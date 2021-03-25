Первая лига. Металлист в битве лидеров обыграл Агробизнес

Матч лидеров и претендентов на УПЛ

  • 25.03.2021 16:52
  • 721 просмотр
  • 3 комментария
Первая лига. Металлист в битве лидеров обыграл Агробизнес
© facebook.com/metalist1925

В матче 18-го тура Первой лиги «Агробизнес», который идет на 2-м месте, принимал «Металлист-1925», у которого было лишь на 3 пункта меньше.

Несмотря на то, что «Агробизнес» забил первым, харьковская команда еще до конца первого тайма ответила двумя голами.

«Металлист» выиграл, набрал 34 очка и догнал соперника в таблице, однако у «Агробизнеса» игра в запасе.

Первая лига Украины. 18-й тур

Агробизнес - Металлист-1925 1:2
Голы: Черненко, 18 (с пен) - Батюшин, 34 (с пен), Рибейро, 43

Таблица Первой лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 17:02
    0
    АБ опять передумал подниматься в УПЛ.)))
    Заработали в Кубке на Ворскле и Шахтёре и харэ.
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 25.03.2021 17:02
    0
    Черноморец - чемпион!!!
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 25.03.2021 16:58
    +2
    Блин, они что прикалываются? То сливали каждый сезон под конец, а теперь когда Метал возвращается, решили в вышку выйти?))
    Будет смешно если два металлиста будет в вышке)
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 25.03.2021 16:58
    +2
    Блин, они что прикалываются? То сливали каждый сезон под конец, а теперь когда Метал возвращается, решили в вышку выйти?))
    Будет смешно если два металлиста будет в вышке)
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 17:02
    0
    АБ опять передумал подниматься в УПЛ.)))
    Заработали в Кубке на Ворскле и Шахтёре и харэ.
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 25.03.2021 17:02
    0
    Черноморец - чемпион!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности