТЕПАНЕНКО: «Клуб не должен толкать Тайсона, чтобы он попросил прощения»

Украинский хавбек – о конфликте бразильца с «Шахтером»

2. ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил имя нового главного тренера

Новым наставником стал ассистент Василия Кобина

3. Роберто Де Дзерби может возглавить Шахтер

В донецком клубе ищут кандидатов на замену Луишу Каштру

4. ОФИЦИАЛЬНО. Кухаревич летом перейдет во французский клуб

Форвард «Руха» продолжит карьеру в «Труа»

5. Новый уровень. Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Австрия – Фарерские острова в Вене

6. Марко ВАН БАСТЕН: «Давайте отменим правило офсайда в футболе!»

Экс-форвард сборной Нидерландов предложил революционное изменение

7. Лунин летом уйдет из Реала. Но при одном условии

Украинец почти не имеет игрового времени, Зидан делает ставку на Тибо Куртуа

8A. Первая лига. Черноморец теряет очки, победы Вереса и Волыни

Ситуация среди лидеров обостряется

8B. Первая лига. Победа Николаева, ничья Полесья и Кристалла

Продолжается 18-й тур Первой лиги

9. Хорошо, что реванш Поветкина и Уайта состоится сейчас. Снова будет интрига

Лев Кравцив – о поединке-реванше россиянина и британца

10. Не проПуккали шанс. Все, что нужно знать о нынешней сборной Финляндии

Sport.ua – о ближайшем сопернике сборной Украины в отборе на ЧМ-2022