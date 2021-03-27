Агробизнес – Металлист 1925 – 1:2. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча

25 марта прошел поединок 18-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Агробизнес» – «Металлист 1925» – 1:2.
Голы: Черненко, 18 (пен) – Батюшин, 34 (пен), Дерек Фрейтас, 43.
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Дерек Фрейтас (Металлист 1925).
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Батюшин (Металлист 1925).
|18'
|ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Черненко (Агробизнес).
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Источник — Sport.ua
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