Металлист 1925 продлил победную серию в чемпионате до пяти побед

Матч «Агробизнес» – «Металлист 1925» на «Львов-Арене» ожидался с большим интересом не только болельщиками этих двух команд, но и многими поклонниками футбола всей Украины. После того, как подопечные Чижевского в четвертьфинале Кубка Украины обыграли действующего чемпиона Украины, украинским болельщикам стало интересно, насколько мощно волочиская команда играет в Первой лиге, и что вообще происходит в первом украинском дивизионе, такой себе «кузнице команд-сенсаций».

Да, к харьковскому футболу был хорошо подогрет интерес словами Ярославского о его скором возвращении в большой футбол. Украинские болельщики, думаю, хотели бы уже сегодня поближе присмотреться к представителям Харьковщины в отечественном профессиональном футболе. В гости к «Агробизнесу» пожаловал один из представителей харьковского футбола клуб «Металлист 1925».

К очному противостоянию соперники подходили в невероятной форме: 8 побед подряд в чемпионате у «Агробизнеса», четыре у «Металлиста 1925». К тому же «Агробизнес» в этом чемпионате не проиграл ещё ни одного домашнего матча – 6 игр – 6 побед. С 33 голами «Агробизнес» является наиболее результативной командой соревнований (средняя результативность 2,06). В составе команды из Волочиска играет лучший бомбардир чемпионата Черненко, на счёту которого 8 забитых голов, а в составе харьковской команды выступает Батюшин, занимающих вторую строчку в соревновании за звание лучшего голеадора Первой лиги. Правда, харьковский полузащитник, все свои голы забивал, выступая в первой половине чемпионата за «Горняк-Спорт». Интересна и история встреч соперников. Команды до львовской встречи сыграли между собой 6 матчей. И при этом ни разу не было зафиксировано ничейного результата. У каждой из команд по три победы. Причём победитель матча не пропускал голов в свои ворота. Разница мячей 10:5 в пользу «Агробизнеса». Ну, и матч однозначно претендовал на статус центрального матча тура – «Агробизнес», идущий на втором месте опережал харьковчан, занимающих четвёртое место, ровно на три очка.

Ну, что же – с предигровыми формальностями закончили.

Главный тренер «Металлиста 1925» Кривенцов сделал лишь одно изменение в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Вместо Голодюка в центре поля вышел Крыськив. В составе «Агробизнеса» тоже по сравнению с предыдущей игрой было лишь одно изменение – отсутствовал Семенюк и его место занял Иван Когут. Номинальные хозяева поля (до этого в первой части чемпионата «Агробизнес» домашние матчи проводил в родном Волочиске и один раз сыграл в Винниках), вышли на игру слегка растерянными и не очень собранными. А вот гости начали матч очень мощно. Харьковчане высоко встречали соперника при начале атак и сразу же создали несколько опасных моментов у ворот Мозиля. Но голкипер волочисцев в эти мгновения был надежен. Вопреки логике счёт открыли именно подопечные Чижевского. Причём буквально на ровном месте. Была подача со штрафного на Курыло, тот делает попытку сбросить мяч в центр, но мяч по пути нашёл руку Антона Савина, который к тому же стоял спиной к полузащитнику хозяев. Но арбитр Виталий Романов безапелляционно указывает на точку. Руслан Черненко с пенальти переиграл Дениса Сидоренко, и забил свой 9-ый гол в чемпионате. Буквально через две минуты «Металлист 1925» мог отыграться. После углового мяч отскочил к Дмитренко, его никто не держал и бил Влад с очень хорошей позиции, но запустил круглого намного выше цели. На 35-ой минуте капитан харьковчан Кольцов перехватил неудачный пас Черненко в центре поля и подал круглого на ход Дереку по высокой траектории в штрафную гостей. В борьбе с бразильцем были Юхимович и Дидык, мяч попал в руку последнему. И снова рефери без колебаний ставить пенальти уже в ворота хозяев поля. Юрий Батюшин исполнил приговор арбитра не менее уверенно, нежели его конкурент в споре бомбардиров из «Агробизнеса». Так разрыв в забитых голах между двумя главными голеадорами Первой лиги снова стал в один мяч. Ну, а перед самым перерывом логика восторжествовала. Доминирование на поле подопечных Кривенцова воплотилось в гол, который принято называть «голом в раздевалку». Савин, а затем и Дмитренко выиграли верховую борьбу во владениях Мозиля, и после скидки Влада во вратарскую, Дерек головой отправил мяч в ворота. Пятый гол в текущем чемпионате для бразильского легионера «Металлиста 1925».

После перерыва «Агробизнес» постарался забрать мяч и надавить на защиту гостей. Запомнился неточный удар Николая Когута, но в целом «Металлист 1925» не дал лишить себя игровой инициативы. Особенно старался левый фланг, где Дмитренко при активной помощи Батюшина несколько раз обострял игру. Ни раз и два харьковчане тревожили защиту волочиской команды. Сначала вратарь гостей Мозиль каким-то чудом спас свои ворота от гола, бросившись под удар Дерека с близкого расстояния, а затем потащил коварный удар Савина под перекладину. Харьковчане играли размашисто и красиво, поочередно атакуя то с флангов, то по центру. Переломить ход поединка подопечным Чижевского никак не удавалось, харьковчане хорошо прессинговали. Лишь на 85-ой минуте по-настоящему реальный момент был у волочисцев: Дидык с правого края прорвался в штрафную площадку, выложил мяч под удар Немтинову, но тот запустил кожаный снаряд мимо цели. С октября месяца не теряли очков подопечные Чижевского, и вот их прекрасная серия оборвалась. И это второе поражение в сезоне харьковчанам, в сентябре прошлого года был проигрыш в Харькове 0:1. Для подопечных Кривенцова это пятая подряд победа. Видно, что «Металлист 1925» не зря подписал столько опытных ребят во время зимнего перерыва. Теперь, набрав 34 очка, харьковчане сравнялись по очкам с «Агробизнесом» и сместил его со второго места по личным встречам. Впереди до финиша чемпионата обоим командам предстоит сыграть ещё много матчей, и уверен, каждая из команд до последнего будет биться за заветную путёвку в высший дивизион.

«Агробизнес» - «Металлист 1925» 1:2

Голы: Черненко (18 пен) - Батюшин (35 пен), Дерек (43)

«Агробизнес»: Мозиль, Юхимович (Глывый 82), Дидык, Курыло, Романюк, Думанюк (Косовский 79), Слотюк (Семенец 46), Шаповал, Когут, Н., Когут И. (Немтинов 74), Черненко (Бойчук И. 80).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня, Кольцов, Савин (Холод 81), Крыськив, Батюшин, Дмитренко (Ндукве 87), Дерек (Пономарь 90+4).

Предупреждение: Думанюк (38), Курыло (57), Когут И. (59) - Дмитренко (56).