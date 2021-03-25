Стало известно, кто провел первую тренировку Миная после ухода Кобина

Занятием руководил помощник Кобина Николай Цымбал

  • 25.03.2021 16:12
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Стало известно, кто провел первую тренировку Миная после ухода Кобина
© ФК Минай

В четверг, 25 марта, дебютант УПЛ «Минай» начал подготовку к календарному поединку с «Колосом», который состоится в Ужгороде 4-го апреля.

После отставки главного тренера Василия Кобина занятием руководил его помощник Николай Цымбал.

Главный претендент на вакантную должность — Александр Севидов. В апреле 2020 года он был дисквалифицирован на пять лет за якобы участие возглавляемой им команды в договорных матчах. Была подана апелляция, которая пока что не рассмотрена.

27 марта «Минай» запланировал провести спарринг с венгерской «Кишвардой», однако его проведение под вопросом из-за карантинных предосторожностей.

«Минай» занимает 13-е место в УПЛ, имея в своем активе 14 очков и одну игру в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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