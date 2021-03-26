Пути назад нет. Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналом

Летом 33-летний вингер покинет «Шахтер» и вернется в Бразилию

  • 26.03.2021 20:40
  • 5196 просмотров
  • 38 комментариев
Пути назад нет. Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналом
© ФК Шахтер. Тайсон

Опытный атакующий полузащитник «Шахтера» Тайсон по завершении контракта с «горняками», который рассчитан до 30 июня, покинет украинский клуб и вернется в родной бразильский «Интернасьонал».

33-летний Тайсон уже подписал предварительный контракт с «Интернасьоналом», о чем заявил один из агентов, представляющих интересы футболиста – Альционе Дорнеллес. Этот агент отметил, что ситуация разрешилась в последние несколько дней, после того, как его сын и партнер Диего Дорнеллес, уладил в Украине все вопросы с самим Тайсоном.

«Все хорошо, Тайсон возвращается. Он уже подписал предварительный контракт. Первоначально речь идет о двухлетнем договоре, до середины 2023 года. Сейчас «Интернасьонал» общается с «Шахтером» на предмет того, сумеет ли Тайсон вернуться в Бразилию раньше. У него нет шансов не приехать, он уже подписал соглашение. Это был его жизненный выбор. У нас были варианты в Китае, Саудовской Аравии, Италии, Португалии, Турции, но он подумал, что пора возвращаться. Если случится так, что он должен будет отработать контракт до конца, то с 1 июля он точно станет игроком «Интернасьонала», - заявил Альционе Дорнеллес.

Напомним, накануне сообщалось, что «Шахтер» и «Интернасьонал» ведут переговоры по трансферу 17-летнего правого латераля бразильского клуба Винисиуса Тобиаса. Одной из опций в этой сделке может быть Тайсон, которого «горняки» готовы досрочно отпустить в Бразилию в обмен на скидку по трансферу Тобиаса.

Ранее СМИ писали, что Тайсон давал обещание руководству «Шахтера» не подписывать предварительное соглашение с другими клубами до момента завершения контракта с «горняками».

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Источник — GaúchaZH

(16 голосов)

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Комментарии
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 22:10
    0
    Andre066, 26.03.2021 22:08
    не зря Петухом на зоне пометили его
    Опущенец 069 ,что ты скулишь ну сццал я тебе в рот разок успокойся уже
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 22:08
    -2
    pavelka, 26.03.2021 21:58
    Максимка777 уже свое отсидел. Теперь зэк-беженец сутками сидит в общаге, которую ему предоставило государство, нигде не работает и существует на пособие переселенца. И главное его занятие в жизни - это гадить на этом сайте
    не зря Петухом на зоне пометили его
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 26.03.2021 22:08
    -1
    Знатно харконув в хряцальник єп(б)алкіну. Молодчага. Від душі. Аплодушки...
    Ссылка
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 22:02
    0
    pavelka, 26.03.2021 21:58
    Максимка777 уже свое отсидел. Теперь зэк-беженец сутками сидит в общаге, которую ему предоставило государство, нигде не работает и существует на пособие переселенца. И главное его занятие в жизни - это гадить на этом сайте
    Шпрот и..от , я не пишу ты всеровно меня вспоминаешь ты что с..ка ид.. от?,7777тебе спать не дают придурь ты тупой,пей кисель в приюте своём иди спи Уже опущенец
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 26.03.2021 21:58
    0
    Andre066, 26.03.2021 21:49
    Вот вот по нем чи зона чи дурка плачет
    Максимка777 уже свое отсидел. Теперь зэк-беженец сутками сидит в общаге, которую ему предоставило государство, нигде не работает и существует на пособие переселенца. И главное его занятие в жизни - это гадить на этом сайте
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.03.2021 21:53
    0
    "... Тайсон давал обещание руководству «Шахтера» не подписывать предварительное соглашение с другими клубами"
    Это ответочка по Мораесу!!!!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 21:49
    +1
    pavelka, 26.03.2021 21:41
    Зэк максимка777, который ворует чужие аккаунты, ты хочешь опять на зону? Сколько лет ты отсидел?
    Вот вот по нем чи зона чи дурка плачет
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 21:46
    +2
    forestcat, 26.03.2021 21:34
    Приступ после 0,7 ?
    Слабый стал какой-то , раньше как у бабки пенсию украдёт , так неделю дома не появлялся трезвым .
    На то и беженец
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 26.03.2021 21:44
    -3
    pavelka, 26.03.2021 21:41
    Зэк максимка777, который ворует чужие аккаунты, ты хочешь опять на зону? Сколько лет ты отсидел?
    шизофренічка тобі потрібно в лікарню
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 26.03.2021 21:41
    -1
    pavelka, 26.03.2021 21:30
    Кицька Фан ,йди вже в помадку
    Зэк максимка777, который ворует чужие аккаунты, ты хочешь опять на зону? Сколько лет ты отсидел?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.03.2021 21:38
    -1
    vitek-kherson, 26.03.2021 21:36
    И не просто валит, а забирает всех гамадрилов)
    Кого это?
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 26.03.2021 21:36
    +4
    И не просто валит, а забирает всех гамадрилов)
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 26.03.2021 21:34
    +2
    Andre066, 26.03.2021 21:33
    Приступ у Макса,тут и 0,7 дыма не будет
    Приступ после 0,7 ?
    Слабый стал какой-то , раньше как у бабки пенсию украдёт , так неделю дома не появлялся трезвым .
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 21:33
    +1
    forestcat, 26.03.2021 21:17
    Кто то понял , что оно сказать хотело , кроме на х и о х?
    Приступ у Макса,тут и 0,7 дыма не будет
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 26.03.2021 21:30
    -7
    forestcat, 26.03.2021 21:18
    Вынужден тебя расстроить но кроме копанки, на него пофиг другим болельщикам, может разве что у Металла поклонников , какие-то тёплые чувства остались
    Кицька Фан ,йди вже в помадку
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 26.03.2021 21:28
    -7
    "Легенда" не змiг уйти красиво
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 26.03.2021 21:27
    +2
    M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 21:24
    Фаниприводный ,пригласи свой второй аккаунт "АгроРомаЛьвов"может он поймёт,не интересно на х ты читаешь и скулишь убогий
    Не могу понять , на каком языке ты изъясняешься?
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 26.03.2021 21:24
    0
    Обосрался, ну и вали!»
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 26.03.2021 21:24
    -2
    ZAKARPATFAN, 26.03.2021 21:07
    Уходит уже пятая легенда после Дарио Срны. Дарио, Шевчук, Ракицкий (тссс! уважаю как игрока, но не как...), Коваленко и вот теперь Тайсон. Спасибо за ваш труд, за ваши ассисты/ голы, но пришло время перемен. Перемен требуют наши сердца...
    Неплохо бы увековечить память о легЭнде
    ... например, туалет. туалет имени Тайсона. звучит!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.03.2021 21:24
    -3
    forestcat, 26.03.2021 21:17
    Кто то понял , что оно сказать хотело , кроме на х и о х?
    Ссылка
    uge-madrid
    online
      uge-madrid, 26.03.2021 20:53
    +6
    На одного плаксу меньше...
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 26.03.2021 21:17
    +5
    M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 21:08
    И деньги нах что ещё должны заплатить по контракту не отдавать пшёл на х ...конечно за многое спасибо ему,, ну с..ка ох....ел под конец
    Кто то понял , что оно сказать хотело , кроме на х и о х?
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 26.03.2021 21:36
    +4
    И не просто валит, а забирает всех гамадрилов)
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 26.03.2021 20:47
    +4
    Убирайте защелки с дверей на толчках
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 21:46
    +2
    forestcat, 26.03.2021 21:34
    Приступ после 0,7 ?
    Слабый стал какой-то , раньше как у бабки пенсию украдёт , так неделю дома не появлялся трезвым .
    На то и беженец
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 26.03.2021 21:34
    +2
    Andre066, 26.03.2021 21:33
    Приступ у Макса,тут и 0,7 дыма не будет
    Приступ после 0,7 ?
    Слабый стал какой-то , раньше как у бабки пенсию украдёт , так неделю дома не появлялся трезвым .
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 26.03.2021 21:27
    +2
    M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 21:24
    Фаниприводный ,пригласи свой второй аккаунт "АгроРомаЛьвов"может он поймёт,не интересно на х ты читаешь и скулишь убогий
    Не могу понять , на каком языке ты изъясняешься?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.03.2021 21:15
    +2
    Муґунот Уух, 26.03.2021 20:55
    Прямо а сортире подписал?
    ага, я ж говорил на туалетной бумаге
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 26.03.2021 20:55
    +2
    Прямо а сортире подписал?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 21:49
    +1
    pavelka, 26.03.2021 21:41
    Зэк максимка777, который ворует чужие аккаунты, ты хочешь опять на зону? Сколько лет ты отсидел?
    Вот вот по нем чи зона чи дурка плачет
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 21:33
    +1
    forestcat, 26.03.2021 21:17
    Кто то понял , что оно сказать хотело , кроме на х и о х?
    Приступ у Макса,тут и 0,7 дыма не будет
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.03.2021 20:47
    +1
    Отличная новость-очень позитивная
    Ссылка
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 22:10
    0
    Andre066, 26.03.2021 22:08
    не зря Петухом на зоне пометили его
    Опущенец 069 ,что ты скулишь ну сццал я тебе в рот разок успокойся уже
    Ссылка
    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 22:02
    0
    pavelka, 26.03.2021 21:58
    Максимка777 уже свое отсидел. Теперь зэк-беженец сутками сидит в общаге, которую ему предоставило государство, нигде не работает и существует на пособие переселенца. И главное его занятие в жизни - это гадить на этом сайте
    Шпрот и..от , я не пишу ты всеровно меня вспоминаешь ты что с..ка ид.. от?,7777тебе спать не дают придурь ты тупой,пей кисель в приюте своём иди спи Уже опущенец
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 26.03.2021 21:58
    0
    Andre066, 26.03.2021 21:49
    Вот вот по нем чи зона чи дурка плачет
    Максимка777 уже свое отсидел. Теперь зэк-беженец сутками сидит в общаге, которую ему предоставило государство, нигде не работает и существует на пособие переселенца. И главное его занятие в жизни - это гадить на этом сайте
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.03.2021 21:53
    0
    "... Тайсон давал обещание руководству «Шахтера» не подписывать предварительное соглашение с другими клубами"
    Это ответочка по Мораесу!!!!
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 26.03.2021 21:24
    0
    Обосрался, ну и вали!»
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 21:03
    0
    Маска не трогайте ему в другую сторону домой. Бедный беженец Тайсон,ну наконец то отмучался
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 26.03.2021 21:02
    0
    forestcat, 26.03.2021 20:47
    Убирайте защелки с дверей на толчках
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.03.2021 20:50
    0
    На волю! В пампасы! К другим родным бибизьянкам!
    Ссылка
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