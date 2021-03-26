Новый уровень. Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022

Украинка Катерина Монзуль станет одной из первых арбитров-женщин, работающих на матчах квалификации мужской мирового первенства.

Катерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар будут работать на поединках соперников сборной Украины в групповом раунде Евро-2020. Так, 27 марта Фраппар проведет матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды - Латвия в Амстердаме, а 28-го числа Монзуль будет судить встречу Австрия - Фарерские острова в Вене.

Добавим, что на матче Австрия - Фарерские острова Катерине Монзуль на линиях будут помогать соотечественники Александр Жуков и Виктор Матяш. Четвертый судья - Денис Шурман. Судейский наблюдатель - Дарко Чеферин (Словения). Делегат ФИФА - Франтишек Лауринец (Словакия).

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