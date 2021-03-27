Агент Тайсона: «Бразилец еще ничего не подписывал с Интернасьоналом»

Агент бразильца Тайсона Диего Дорнеллес опроверг информацию о том, что хавбек «Шахтера» подписал предварительное соглашение с «Интернасьоналом».

«Мы пока только уведомили «Шахтер», чтобы «Интернасьонал» мог заключить предварительный договор. Тайсон еще ничего не подписывал».

Президент «Интернасьонала» Жоао Патрисио Херманн также сообщил, что клуб пока не подписывал предварительного соглашения с бразильцем:

«Мы намерены подписать Тайсона. Мы знаем о его заинтересованности в возвращении в «Интернасьонал», но у нас нет подписанного с ним предварительного контракта.

На этой неделе мы отправили «Шахтеру» письмо о намерениях, в котором объяснили, что хотим подписать Тайсона, а также объяснили, что подписанного предварительного контракта нет. Основная цель этого письма о намерениях – предотвратить обвинения в адрес «Интернасьонала» в преследовании спортсмена».