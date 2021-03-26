ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил имя нового главного тренера

Закарпатский «Минай», который на этой неделе принял отставку Василия Кобина, объявил имя нового главного тренера.

Возглавил команду Николай Цымбал, который в последнее время был помощником Кобина. Цымбал пребывает в структуре клуба с 2019 года.

Ранее была информация, что главным претендентом на должность наставника «Миная» является Александр Севидов.

Отметим, что за 18 сыгранных матчей «Минай» набрал 14 очков в нынешнем сезоне чемпионата УПЛ и занимает предпоследнее, 13 место в турнирной таблице.

В субботу, 27 марта, «Минай» отправится в Венгрию, где сыграет товарищеский матч с местной «Кишвардой».