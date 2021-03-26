Марко ВАН БАСТЕН: «Давайте отменим правило офсайда в футболе!»

Экс-форвард сборной Нидерландов предложил революционное изменение

  • 26.03.2021 23:19
  • 678 просмотров
  • 4 комментария
Марко ВАН БАСТЕН: «Давайте отменим правило офсайда в футболе!»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марко ван Бастен

Экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен предложил отменить офсайды в футболе:

«Мне все еще очень интересует правило офсайда. Потому что я убежден, что это не очень хорошее правило. По крайней мере, я хотел бы испытать и показать, что футбол возможен и без правила офсайда. Я убежден, что футбол был бы лучше без него.

Футбол – фантастическая игра, но я все же считаю, что нам нужно сделать гораздо больше, чтобы сделать игру лучше, зрелищнее, интереснее, увлекательнее. Мы должны над этим работать.

Если вы посмотрите, как часто игроки затягивают время, придерживают вбрасывания из аута, симулируют травмы – это то, чего люди не хотят видеть. Мы должны что-то с этим делать. Люди хотят действий, экшна. Очень много ситуаций, когда вы смотрите ни на что. Это нехорошо для игры».

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 26.03.2021 23:34
    0
    ага и ещё убрать арбитров и разрешить играть руками и как в хоккее разрешить друг друга метелить
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 26.03.2021 23:34
    0
    и будет постоячнно один хрен( а может и не один) возле штрафной сидеть и ждать выноса от своих ворот , на "дурочка" .
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.03.2021 23:34
    0
    А давай.И тупо все схемы и вся игра будет хуже дворового футбола.Нападающий просто тупо будет стоять возле ворот что бы ему дали пас.Или у Ван Бастена кризис возраста или потихоньку маразм.Не может футболист с таким именем такое ляпать.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.03.2021 23:30
    +2
    Футбол превратится в соревнования спринтеров, тоже не факт что будет сильно интересней.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.03.2021 23:30
    +2
    Футбол превратится в соревнования спринтеров, тоже не факт что будет сильно интересней.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 26.03.2021 23:34
    0
    ага и ещё убрать арбитров и разрешить играть руками и как в хоккее разрешить друг друга метелить
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 26.03.2021 23:34
    0
    и будет постоячнно один хрен( а может и не один) возле штрафной сидеть и ждать выноса от своих ворот , на "дурочка" .
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.03.2021 23:34
    0
    А давай.И тупо все схемы и вся игра будет хуже дворового футбола.Нападающий просто тупо будет стоять возле ворот что бы ему дали пас.Или у Ван Бастена кризис возраста или потихоньку маразм.Не может футболист с таким именем такое ляпать.
    Ссылка
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