Первая лига. Металлист в битве лидеров обыграл Агробизнес

В матче 18-го тура Первой лиги «Агробизнес», который идет на 2-м месте, принимал «Металлист-1925», у которого было лишь на 3 пункта меньше.
Несмотря на то, что «Агробизнес» забил первым, харьковская команда еще до конца первого тайма ответила двумя голами.
«Металлист» выиграл, набрал 34 очка и догнал соперника в таблице, однако у «Агробизнеса» игра в запасе.
Первая лига Украины. 18-й тур
Агробизнес - Металлист-1925 1:2
Голы: Черненко, 18 (с пен) - Батюшин, 34 (с пен), Рибейро, 43
Источник — Sport.ua
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Заработали в Кубке на Ворскле и Шахтёре и харэ.
Будет смешно если два металлиста будет в вышке)
Будет смешно если два металлиста будет в вышке)
Заработали в Кубке на Ворскле и Шахтёре и харэ.
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