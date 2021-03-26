Марко ВАН БАСТЕН: «Давайте отменим правило офсайда в футболе!»

Экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен предложил отменить офсайды в футболе:

«Мне все еще очень интересует правило офсайда. Потому что я убежден, что это не очень хорошее правило. По крайней мере, я хотел бы испытать и показать, что футбол возможен и без правила офсайда. Я убежден, что футбол был бы лучше без него.

Футбол – фантастическая игра, но я все же считаю, что нам нужно сделать гораздо больше, чтобы сделать игру лучше, зрелищнее, интереснее, увлекательнее. Мы должны над этим работать.

Если вы посмотрите, как часто игроки затягивают время, придерживают вбрасывания из аута, симулируют травмы – это то, чего люди не хотят видеть. Мы должны что-то с этим делать. Люди хотят действий, экшна. Очень много ситуаций, когда вы смотрите ни на что. Это нехорошо для игры».

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