Первая лига. Черноморец теряет очки, победы Вереса и Волыни

В рамках 18-го тура Первой лиги обострилась борьба среди претендентов на УПЛ.

«Черноморец» не сумел обыграть «Оболонь». Одесская команда спасла ничью в конце встречи и остается лидером с 38 очками. На два пункта меньше у «Вереса», который справился с «Прикарпатьем». При этом у «Вереса» два матча в запасе.

Старается не отставать «Волынь», набравшая три пункта в игре с «Нивой». Луцкая команда имеет 30 очков и замыкает топ-5.

Первая лига. 18-й тур

Прикарпатье - Верес 0:1

Гол: Сергийчук, 55

Нива - Волынь 0:2

Голы: Цюпа, 10, Рябов, 45

Черноморец - Оболонь 1:1

Голы: Вачиберадзе, 80 - Майданович, 7

ВПК-Агро - Авангард 2:1

Голы: Яременко, 19, Шмигельский, 76 - Ксенз, 21

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