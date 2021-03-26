Первая лига. Победа Николаева, ничья Полесья и Кристалла

Состоялись еще три матча в рамках 18-го тура Первой лиги. «Николаев» уверенно обыграл «Альянс», а матчи «Полесье» - «Кристалл» и «Кремень» - «Горняк-Спорт» завершились вничью 1:1.
«Николаев» - «Альянс» - 2:0
Голы: Одарюк 39, Кравченко 45+1
Удаление: Шевченко 89 (Альянс)
«Полесье» - «Кристалл» - 1:1
Голы: Шевченко 9 – Сорокин 34 (с пенальти)
«Кремень» - «Горняк-Спорт» - 1:1
Голы: Демченко 22 – Твердохлеб 84
Удаления: Дудка 85 – Дудка 90+1
Вчера «Металлист 1925» на выезде обыграл «Агробизнес».
Источник — Sport.ua
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