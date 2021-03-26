Первая лига. Черноморец теряет очки, победы Вереса и Волыни

В рамках 18-го тура Первой лиги обострилась борьба среди претендентов на УПЛ.
«Черноморец» не сумел обыграть «Оболонь». Одесская команда спасла ничью в конце встречи и остается лидером с 38 очками. На два пункта меньше у «Вереса», который справился с «Прикарпатьем». При этом у «Вереса» два матча в запасе.
Старается не отставать «Волынь», набравшая три пункта в игре с «Нивой». Луцкая команда имеет 30 очков и замыкает топ-5.
Первая лига. 18-й тур
Прикарпатье - Верес 0:1
Гол: Сергийчук, 55
Нива - Волынь 0:2
Голы: Цюпа, 10, Рябов, 45
Черноморец - Оболонь 1:1
Голы: Вачиберадзе, 80 - Майданович, 7
ВПК-Агро - Авангард 2:1
Голы: Яременко, 19, Шмигельский, 76 - Ксенз, 21
Источник — Sport.ua
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И Верес обязан обойти Одессу.
И Верес обязан обойти Одессу.
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