18-й тур
ВПК-Агро
2 : 1
Авангард Кр
26.03.2021, FT

Первая лига. Черноморец теряет очки, победы Вереса и Волыни

Ситуация среди лидеров обостряется

  • 26.03.2021 19:53
  • 828 просмотров
  • 2 комментария
Первая лига. Черноморец теряет очки, победы Вереса и Волыни
© fcvolyn.net

В рамках 18-го тура Первой лиги обострилась борьба среди претендентов на УПЛ.

«Черноморец» не сумел обыграть «Оболонь». Одесская команда спасла ничью в конце встречи и остается лидером с 38 очками. На два пункта меньше у «Вереса», который справился с «Прикарпатьем». При этом у «Вереса» два матча в запасе.

Старается не отставать «Волынь», набравшая три пункта в игре с «Нивой». Луцкая команда имеет 30 очков и замыкает топ-5.

Первая лига. 18-й тур

Прикарпатье - Верес 0:1
Гол: Сергийчук, 55

Нива - Волынь 0:2
Голы: Цюпа, 10, Рябов, 45

Черноморец - Оболонь 1:1
Голы: Вачиберадзе, 80 - Майданович, 7

ВПК-Агро - Авангард 2:1
Голы: Яременко, 19, Шмигельский, 76 - Ксенз, 21

Таблица

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 26.03.2021 20:11
    0
    Черноморец, моя любимая команда уже более пятидесяти лет, что случилось в Одессе? Или уже навсегда останутся только в памяти великие команды советского периода,?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 19:57
    +2
    На 85 лет советскому Черноморцу еле спаслись в большинстве.
    И Верес обязан обойти Одессу.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 19:57
    +2
    На 85 лет советскому Черноморцу еле спаслись в большинстве.
    И Верес обязан обойти Одессу.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 26.03.2021 20:11
    0
    Черноморец, моя любимая команда уже более пятидесяти лет, что случилось в Одессе? Или уже навсегда останутся только в памяти великие команды советского периода,?
    Ссылка
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