Пути назад нет. Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналом

Опытный атакующий полузащитник «Шахтера» Тайсон по завершении контракта с «горняками», который рассчитан до 30 июня, покинет украинский клуб и вернется в родной бразильский «Интернасьонал».

33-летний Тайсон уже подписал предварительный контракт с «Интернасьоналом», о чем заявил один из агентов, представляющих интересы футболиста – Альционе Дорнеллес. Этот агент отметил, что ситуация разрешилась в последние несколько дней, после того, как его сын и партнер Диего Дорнеллес, уладил в Украине все вопросы с самим Тайсоном.

«Все хорошо, Тайсон возвращается. Он уже подписал предварительный контракт. Первоначально речь идет о двухлетнем договоре, до середины 2023 года. Сейчас «Интернасьонал» общается с «Шахтером» на предмет того, сумеет ли Тайсон вернуться в Бразилию раньше. У него нет шансов не приехать, он уже подписал соглашение. Это был его жизненный выбор. У нас были варианты в Китае, Саудовской Аравии, Италии, Португалии, Турции, но он подумал, что пора возвращаться. Если случится так, что он должен будет отработать контракт до конца, то с 1 июля он точно станет игроком «Интернасьонала», - заявил Альционе Дорнеллес.

Напомним, накануне сообщалось, что «Шахтер» и «Интернасьонал» ведут переговоры по трансферу 17-летнего правого латераля бразильского клуба Винисиуса Тобиаса. Одной из опций в этой сделке может быть Тайсон, которого «горняки» готовы досрочно отпустить в Бразилию в обмен на скидку по трансферу Тобиаса.

Ранее СМИ писали, что Тайсон давал обещание руководству «Шахтера» не подписывать предварительное соглашение с другими клубами до момента завершения контракта с «горняками».