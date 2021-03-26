Новый уровень. Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Австрия – Фарерские острова в Вене

  • 26.03.2021 12:26
  • 1981 просмотр
  • 10 комментариев
Новый уровень. Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022
© УАФ. Катерина Монзуль

Украинка Катерина Монзуль станет одной из первых арбитров-женщин, работающих на матчах квалификации мужской мирового первенства.

Катерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар будут работать на поединках соперников сборной Украины в групповом раунде Евро-2020. Так, 27 марта Фраппар проведет матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды - Латвия в Амстердаме, а 28-го числа Монзуль будет судить встречу Австрия - Фарерские острова в Вене.

Добавим, что на матче Австрия - Фарерские острова Катерине Монзуль на линиях будут помогать соотечественники Александр Жуков и Виктор Матяш. Четвертый судья - Денис Шурман. Судейский наблюдатель - Дарко Чеферин (Словения). Делегат ФИФА - Франтишек Лауринец (Словакия).

Читайте также: Монзуль – в топ-3 лучших женщин-арбитров десятилетия

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.03.2021 12:59
    0
    Одведи й заступи ...
    Ссылка
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 12:53
    -4
    Антон Кантон, 26.03.2021 12:51
    Да хоть сто ошибок сделает, кто ж ее посадит, она же женщина. Это дискриминация.
    Степашка Ты то под степкай строчишь то под кантоном ,ты реально и..от
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 26.03.2021 12:51
    -1
    Поручик Ржевский, 26.03.2021 12:46
    Ох, туго Катьке без VAR будет...
    Да хоть сто ошибок сделает, кто ж ее посадит, она же женщина. Это дискриминация.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.03.2021 12:51
    -2
    Судейский наблюдатель - Дарко Чеферин (Словения)... кумовсто?
    Ссылка
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 26.03.2021 12:48
    +4
    Вітання! Це тільки початок!
    Ссылка
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 12:46
    +2
    Уровень ,ну матч конечно не топ уровня ну всё же
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 26.03.2021 12:46
    -2
    Ох, туго Катьке без VAR будет...
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.03.2021 12:45
    -2
    Ставьте сразу кучу мониторов что бы ей удобно было бегать к кромке.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 26.03.2021 12:37
    -2
    Там же Вара нет, что ж она делать будет
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 26.03.2021 12:32
    +7
    Вітаю Катю, давно пора...
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 26.03.2021 12:32
    +7
    Вітаю Катю, давно пора...
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 26.03.2021 12:48
    +4
    Вітання! Це тільки початок!
    Ссылка
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 12:46
    +2
    Уровень ,ну матч конечно не топ уровня ну всё же
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.03.2021 12:59
    0
    Одведи й заступи ...
    Ссылка
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