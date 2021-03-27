Черноморец – Оболонь – 1:1. Видео голов и обзор матча

26 марта прошел поединок 18-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Черноморец» Одесса – «Оболонь» Киев – 1:1.
Голы: Вачиберадзе, 80 – Майданевич, 7.
Пресс-конференция тренеров
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Бека Вачиберадзе (Черноморец).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Майданевич (Оболонь).
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Источник — Sport.ua
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