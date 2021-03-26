СТЕПАНЕНКО: «Клуб не должен толкать Тайсона, чтобы он попросил прощения»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал ситуацию с игроком команды Тайсоном. Напомним, что ранее бразилец был переведен в дубль из-за нарушения дисциплины.

«Меня не было в команде, когда произошла эта проблема, о которой рассказывал Дарио Срна в интервью, об этом я узнал уже на базе. Мы все знаем, что Тайсон – эмоциональный парень, эмоции иногда преобладают над здравым смыслом. С чем было связано поведение Тайсона, я не могу сказать, потому что я с командой не тренировался. Я думаю, он сам понимает, что поступил неправильно – это сто процентов. Даже большие звезды, которые отказывались выходить на замену, они потом приносили свои извинения перед командой, перед общественностью, потому что никогда нельзя быть выше команды, выше коллектива и выше клуба.

Я не могу сказать, был ли у Тайсона разговор с руководством, я только слышал, что он тренируется в Счастливом с молодежной командой. Я не думаю, что клуб должен толкать Тайсона, чтобы он попросил прощения, это только он может принять решение, чтобы уладить этот конфликт», - сказал Степаненко.