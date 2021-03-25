Первая лига. Металлист в битве лидеров обыграл Агробизнес

В матче 18-го тура Первой лиги «Агробизнес», который идет на 2-м месте, принимал «Металлист-1925», у которого было лишь на 3 пункта меньше.

Несмотря на то, что «Агробизнес» забил первым, харьковская команда еще до конца первого тайма ответила двумя голами.

«Металлист» выиграл, набрал 34 очка и догнал соперника в таблице, однако у «Агробизнеса» игра в запасе.

Первая лига Украины. 18-й тур

Агробизнес - Металлист-1925 1:2

Голы: Черненко, 18 (с пен) - Батюшин, 34 (с пен), Рибейро, 43

Таблица Первой лиги