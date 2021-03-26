Почему не было VAR во Франции? Никакого гола Гризманна не случилось бы

По данным Денисова, перед стартом отбора, год назад, УЕФА делал запрос в ФИФА

  • 26.03.2021 22:37
  • 1423 просмотра
  • 5 комментариев
Почему не было VAR во Франции? Никакого гола Гризманна не случилось бы
© ТК Футбол 1

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, почему на матче Франция – Украина отсутствовала система VAR:

«Почему на матче Франция - Украина отсутствовал VAR? Нам, как европейцам с Лигой чемпионов и отборочными циклами к Евро, уже абсолютно привычно, что на матчах есть VAR. А в игре Франция – Украина он точно бы понадобился, потому как никакого гола Гризманна не случилось бы.

Мы бы не обсуждали, куда должен был вынести мяч Кривцов и почему Сидорчук вовремя не среагировал на Гризманна, готовящегося нанести удар, потому что ранее прозвучал бы свисток. Бригада VAR обязательно просигнализировала бы арбитру в поле, что там вне игры.

Перед стартом, чуть ли не год назад, УЕФА делал запрос в ФИФА. Дело в том, что отборочный цикл проходит под эгидой ФИФА, а УЕФА делал запрос об обеспечении матчей отборочного цикла к чемпионату мира системой VAR и, соответственно, арбитрами. До сих пор ФИФА ничего внятно не ответила УЕФА.

А мы привыкли жить по-новому, привыкли жить с VAR и свою оплеуху из-за отсутствия VAR поймали. Когда ФИФА решится на то, чтобы эти матчи были с VAR, остается только гадать. Возможно с воскресенья или среды, а возможно, в этом отборочном цикле мы VAR не увидим».

Гол Антуана Гризманна в матче Франция – Украина, 24.03.2021

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Источник — Денисов Time

(3 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 23:31
    0
    Бесполезно ЭТО обсуждать!!!
    Был бы тогда нам пенальти и ещё 3 гола)))
    Но случилось так, и оказалось что нам на руку.)
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 26.03.2021 23:30
    0
    как можно было лайцмену проморгать непонятно , там же и линия штрафной была, что в разы упрошает определения положения играков. Но к судьмя было много вопросов с обеих сторон и касательно пенальти в обе стороны. Видать таковой уровень судейской бригады, но о превзятости тут речи быть не может, просто низкий уровень судейства
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 26.03.2021 23:21
    +1
    Справа навіть не у відсутності ВАРу, а у низькій кфаліфікації бокового судді, два гравця буквально поруч з ним, якщо такі офсайди не бачити, то, що взагалі він зможе побачити?
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 26.03.2021 23:13
    0
    FIFA старпёры грёбаные... Шустрее там, на галёрке, ало! Лишние поводы для скандалов даёте
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.03.2021 22:51
    +3
    оплеуху мы поймали в Лозанне...а тут ...все хорошо что хорошо кончается
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.03.2021 22:51
    +3
    оплеуху мы поймали в Лозанне...а тут ...все хорошо что хорошо кончается
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 26.03.2021 23:21
    +1
    Справа навіть не у відсутності ВАРу, а у низькій кфаліфікації бокового судді, два гравця буквально поруч з ним, якщо такі офсайди не бачити, то, що взагалі він зможе побачити?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 23:31
    0
    Бесполезно ЭТО обсуждать!!!
    Был бы тогда нам пенальти и ещё 3 гола)))
    Но случилось так, и оказалось что нам на руку.)
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 26.03.2021 23:30
    0
    как можно было лайцмену проморгать непонятно , там же и линия штрафной была, что в разы упрошает определения положения играков. Но к судьмя было много вопросов с обеих сторон и касательно пенальти в обе стороны. Видать таковой уровень судейской бригады, но о превзятости тут речи быть не может, просто низкий уровень судейства
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 26.03.2021 23:13
    0
    FIFA старпёры грёбаные... Шустрее там, на галёрке, ало! Лишние поводы для скандалов даёте
    Ссылка
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