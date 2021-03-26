Почему не было VAR во Франции? Никакого гола Гризманна не случилось бы

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, почему на матче Франция – Украина отсутствовала система VAR:

«Почему на матче Франция - Украина отсутствовал VAR? Нам, как европейцам с Лигой чемпионов и отборочными циклами к Евро, уже абсолютно привычно, что на матчах есть VAR. А в игре Франция – Украина он точно бы понадобился, потому как никакого гола Гризманна не случилось бы.

Мы бы не обсуждали, куда должен был вынести мяч Кривцов и почему Сидорчук вовремя не среагировал на Гризманна, готовящегося нанести удар, потому что ранее прозвучал бы свисток. Бригада VAR обязательно просигнализировала бы арбитру в поле, что там вне игры.

Перед стартом, чуть ли не год назад, УЕФА делал запрос в ФИФА. Дело в том, что отборочный цикл проходит под эгидой ФИФА, а УЕФА делал запрос об обеспечении матчей отборочного цикла к чемпионату мира системой VAR и, соответственно, арбитрами. До сих пор ФИФА ничего внятно не ответила УЕФА.

А мы привыкли жить по-новому, привыкли жить с VAR и свою оплеуху из-за отсутствия VAR поймали. Когда ФИФА решится на то, чтобы эти матчи были с VAR, остается только гадать. Возможно с воскресенья или среды, а возможно, в этом отборочном цикле мы VAR не увидим».

Гол Антуана Гризманна в матче Франция – Украина, 24.03.2021