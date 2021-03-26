СТЕПАНЕНКО: «Клуб не должен толкать Тайсона, чтобы он попросил прощения»

Украинский хавбек – о конфликте бразильца с «Шахтером»

  • 26.03.2021 17:20
  • 583 просмотра
  • 2 комментария
СТЕПАНЕНКО: «Клуб не должен толкать Тайсона, чтобы он попросил прощения»
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал ситуацию с игроком команды Тайсоном. Напомним, что ранее бразилец был переведен в дубль из-за нарушения дисциплины.

«Меня не было в команде, когда произошла эта проблема, о которой рассказывал Дарио Срна в интервью, об этом я узнал уже на базе. Мы все знаем, что Тайсон – эмоциональный парень, эмоции иногда преобладают над здравым смыслом. С чем было связано поведение Тайсона, я не могу сказать, потому что я с командой не тренировался. Я думаю, он сам понимает, что поступил неправильно – это сто процентов. Даже большие звезды, которые отказывались выходить на замену, они потом приносили свои извинения перед командой, перед общественностью, потому что никогда нельзя быть выше команды, выше коллектива и выше клуба.

Я не могу сказать, был ли у Тайсона разговор с руководством, я только слышал, что он тренируется в Счастливом с молодежной командой. Я не думаю, что клуб должен толкать Тайсона, чтобы он попросил прощения, это только он может принять решение, чтобы уладить этот конфликт», - сказал Степаненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Zhez53
    online
      Zhez53, 26.03.2021 17:32
    0
    Главный вопрос: Тайсон большая звезда, или обычная??? И главный вывод: Степа предлагает не пускать нытика в команду, пока он не извинится. А это будет долго. Похоже, не долюбливает Степа Тайсона...
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    rugby1970
    online
      rugby1970, 26.03.2021 17:22
    -1
    Я так понял, степашку теперь до завтрашнего утра будут мелкими порциями запускать на сайте?
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    Zhez53
    online
      Zhez53, 26.03.2021 17:32
    0
    Главный вопрос: Тайсон большая звезда, или обычная??? И главный вывод: Степа предлагает не пускать нытика в команду, пока он не извинится. А это будет долго. Похоже, не долюбливает Степа Тайсона...
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