ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил имя нового главного тренера

Новым наставником стал ассистент Василия Кобина

  • 26.03.2021 15:40
  • 11371 просмотр
  • 11 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил имя нового главного тренера
© ФК Минай. Николай Цымбал

Закарпатский «Минай», который на этой неделе принял отставку Василия Кобина, объявил имя нового главного тренера.

Возглавил команду Николай Цымбал, который в последнее время был помощником Кобина. Цымбал пребывает в структуре клуба с 2019 года.

Ранее была информация, что главным претендентом на должность наставника «Миная» является Александр Севидов.

Отметим, что за 18 сыгранных матчей «Минай» набрал 14 очков в нынешнем сезоне чемпионата УПЛ и занимает предпоследнее, 13 место в турнирной таблице.

В субботу, 27 марта, «Минай» отправится в Венгрию, где сыграет товарищеский матч с местной «Кишвардой».

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Денис Шаховец, Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 26.03.2021 17:24
    0
    А могли бы и бестолковых пенсионеров позвать: Пятова, Степаненко, Ярмоленко, Коноплянку... Лучше - все равно не будет
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 26.03.2021 16:55
    +1
    Може і не вилетять, але будуть 12-13. А наступного року можуть і загриміти в пердів. Ті ж Рух і Інгулець набагато амбіційніші проекти.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 26.03.2021 16:52
    0
    Севидов зрозумів,що ситуацію можна змінити на останній рядок не більше.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 16:43
    0
    VVO, 26.03.2021 16:35
    Схоже на те що викинули білий прапор!
    Готуються до першої ліги.
    В играх со Львовами всё и решится.
    Пропущенная с ФКЛ и грядущая с ФКР.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 26.03.2021 16:39
    -1
    1 ліга велкам....чи з уаф...суддями порішали?)))
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 26.03.2021 16:35
    0
    Александр Пересадько, 26.03.2021 15:52
    А смысл такой ротации !!!???
    Схоже на те що викинули білий прапор!
    Готуються до першої ліги.
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 26.03.2021 16:31
    0
    Удачи.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.03.2021 16:31
    +1
    Что и следовало доказать шило на мыло,Руководство не хочет вкладывать деньги ни в тренера ни в команду.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 16:13
    -1
    как на войне
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 26.03.2021 15:57
    +7
    Александр Пересадько, 26.03.2021 15:52
    А смысл такой ротации !!!???
    Я, кстати, был такого же мнения когда у руля Зари Чанцева заменил Вернидуб из его же штаба. И я понял потом что люди-то разные, и не всегда нахождение в одном штабе означает даже одинаковую философию.
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 26.03.2021 15:52
    +1
    А смысл такой ротации !!!???
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 26.03.2021 15:57
    +7
    Александр Пересадько, 26.03.2021 15:52
    А смысл такой ротации !!!???
    Я, кстати, был такого же мнения когда у руля Зари Чанцева заменил Вернидуб из его же штаба. И я понял потом что люди-то разные, и не всегда нахождение в одном штабе означает даже одинаковую философию.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 26.03.2021 16:55
    +1
    Може і не вилетять, але будуть 12-13. А наступного року можуть і загриміти в пердів. Ті ж Рух і Інгулець набагато амбіційніші проекти.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.03.2021 16:31
    +1
    Что и следовало доказать шило на мыло,Руководство не хочет вкладывать деньги ни в тренера ни в команду.
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 26.03.2021 15:52
    +1
    А смысл такой ротации !!!???
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 26.03.2021 17:24
    0
    А могли бы и бестолковых пенсионеров позвать: Пятова, Степаненко, Ярмоленко, Коноплянку... Лучше - все равно не будет
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 26.03.2021 16:52
    0
    Севидов зрозумів,що ситуацію можна змінити на останній рядок не більше.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 16:43
    0
    VVO, 26.03.2021 16:35
    Схоже на те що викинули білий прапор!
    Готуються до першої ліги.
    В играх со Львовами всё и решится.
    Пропущенная с ФКЛ и грядущая с ФКР.
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 26.03.2021 16:35
    0
    Александр Пересадько, 26.03.2021 15:52
    А смысл такой ротации !!!???
    Схоже на те що викинули білий прапор!
    Готуються до першої ліги.
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 26.03.2021 16:31
    0
    Удачи.
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