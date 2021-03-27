18-й тур
Агробизнес
1 : 2
Металлист 1925
25.03.2021, FT

Агробизнес – Металлист 1925 – 1:2. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Первой лиги

  • 27.03.2021 01:17
  • 105 просмотров
  • 1 комментарий
Агробизнес – Металлист 1925 – 1:2. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист 1925

25 марта прошел поединок 18-го тура Первой лиги Украины.

Смотрите видео голов и обзор матча «Агробизнес» – «Металлист 1925» – 1:2.

Голы: Черненко, 18 (пен) – Батюшин, 34 (пен), Дерек Фрейтас, 43.

События матча
43' ГОЛ ! Мяч забил Дерек Фрейтас (Металлист 1925).
34' ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Батюшин (Металлист 1925).
18' ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Черненко (Агробизнес).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 27.03.2021 01:55
    0
    Интересно, таки собрались подняться в вышку?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 27.03.2021 01:55
    0
    Интересно, таки собрались подняться в вышку?
    Ссылка
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