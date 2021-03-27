Агент Тайсона: «Бразилец еще ничего не подписывал с Интернасьоналом»

Вице-президент клуба также опроверг сообщение о подписании бразильца

  • 27.03.2021 00:50
  • 71 просмотр
  • 0 комментариев
Агент Тайсона: «Бразилец еще ничего не подписывал с Интернасьоналом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Агент бразильца Тайсона Диего Дорнеллес опроверг информацию о том, что хавбек «Шахтера» подписал предварительное соглашение с «Интернасьоналом».

«Мы пока только уведомили «Шахтер», чтобы «Интернасьонал» мог заключить предварительный договор. Тайсон еще ничего не подписывал».

Президент «Интернасьонала» Жоао Патрисио Херманн также сообщил, что клуб пока не подписывал предварительного соглашения с бразильцем:

«Мы намерены подписать Тайсона. Мы знаем о его заинтересованности в возвращении в «Интернасьонал», но у нас нет подписанного с ним предварительного контракта.

На этой неделе мы отправили «Шахтеру» письмо о намерениях, в котором объяснили, что хотим подписать Тайсона, а также объяснили, что подписанного предварительного контракта нет. Основная цель этого письма о намерениях – предотвратить обвинения в адрес «Интернасьонала» в преследовании спортсмена».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности